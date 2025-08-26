ETV Bharat / state

అమరావతిలో నేచురోపతి వర్సిటీ - త్వరలో యోగా ప్రచార పరిషత్: సీఎం - CHANDRABABU REVIEW ON HEALTH DEPT

వైద్యారోగ్య శాఖపై సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - ఆరోగ్య రథంతో మొబైల్ వైద్యసేవలు-రాష్ట్రమంతటా ఉచిత వైద్య పరీక్షలు చేయాలన్న సీఎం

CM CHANDRABABU REVIEW ON HEALTH DEPARTMENT
CM CHANDRABABU REVIEW ON HEALTH DEPARTMENT (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 11:44 AM IST

CM CHANDRABABU REVIEW ON HEALTH DEPARTMENT: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో వైద్య సదుపాయాలు మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య బీమాలో మార్పులు, కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు, ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు, యోగా–నేచురోపతి అభివృద్ధి వంటి అంశాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. పేదలపై వైద్య ఖర్చుల భారం తగ్గేలా ప్రతీ మండలంలో జనరిక్ మందులు లభించేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. జనఔషధి స్టోర్లు పెట్టేందుకు బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి పెద్దఎత్తున వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి తక్షణమే వాటికి అనుమతులు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీంతో పేదలకు తక్కువ ధరకే మందులు లభించడంతో పాటు, యువతకు విస్తృతంగా ఉపాధి లభిస్తుంది.

వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సచివాలయంలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కింద రూ.25 లక్షల వరకు వైద్య బీమా అందించే అంశంపై సమీక్షలో చర్చించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న విధానం ద్వారా లబ్ది పొందుతున్న 1.43 కోట్ల కుటుంబాల సంంఖ్యను 1.63 కోట్లకు పెంచేలా మార్పులు చేయాలని సీఎం సూచించారు. ఇది అమలైతే 5.02 కోట్ల మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

ప్రతీ నియోజకవర్గంలో 100 పడకల ఆస్పత్రిని నిర్మించేలా కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలు చేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. మార్కాపురం, మదనపల్లి, పులివెందుల, ఆదోనిలో నిర్మిస్తున్న మెడికల్ కాలేజీల పురోగతిపైనా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ప్రతి వెయ్యి మంది జనాభాకు 2.24 బెడ్స్ ఉండగా, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్దేశకాల ప్రకారం 3 బెడ్లు ఉండాలని సూచించిందని అన్నారు. దీనిప్రకారం రాష్ట్రంలో మరో 12,756 పడకలు అందుబాటులోకి తేవాల్సి ఉందని, దీనిపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

అమరావతిలో నేచురోపతి యూనివర్సిటీ: వివిధ వ్యాధులతో చికిత్స పొందేందుకు హాస్పిటల్స్​ రావడం కన్నా ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవ్వకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తపడేలా, ప్రజలంతా ఆరోగ్యంపట్ల శ్రద్ధ పెట్టేలా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఇందుకోసం యోగా, నేచురోపతిని ప్రమోట్ చేసేలా ‘యోగా ప్రచార పరిషత్’ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. 3 రీజనల్ స్టడీ సెంటర్లలో 64 మంది సభ్యులను నియమించేందుకు అనుమతించారు. అమరావతి పరిధిలో నేచురోపతి యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరి హెల్త్ ప్రొఫైల్ రూపొందించే క్రమంలో తలపెట్టిన ఉచిత వైద్య పరీక్షల పైలెట్ ప్రాజెక్టును కుప్పం నియోజకవర్గంలో 45 రోజుల్లోగా పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలోని కుప్పం, రామకుప్పం, శాంతిపురంతో పాటు మరిన్ని టెస్టింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు శాంపిల్ కలెక్షన్ టీమ్‌లు కూడా పెంచాలన్నారు.

‘ఆరోగ్యం రథం’తో ప్రతీ పల్లెలోనూ మొబైల్ వైద్యసేవలు అందించాలని సూచించారు. 108 వాహనాల సిబ్బందికి యూనిఫామ్ అమలు చేయాలని నిర్దేశించారు. మరోవైపు ఎన్టీఆర్ బేబీ కిట్స్ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు అధికారులు తీసుకొచ్చిన పలురకాల కిట్స్‌ను సీఎం పరిశీలించారు. బేబీ కిట్స్ పథకం త్వరలోనే అమలుచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పెర్కిన్స్ ఇండియా – ఎల్.వి. ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ భాగస్వామ్యంతో అమరావతిలో ‘మోడల్ ఇన్‌క్లూజివ్ సిటీ’ ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చాయి. దీనిపై ఆ సంస్థల ప్రతినిధులు సీఎంని కలిసి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సస్టైనబుల్ డెవలప్‌మెంట్ గోల్స్​కు అనుగుణంగా సమగ్ర విద్య, సమాన హక్కులు, అందరికీ అందుబాటులో మౌలిక వసతులను సృష్టించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తామని చెప్పారు.

అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా ప్రజా రవాణా సౌకర్యాలు రూపకల్పన, డిజిటల్ స్మార్ట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి, బారియర్ ఫ్రీ పబ్లిక్ ప్లేస్, ఇన్‌క్లూజివ్ రోడ్ డిజైన్, ఇన్‌క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడల్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ప్రతి పిల్లవాడు తన సహచరులతో సమానంగా నేర్చుకునే వాతావరణం కల్పించడం, ఉపాధ్యాయ శిక్షణా కార్యక్రమాలు వంటివి చేస్తామని వివరించారు. సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికతో రావాలని సీఎం సూచించారు.

