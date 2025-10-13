రైతుల త్యాగాలను ఏనాడు మరవను - అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
4.32 ఎకరాల్లో 3,07,326 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏడు ఫ్లోర్లలో (జీ+7) సీఆర్డీఏ భవనానం - రాజధాని అమరావతికి భూములిచ్చిన రైతులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 11:55 AM IST|
Updated : October 13, 2025 at 1:43 PM IST
CM Chandrababu Inaugurated CRDA Headquarters in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయ భవనాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. మొదట పూర్ణకుంభం, వేదాశీర్వచనాలతో ఆయనకు వేదపండితులు స్వాగతం పలికారు. భూములిచ్చిన రైతులను సీఎం ఆత్మీయంగా పలకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజధాని అమరావతి ప్రాంత రైతుల త్యాగాలను ఎప్పటికీ మరువనని అన్నారు. రైతుల అవస్థలు చూశానని, రోడ్డెక్కి ఉద్యమాలు చేశారని గుర్తు చేశారు. రాజధాని ప్రాంతాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. అమరావతిలో సీఆర్డీఏ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం సీఎం మాట్లాడారు.
ఆ చరిత్ర అమరావతి రైతులదే : నేడు చాలా ఆనందంగా ఉందని, దానికి మొదటి కారణం సీఆర్డీఏ భవనం ప్రారంభమవడం, తొలిసారి ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద భూములిచ్చిన చరిత్ర అమరావతి రైతులదేనని చెబుతూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భవనాలు వస్తాయన్నారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు రాజధాని కూడా లేని పరిస్థితి ఉందని, రాజధాని ఎక్కడో చెప్పకుండా అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర విభజన చేసిందని గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడేలా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా నిర్మించాలని ఆనాడు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విజయవాడ-గుంటూరు మధ్యలో రాజధాని ఉంటే బాగుంటుందని నిర్ణయించామని, అప్పటికే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ తయారు చేశామని తెలిపారు.
'రాజధాని నిర్మాణానికి భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు. ప్రపంచ చరిత్రలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో భూసమీకరణ జరిగింది ఒక్క అమరావతిలోనే. గతంలో హైటెక్ సిటీ నిర్మించినప్పుడు నా విజన్ చెబితే అవహేళన చేశారు. హైదరాబాద్లో 5 వేల ఎకరాల్లో ఎయిర్పోర్టు నిర్మించాం. ఎయిర్పోర్టుకు భూమి ఇవ్వాలని ఆనాడు కోరితే రైతులు వెంటనే ఇచ్చారు. అక్కడ భూములు కొన్నవారు బ్రహ్మాండంగా బాగుపడ్డారు’ - ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ఆ ముగ్గురికి రాజధాని రైతు సమస్యల పరిష్కార బాధ్యత : రాజధాని రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ముగ్గురికి చంద్రబాబు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్కుమార్కు అప్పగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు ఏ సమస్య ఉన్నా ఈ ముగ్గురు నేతలతో చెప్పి పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. నేతలు సైతం తరచూ రైతులతో సమావేశాలు నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ప్రత్యేకతలు: 4.32 ఎకరాల్లో 3,07,326 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏడు ఫ్లోర్లలో (జీ+7) సీఆర్డీఏ భవనాన్ని నిర్మించారు. సీఆర్డీఏ సహా రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖకు అనుబంధంగా ఉన్న రాష్ట్ర కార్యాలయాలన్నీ ఇందులోకి రానున్నాయి. రాజధాని అమరావతిని ప్రతిబింబించేలా భవనం ముందు ‘ఎ’ అక్షరం ఎలివేషన్తో తీర్చిదిద్దారు.
ప్రధాన కార్యాలయానికి పక్కనే మొత్తం 8 ఎకరాల్లో మరో 4 భవనాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో భవనం 41,500 చదరపు అడగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. పాలనా సౌలభ్యం కోసం హెచ్వోడీలన్నీ ఒకేచోట ఉండేలా భవనాల నిర్మాణం చేపట్టారు. సీఆర్డీఏ భవనం మొదటి అంతస్తులో సమావేశ మందిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. 2, 3, 5 అంతస్తుల్లో సీఆర్డీఏ, నాలుగో అంతస్తులో సీడీఎంఏ పురపాలక డైరెక్టరేట్ ఉంది. ఆరో అంతస్తులో అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఏర్పాటు చేశారు.
సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రాజధానిలో పనులు జరిగే ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి వీటి నుంచి వచ్చే ఫీడ్ను ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. వీటితో పాటు డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించే దృశ్యాలను ఇక్కడి నుంచి పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ పనులు పూర్తయిన తర్వాత నగరంలో పారిశుద్ధ్యం, వరదలు, ట్రాఫిక్, భద్రత, వాతావరణం, తదితర అవసరాల కోసం కంట్రోల్ రూమ్ను వినియోగించనున్నారు. దీనికి అనుబంధంగా కాల్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటైంది. కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం పూర్తిగా సౌండ్ ప్రూఫ్తో నిర్మించారు.
భవనం మొత్తంలో ఒక్కొక్కటి 8 మంది సామర్థ్యంతో మొత్తం 7 లిఫ్టులు ఏర్పాటు చేశారు. 170 ఫోర్ వీలర్, 170 బైక్లు పట్టేలా పార్కింగ్ వసతి కల్పించారు. ఈ ప్రధాన కార్యాలయానికి పక్కనే మొత్తం 8 ఎకరాల్లో పార్కింగ్ ఏరియాతో కలిపి మరో నాలుగు ప్రీ ఇంజినీర్డ్ భవనాలు నిర్మించారు. ఒక్కొక్క భవనం 41 వేల 500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటైంది. వీటి ద్వారా లక్షా 66 వేల చదరపు అడుగుల వర్క్ స్పేస్ రానుంది. ఈ భవనాల్లో మున్సిపల్ శాఖ హెచ్ఓడీ లకు కేటాయింపులు చేశారు. మొదటి భవనంలో టిడ్కో, ఏపీయూఎఫ్ఐడీసీ, రెండో భవనంలో స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్, రెరా అప్పిలేట్ అథారిటీ, గ్రీనింగ్ కార్పొరేషన్, మూడో భవనంలో రెరా, టౌన్ ప్లానింగ్, నాలుగో భవనాన్ని మెప్మా కార్యాలయానికి కేటాయించారు.
అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా ఇతర పనులూ వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమరావతిలో 79 ప్రాజెక్టుల పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. వీటిలో సీఆర్డీఏ నుంచి 12 వేల 762 కోట్ల 46 లక్షల రూపాయల విలువైన 19 పనులు ఏడీసీఎల్ నుంచి రూ. 36,737 కోట్ల విలువైన 60 పనులు మొత్తంగా 49 వేల 499 కోట్ల 52 లక్షల విలువైన 79 పనులు కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తం రూ. 54 వేల 693 కోట్ల విలువైన 90 పనులకు పాలనాపరమైన అనుమతులు రాగా వీటిలో 79 పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. మరో 7 పనులు టెండర్ల ప్రక్రియలో ఉన్నాయి. మరో 5 పనులకు టెండర్లు పిలవాల్సి ఉంది. ఇవి కాకుండా మరో రూ. 36 వేల 577 కోట్ల విలువైన 20 పనులకు పాలనాపరమైన అనుమతులు రావాల్సి ఉంది.
