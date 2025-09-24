అమరావతి ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములవ్వండి - బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, ఎండీలతో సీఎం సమావేశం
రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సాయం పెంచాలని కోరిన ముఖ్యమంత్రి - అమరావతిలో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులను వివరించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 9:50 AM IST
CM Chandrababu Naidu Request To Banks Part In Amaravati Projects :అమరావతి ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములు కావాలని వివిధ బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, ఎండీలకు సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానం పలికారు. రాజధానిలో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ప్రారంభించాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న అమరావతిలో విస్తృత అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు. లోక్సభ సబార్డినేట్ లేజిస్లేషన్ కమిటీ సమావేశంలో భాగంగా విజయవాడ విచ్చేసిన పలు బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, ఎండీలకు ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి తేనీటి విందు ఇచ్చారు.
సుమారు గంటపాటు : అమరావతిని అంతర్జాతీయ స్థాయి నగరంగా నిర్మిస్తున్నామని, రాజధానిలో చేపట్టే వివిధ ప్రాజెక్టుల్లో బ్యాంకర్లు భాగస్వాములు కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు. అమరావతిలో బ్యాంకుల ప్రాంతీయ కార్యాలయాలను ప్రారంభించాలని, ఇప్పటికే స్థలాలు కూడా కేటాయించామని చెప్పారు. రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సాయం పెంచాలని కోరారు. మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి అధ్యక్షతన విజయవాడలో జరిగిన లోక్సభ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ కమిటీ సమావేశానికి బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, సీఎండీలు హాజరయ్యారు. అనంతరం బాలశౌరి వారిని ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్యాంపు కార్యాలయానికి తీసుకువెళ్లారు. సుమారు గంటపాటు వారు సీఎంతో సమావేశమయ్యారు.
పౌరసేవల్లోను విస్తృతంగా సాంకేతికత : అమరావతిలో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులు, రోడ్ మ్యాప్పై బ్యాంకుల ఛైర్మన్లు, సీఎండీలకు సీఎం సమగ్ర వివరాలందించారు. 15 నెలల కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు, ప్రగతి ప్రణాళికల గురించి చెప్పారు. పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టులు, హార్బర్లు, జాతీయ రహదారులు, క్వాంటమ్ వ్యాలీ తదితర పనుల పురోగతిని తెలియజేశారు. వ్యవసాయం, విద్యుత్తు, నీటిపారుదల, విద్య, వైద్య రంగాలతోపాటు పౌరసేవల్లో సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నామన్నారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, బీపీసీఎల్కు లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రంగంలో 1.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని వివరించారు.
రాష్ట్రంలో నదుల అనుసంధానం, ప్రయోజనాలపై బ్యాంకర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు చంద్రబాబు సమాధానమిచ్చారు. వివిధ ప్రాజెక్టులకు ఆర్థిక సాయం అందించాలని సీఎం కోరగా వారు అంగీకరించారు. మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, మూలపాడు పోర్టులకు ఆర్థిక సహకారం అందిస్తున్నామని పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ సీఎండీ పరమేందర్ చోప్రా వివరించగా, రాష్ట్రంలో మరిన్ని పోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వాటికి కూడా రుణాలివ్వాలని సీఎం కోరారు.
సీఎంతో సమావేశమైన వారిలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఛైర్మన్ శ్రీనివాసులు శెట్టి సయూనియన్ బ్యాంక్ ఈడీ రామసుబ్రమణ్యన్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎండీ దేవదత్త చంద్, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఎండీ అశోక్ చంద్ర, ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎండీ బినోద్కుమార్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎండీ రజనీశ్, కెనరా బ్యాంకు ఎండీ సత్యనారాయణరాజు, ఐఆర్డీఏఐ ఛైర్పర్సన్ అజయ్సేథ్, నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ ఛైర్మన్ రాజేశ్వరీ సింగ్ ముని, ఎల్ఐసీ ఎండీ సత్పాల్ భాను, యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ సీఎండీ భూపేష్ సుశీల్ రాహుల్, ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ సీఎండీ సంజయ్ జోషి, అగ్రికల్చర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈడీ సంజయ్ లాల్లా ఉన్నారు. మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, నారాయణ, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి పీయూష్కుమార్, ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
