మరోసారి టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా చంద్రబాబు - 'మహానాడు'లో ప్రమాణ స్వీకారం - CBN WON TDP NATIONAL PRESIDENT

CM Chandrababu Elected TDP National President ( ETV Bharat )

Published : May 28, 2025 at 5:54 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 6:49 PM IST

CM Chandrababu Elected TDP National President : తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా మరోసారి చంద్రబాబు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ మేరకు మహానాడు వేదికగా పార్టీ ఎన్నికల కమిటీ ఛైర్మన్‌ వర్ల ప్రకటించారు. అనంతరం చంద్రబాబు అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీనేతలు చంద్రబాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 1995లో మొదటి సారిగా చంద్రబాబు పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టారు. గత 30 ఏళ్లుగా అధ్యక్ష బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. టీడీపీలో ప్రతి రెండేళ్ల కోసారి అధ్యక్షుడి ఎన్నిక జరుగుతుంది. మరోసారి టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా చంద్రబాబు - 'మహానాడు'లో ప్రమాణ స్వీకారం (ETV Bharat)

