నేటినుంచే శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు
ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ ధ్వజపటం ఎగురవేయనున్న అర్చకులు - తొమ్మిది గంటలకు శ్రీవారికి పెద్దశేష వాహన సేవ - సాయంత్రం మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 7:55 AM IST
CM Chandrababu Visit TO Tirumala Srivari Brahmotsavam Today: తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల శోభ ఉట్టి పడుతోంది. స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ మంగళవారం అంకురార్పణతో శ్రీకారం చుట్టింది. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టం ధ్వజారోహణం నేడు జరగనుంది. ఇవాళ సాయంత్రం మీనలగ్నంలో ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించే ధ్వజారోహణంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. తొమ్మిది గంటలకు నిర్వహించే పెద్దశేష వాహన సేవతో బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలు ప్రారంభమవుతాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన తొలి ధర్మకర్తల మండలి హయంలో అంగరంగ వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు టీటీడీ సిద్ధమైంది.
తొలి వాహనసేవ ప్రారంభం: తిరుమల శ్రీనివాసుని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ఇవాళ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల 43 నిమిషాల నుంచి 6గంటల 15 నిమిషాల మధ్య మీన లగ్నంలో ముక్కోటి దేవతలను బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ధ్వజ స్థంభంపై ధ్వజపటం ఎగురవేస్తారు. దీంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ధ్వజారోహణంలో వినియోగించేందుకు విష్ణు దర్బతో తయారు చేసిన 7 మీటర్ల పొడవు, 2 మీటర్ల వెడల్పుతో చాపను, 211 అడుగుల పొడవు తాడును సిద్ధం చేసి ఆలయానికి తరలించారు. రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు బ్రహ్మోత్సవాల తొలివాహనసేవ పెద్దశేష వాహనంతో వాహన సేవలు ప్రారంభమవుతాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు స్వామివారు వివిధ వాహన సేవలపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
వైకుంఠనాథుని బ్రహ్మోత్సవాలు దర్శించుకొనేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంచనా వేస్తోంది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తగిన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇవాళ ధ్వజారోహణ ఘట్టం ముగిసిన అనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్వపున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. అనంతరం రాత్రికి తిరుమలలో బస చేయనున్న సీఎం గురువారం నూతనంగా నిర్మించిన పీఏసీ 5 భవనం, టీటీడీ ఏఐ ట్విన్ కమాండ్ సెంటర్ – ఇంటెలిజెంట్ క్రౌడ్ , సైబర్ కంట్రోల్, శ్రీవారి ప్రసాదాల ఇంగ్రెడియెంట్స్ – విజన్ బేస్డ్ సార్టింగ్ మెషిన్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించనున్నారు.
బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. విద్యుత్ దీపాలంకరణలతో పాటు స్వామివారి సన్నిధి, పడికావలి, రంగనాయకుల మండపాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అలంకరించారు. తిరుమల కొండ ప్రధాన కూడళ్లలో, రహదారుల్లో ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీపాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
