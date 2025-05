ETV Bharat / state

అమరావతి కేవలం నగరమే కాదు - ఐదు కోట్లమంది సెంటిమెంట్‌: సీఎం చంద్రబాబు - CHANDRABABU ON AMARAVATI RELAUNCH

Chandrababu on Amaravati Relaunch ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 2, 2025 at 4:51 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 6:29 PM IST 3 Min Read

Chandrababu on Amaravati Relaunch : ఇవాళ ఏపీ చరిత్రలో శాశ్వతంగా లిఖించదగ్గ రోజు అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గతంలో నరేంద్ర మోదీయే అమరావతి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారని గుర్తు చేశారు. గత ఐదేళ్లు రాజధాని నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయాయని చెప్పారు. మళ్లీ మోదీ చేతులమీదుగానే పనుల పునఃప్రారంభం కానున్నాయని తెలిపారు. గతంలో ప్రధానిని ఎప్పుడు కలిసినా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవారన్నారు. వెలగపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన అమరావతి పునర్నిర్మాణ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఇటీవల మోదీని కలిసినప్పుడు ఆయన చాలా గంభీరంగా ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పహల్గాంలో అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న బాధలో ఉన్నారని చెప్పారు. ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేయడంలో కేంద్రం తీసుకునే ప్రతి చర్యకు అండగా ఉంటామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. మోదీకి అండగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. వందేమాతరం భారత్‌మాతాకి జై అంటూ సీఎం నినాదాలు చేశారు. ప్రజలతోనూ వందేమాతరం, భారత్‌మాతాకి జై అని చంద్రబాబు నినాదాలు చేయించారు. సరైన సమయంలో సరైన నేత దేశాన్ని పాలిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ఆమోదిస్తున్నారు. మోదీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు పదో స్థానంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ. ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్‌ ఐదో స్థానానికి ఎదిగింది. త్వరలోనే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడో స్థానానికి చేరుతుంది. 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ ఎదుగుతుంది. ఒకవైపు అభివృద్ధి మరోవైపు పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రధాని కృషి చేస్తున్నారు. దేశాభివృద్ధే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నారు. కులగణన చేయాలని మోదీ నిన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కులగణన చేయాలన్నది గొప్ప నిర్ణయం. నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్‌ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారుతుంది. - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'కూటమిగా పోటీచేయడంతో 93 శాతం స్ట్రైక్‌రేట్‌తో విజయం సాధించాం. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను మోదీ సాయంతో గట్టెక్కిస్తున్నాం. కేంద్ర సాయంతో మరికొన్ని రోజుల్లో రాష్ట్రాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం. గత ఐదేళ్ల విధ్వంసం నుంచి రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి బాటలోకి తెస్తున్నాం. అమరావతి కేవలం నగరమే కాదు ఐదు కోట్లమంది సెంటిమెంట్‌. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు రాజధాని ప్రతిరూపం. 29,000ల మంది రైతులు 34,000ల ఎకరాలు రాజధానికి ఇచ్చారని' చంద్రబాబు తెలిపారు. Chandrababu on Amaravati Works : అమరలింగేశ్వరస్వామి, కృష్ణానది, బౌద్ధ ఆరామాలకు నిలయం అమరావతి అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని రైతులు ఎన్నో బాధలు అనుభవించారని తెలిపారు. అమరావతి వంటి ఉద్యమాన్ని తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. అమరావతి రైతులకు నా సెల్యూట్‌ అని అన్నారు. 2024లో ప్రజలు ఇచ్చిన ఏకపక్ష తీర్పుతో రాజధాని మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. "ఐదు కోట్లమంది గర్వంగా నా రాజధాని అని చెప్పుకొనేలా అమరావతి అభివృద్ధి. మోదీ సహకారంతో అమరావతిని పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తాం. మూడేళ్ల తర్వాత రాజధాని ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని రావాలి. ప్రపంచం మెచ్చే నగరంగా దీనిని తీర్చిదిద్దుతాం. భవిష్యత్ నగరంగా ఇది ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని అన్ని నగరాలను అమరావతికి అనుసంధానం చేస్తాం. 5 లక్షలమంది విద్యార్థులు రాజధానిలో చదువుకునేలా చేస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి భావితరాల భవిష్యత్​కు భరోసా ఇస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. విద్య, వైద్య కేంద్రంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. గ్రీన్‌ ఎనర్జీతో కాలుష్య రహితంగా రాజధాని అభివృద్ధి అని తెలిపారు. ఇప్పటికే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలు ఇక్కడికి వచ్చాయన్నారు. బిట్స్‌పిలానీ, ఎక్స్‌ఎల్‌ఆర్‌ఐ వంటి మరిన్ని విద్యాసంస్థలు రాబోతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తవుతుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 'అమరావతినే కాదు అన్ని జిల్లాలను అభివృద్ధి చేస్తాం. ఏపీలో నదుల అనుసంధానం పూర్తిచేస్తాం. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు వచ్చే ఏడాదికి పూర్తిచేస్తాం. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు ప్యాకేజీ ఇచ్చినందుకు మోదీకి ధన్యవాదాలు. రాష్ట్రానికి గూగుల్‌, టీసీఎస్‌ రాబోతున్నాయి. తిరుపతిని ఆధ్యాత్మిక నగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం. కడపలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌, రామాయపట్నంలో పోర్టు వస్తాయి. ఓర్వకల్లు నోడ్‌ డ్రోన్‌ హబ్‌గా మారుతోంది. సాంకేతికతను మోదీ అర్థం చేసుకున్నట్లు మరెవరూ అర్థం చేసుకోలేరు. జూన్‌ 21న విశాఖలో యోగా డేకు ప్రధానిని ఆహ్వానిస్తున్నా' అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాని మోదీ - స్వాగతం పలికిన నేతలు

