నేడే "ఆటో డ్రైవర్‌ సేవలో" పథకం ప్రారంభం - ఒక్కొక్కరికి రూ.15 వేలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.90 లక్షల లబ్ధిదారులు గుర్తింపు - రూ. 436 కోట్లు కేటాయించిన కూటమి సర్కార్‌

CM Chandrababu To Launch Auto Driver Sevalo Scheme
CM Chandrababu To Launch Auto Driver Sevalo Scheme
Auto Driver Sevalo Scheme: కూటమి సర్కార్‌ ఇవాళ మరో పథకాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. ఆటో, ట్యాక్సీ, మ్యాక్సీ క్యాబ్‌ డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం అందించే ఆటో డ్రైవర్‌ సేవలో పథకానికి సీఎం చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఒక్కో డ్రైవర్‌కు ఏడాదికి 15 వేలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం ప్రభుత్వం అందించనుంది. తొలి ఏడాది 2.90 లక్షల డ్రైవర్లకు 436 కోట్లు వారి ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు కల్పించడంతో నష్టపోయామంటున్న ఆటో, ట్యాక్సీ డ్రైవర్లను ఆదుకునేందుకు ఆటో డ్రైవర్‌ సేవలో పేరిట కూటమి సర్కార్‌ మరో పథకానికి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టనుంది. మేనిఫెస్టోలో పెట్టనప్పటికీ డ్రైవర్లకు సాయం అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు విజయవాడ సింగ్‌ నగర్‌లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్​, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌ పాల్గొంటారు.

నేడే "ఆటో డ్రైవర్‌ సేవలో" పథకం ప్రారంభం - ఒక్కొక్కరికి రూ.15 వేలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షలకు పైనే: పథకం కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 లక్షల 90 వేల 669 మంది లబ్ధిదారుల్ని గుర్తించి 436 కోట్లు కేటాయించింది. వీరిలో ఆటో డ్రైవర్లు 2 లక్షల 25 వేల 621 మంది, త్రీ వీలర్ ప్యాసింజర్ వాహనాల డ్రైవర్లు 38,576 మంది, క్యాబ్ డ్రైవర్లు 20,072 మంది, మ్యాక్సి క్యాబ్ డ్రైవర్లు 6,400 మంది ఉన్నారు. అత్యధికంగా బీసీలు లక్షా 61,737 మంది, ఎస్సీలు 70,941 మంది, ఎస్టీలు 13,478 మంది, కాపులు 25,801 మంది, రెడ్లు 7,013, ఈబీసీలు 4,186 మంది, మైనార్టీలు 3,867 మంది, కమ్మ 2,647 మంది, క్షత్రియ 513 మంది, బ్రాహ్మణులు 365 మంది, ఆర్యవైశ్యలు 121 మంది ఉన్నారు. అత్యధికంగా విశాఖ జిల్లాలో 22,955 మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది.

గత ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్లు ఏడాదికి కేవలం 10 వేలు మాత్రమే ఇచ్చింది. కూటమి సర్కార్‌ 50 శాతం పెంచి 15 వేలు ఇస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ 2 లక్షల 61 వేల 516 మందికి 261.51 కోట్లే ఖర్చు చేయగా, ఇప్పుడు సుమారు 30 వేల మంది లబ్ధిదారులు పెరగ్గా 175 కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేస్తోంది. ఏ ఒక్క లబ్ధిదారు నష్టపోకూడదని సీఎం స్పష్టం చేయడంతో లబ్ధిదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.

మరోవైపు కూటమి సర్కార్‌ అధికారంలోకి వచ్చాక వాహనదారులకు మేలు కలిగించేలా అనేక చర్యలు చేపట్టింది. వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యంతో రోడ్లు అధ్వానంగా మారి వాహనాలు దెబ్బతినేవి. సుమారు వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేసి రోడ్లు మరమ్మతులు చేసిన కూటమి సర్కార్‌ ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చేసింది. పాత వాహనాలపై గత ప్రభుత్వం భారీగా వేసిన గ్రీన్‌ ట్యాక్స్‌ని కుదించింది. గతంలో 20 వేలు ఉన్న హరిత పన్నుని 3 వేలకు తగ్గించి వాహనదారులకు మేలు చేకూర్చింది.

ఆటో డ్రైవర్‌ సేవలో పథకానికి అర్హత ఉండి జాబితాలో పేరు లేకుంటే వారి ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. వాట్సాప్‌ ద్వారా ఓ ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్‌ హ్యాండ్లింగ్‌ సిస్టమ్‌ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. లబ్ధిదారులు తప్పనిసరిగా ఏపీలో చెల్లుబాటయ్యే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌, రిజిస్ట్రేషన్‌ కలిగి ఉండాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

