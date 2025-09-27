2030 నాటికి 6జీ సేవలు - టెక్నాలజిని ఎవరూ ఆపలేరు: చంద్రబాబు
బీఎస్ఎన్ఎల్ శక్తిమంతమైన సంస్థ - దేశానికి బీఎస్ఎన్ఎల్ మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 4:47 PM IST
CM Chandrababu Launch BSNL 4G Services At Vijaywada: బీఎస్ఎన్ఎల్ శక్తిమంతమైన వ్యవస్థగా మారిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సేవల ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రపంచంలోనే భారతీయులు శక్తిమంతంగా మారారన్నారు. ప్రధాని మోదీ దూరదృష్టితో అనేక సంస్కరణలు వచ్చాయని చెప్పారు. కొవిడ్ సమయంలో వంద దేశాలకు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన ఘనత మోదీకే దక్కుతుందని పేర్కొన్నారు. మనం తయారు చేసిన వస్తువులను విదేశాలు వాడే పరిస్థితి తీసుకొచ్చామని వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ భార్య లేకుంటే భర్త, భర్త లేకుంటే భార్య ఉండగలరని ఫోన్ లేకపోతే ఎవరూ ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని చమత్కరించారు. ఒడిశాలోని జార్సుగూడ నుంచి ప్రధాని మోదీ బీఎస్ఎన్ఎల్ స్వదేశీ 4జీ నెట్వర్క్ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్స్ సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, సీడాట్ సీఈవో ఉపాధ్యాయ్, బీఎస్ఎన్ఎల్ డైరెక్టర్ వివేక్ బంజాల్ పాల్గొన్నారు.
ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానమన్న సీఎం: ఏడాదికి 300 మిలియన్ మొబైల్స్ తయారు చేసే స్థాయికి చేరామని, మొబైల్స్ తయారీలో ప్రపంచంలోనే రెండోస్థానంలో ఉన్నామని గుర్తు చేశారు. ఒక్క బీఎస్ఎన్ఎల్ వినియోగదారులే బిలియన్ దాటారని చెప్పారు. అప్పట్లో ప్రధాని వాజ్ పేయిను ఒప్పించి టెలికం సంస్కరణలపై 1997లో కమిటీ వేశామని ఆనాటి ముందుచూపే ఈనాడు టెలికాం రంగం ఇంత బలంగా తయారు కావడానికి కారణమని చెప్పారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ సంస్థ మనుగడపై ఎన్నో అనుమానాలు పెట్టుకున్నారని ఇవాళ అవాంతరాలను అధిగమించి శక్తివంతమైన సంస్థగా మారిందని చెప్పారు.
2030 నాటికి 6జీ సేవలు: అంతేకాకుండా కోవిడ్ సమయంలో తీసుకువచ్చిన యూపీఐ డిజిటల్ పేమెంట్స్ విధానం ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్, సింగపూర్ లాంటి దేశాల్లోనూ వాడుతున్నారని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం నాలెడ్జ్ ఎకానమీ దశలో ఉన్నామని ఏపీలో మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా 735 పౌరసేవలను వాట్సప్ ద్వారా అందిస్తున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 22 లక్షల మంది స్వయం సహాయక మహిళలు ఉండగా 14.30 లక్షల పైచిలుకు డ్వాక్రా మహిళలు స్మార్ట్ ఫోన్లు వినియోగిస్తున్నారని చెప్పారు. స్మార్ట్ ఫోన్ కారణంగా ఆర్ధిక పరిస్థితులు, జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. 2030 నాటికి 6జీ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని ఆయన అన్నారు.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా లక్ష 4జీ టవర్ సైట్లను బీఎస్ఎన్ఎల్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని చెప్పారు. మొత్తం 26,707 మారుమూల గ్రామాలను 4జీ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించటం దేశప్రగతిలో కీలకమైన ముందడుగు అవుతుందన్నారు. 4జీ సేవలను దేశీయంగా తయారుచేసే అతితక్కువ దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా మారిందని చెప్పారు. ఏఐ, క్వాంటం టెక్నాలజీలు ఇప్పుడు రియాలిటీలోకి వచ్చేశాయని 2026 జనవరి నాటికి క్వాంటం కంప్యూటింగ్ ను అందుబాటులోకి తెస్తామని చంద్రబాబు చెప్పారు. అనంతరం స్వదేశీ 4జీ నెట్వర్క్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర, రాష్ట్రమంత్రులను బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారులు ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు.
అక్టోబర్ 16న ఏపీకి పీఎం మోదీ - కూటమి నేతలతో కలిసి భారీ ర్యాలీ
15 నెలల్లో 4.7 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాం: సీఎం చంద్రబాబు