Chandrababu on Amaravati Relaunch : ఇవాళ ఏపీ చరిత్రలో శాశ్వతంగా లిఖించదగ్గ రోజు అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గతంలో నరేంద్ర మోదీయే అమరావతి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారని గుర్తు చేశారు. గత ఐదేళ్లు రాజధాని నిర్మాణ పనులు నిలిచిపోయాయని చెప్పారు. మళ్లీ మోదీ చేతులమీదుగానే పనుల పునఃప్రారంభం కానున్నాయని తెలిపారు. గతంలో ప్రధానిని ఎప్పుడు కలిసినా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేవారన్నారు. వెలగపూడిలో ఏర్పాటు చేసిన అమరావతి పునర్నిర్మాణ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఇటీవల మోదీని కలిసినప్పుడు ఆయన చాలా గంభీరంగా ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. పహల్గాంలో అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న బాధలో ఉన్నారని చెప్పారు. ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేయడంలో కేంద్రం తీసుకునే ప్రతి చర్యకు అండగా ఉంటామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. మోదీకి అండగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. వందేమాతరం భారత్‌మాతాకి జై అంటూ సీఎం నినాదాలు చేశారు. ప్రజలతోనూ వందేమాతరం, భారత్‌మాతాకి జై అని చంద్రబాబు నినాదాలు చేయించారు. సరైన సమయంలో సరైన నేత దేశాన్ని పాలిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ఆమోదిస్తున్నారు. మోదీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు పదో స్థానంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ. ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్‌ ఐదో స్థానానికి ఎదిగింది. త్వరలోనే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడో స్థానానికి చేరుతుంది. 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్‌ ఎదుగుతుంది. ఒకవైపు అభివృద్ధి మరోవైపు పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రధాని కృషి చేస్తున్నారు. దేశాభివృద్ధే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నారు. కులగణన చేయాలని మోదీ నిన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కులగణన చేయాలన్నది గొప్ప నిర్ణయం. నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్‌ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారుతుంది. - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి 'కూటమిగా పోటీచేయడంతో 93 శాతం స్ట్రైక్‌రేట్‌తో విజయం సాధించాం. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను మోదీ సాయంతో గట్టెక్కిస్తున్నాం. కేంద్ర సాయంతో మరికొన్ని రోజుల్లో రాష్ట్రాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం. గత ఐదేళ్ల విధ్వంసం నుంచి రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి బాటలోకి తెస్తున్నాం. అమరావతి కేవలం నగరమే కాదు ఐదు కోట్లమంది సెంటిమెంట్‌. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు రాజధాని ప్రతిరూపం. 29,000ల మంది రైతులు 34,000ల ఎకరాలు రాజధానికి ఇచ్చారని' చంద్రబాబు తెలిపారు. Chandrababu on Amaravati Works : అమరలింగేశ్వరస్వామి, కృష్ణానది, బౌద్ధ ఆరామాలకు నిలయం అమరావతి అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని రైతులు ఎన్నో బాధలు అనుభవించారని తెలిపారు. అమరావతి వంటి ఉద్యమాన్ని తన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. అమరావతి రైతులకు నా సెల్యూట్‌ అని అన్నారు. 2024లో ప్రజలు ఇచ్చిన ఏకపక్ష తీర్పుతో రాజధాని మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. "ఐదు కోట్లమంది గర్వంగా నా రాజధాని అని చెప్పుకొనేలా అమరావతి అభివృద్ధి. మోదీ సహకారంతో అమరావతిని పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తాం. మూడేళ్ల తర్వాత రాజధాని ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధాని రావాలి. ప్రపంచం మెచ్చే నగరంగా దీనిని తీర్చిదిద్దుతాం. భవిష్యత్ నగరంగా ఇది ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని అన్ని నగరాలను అమరావతికి అనుసంధానం చేస్తాం. 5 లక్షలమంది విద్యార్థులు రాజధానిలో చదువుకునేలా చేస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి భావితరాల భవిష్యత్​కు భరోసా ఇస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. విద్య, వైద్య కేంద్రంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. గ్రీన్‌ ఎనర్జీతో కాలుష్య రహితంగా రాజధాని అభివృద్ధి అని తెలిపారు. ఇప్పటికే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలు ఇక్కడికి వచ్చాయన్నారు. బిట్స్‌పిలానీ, ఎక్స్‌ఎల్‌ఆర్‌ఐ వంటి మరిన్ని విద్యాసంస్థలు రాబోతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తవుతుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. 'అమరావతినే కాదు అన్ని జిల్లాలను అభివృద్ధి చేస్తాం. ఏపీలో నదుల అనుసంధానం పూర్తిచేస్తాం. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు వచ్చే ఏడాదికి పూర్తిచేస్తాం. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు ప్యాకేజీ ఇచ్చినందుకు మోదీకి ధన్యవాదాలు. రాష్ట్రానికి గూగుల్‌, టీసీఎస్‌ రాబోతున్నాయి. తిరుపతిని ఆధ్యాత్మిక నగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం. కడపలో స్టీల్‌ప్లాంట్‌, రామాయపట్నంలో పోర్టు వస్తాయి. ఓర్వకల్లు నోడ్‌ డ్రోన్‌ హబ్‌గా మారుతోంది. సాంకేతికతను మోదీ అర్థం చేసుకున్నట్లు మరెవరూ అర్థం చేసుకోలేరు. జూన్‌ 21న విశాఖలో యోగా డేకు ప్రధానిని ఆహ్వానిస్తున్నా' అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అమరావతికి ప్రధాని మోదీ - స్వాగతం పలికిన నేతలు

Last Updated : May 2, 2025 at 6:29 PM IST