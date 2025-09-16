ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మాణం - డిజైన్ను ఖరారు చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
రూ.2,500 కోట్ల వ్యయంతో ప్రాజెక్టుకు త్వరలో టెండర్లు - డీపీఆర్ తయారు చేసిన నిప్పన్ కోయి లిమిటెడ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:19 AM IST
CBN Finalizes Design of Amaravati Iconic Cable Bridge: రాజధాని అమరావతి అనుసంధానతలో ముఖ్యమైన ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మాణం దిశగా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ వంతెన డిజైన్ను సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఖరారు చేశారు. ఇటీవల నాలుగు నమూనాలను సీఆర్డీఏ వెబ్సైట్లో ప్రజల నుంచి ఓటింగ్కు పెట్టారు. అన్నింటి కంటే ఎక్కువగా దాదాపు 14,000 వరకూ రెండో ఆప్షన్కు ఓట్లు పడ్డాయి. దీని వైపే చంద్రబాబు కూడా మొగ్గు చూపారు. ఇందుకనుగుణంగా డీపీఆర్ కూడా సిద్ధమయినట్లు తెలుస్తోంది.
కూచిపూడి నృత్య భంగిమ డిజైన్: అమరావతిలోని ఎన్13 రోడ్డును విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్65 తో అనుసంధానించనున్నారు. 2,500 కోట్లు వ్యయమయ్యే ఈ ప్రాజెక్టుకు త్వరలో టెండర్లు పిలవనున్నారు. ఎరుపు, తెలుపు రంగుల్లో జంట పైలాన్లతో దీనికి అనుగుణంగా ఐకానిక్ వంతెన నమూనాను రూపొందించారు. స్వస్తిక హస్త భంగిమలో ఉండే కూచిపూడి నృత్య భంగిమ డిజైన్ ఇది. నమూనాలో స్థానికతకు పెద్ద పీట వేశారు. నిప్పన్ కోయి లిమిటెడ్ డీపీఆర్ను తయారు చేసింది. భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా వంతెనను మూడు వరుసలుగా నిర్మిస్తారు. రెండు వైపులా కాలి బాటలు కూడా ఉంటాయి. అమరావతిలోని రాయపూడి నుంచి కృష్ణా నదికి అవతల ఎన్హెచ్ 65 వద్ద ఎన్టీఆర్ జిల్లా మూలపాడు వరకు 5.22 కి.మీ పొడవున కేబుల్ బ్రిడ్జిని నిర్మించనున్నారు.
వంతెన రాకతో తీరనున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలు: దీనికి సంబంధించి 2019లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం 1,387 కోట్లతో ఎన్10 నుంచి పవిత్రసంగమం వరకూ ఐకానిక్ వంతెనకు శంకుస్థాపన చేసింది. తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టును పక్కన పెట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో స్థలం మారింది. పశ్చిమ బైపాస్ రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎన్హెచ్65 నుంచి అమరావతికి రావాలంటే దాదాపు 40 కిలోమీటర్ల మేర దూరం ప్రయాణించాలి. మూలపాడు, ఇబ్రహీపట్నం, గొల్లపూడి, కనకదుర్గ వంతెన, ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా రావాల్సి ఉంది. ఈ మార్గం రద్దీ సమయాల్లో వాహనాలతో కిక్కిరిసి ఉంటుంది. ఐకానిక్ వంతెన రాకతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తప్పుతాయి. దీని వల్ల విజయవాడ నగరంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
మూలపాడు నుంచి 5 కిలోమీటరు దూరం ప్రయాణిస్తే అమరావతిలోకి అడుగుపెట్టవచ్చు. దీని వల్ల 35 కిలోమీటరు దూరం తగ్గడంతో పాటు గంటన్నర సమయం ఆదా అవుతుంది. విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి వద్ద వంతెన ముగియనుంది. ఇక్కడ తేలికగా అటు విజయవాడ వైపు, ఇటు హైదరాబాద్ వైపు మారేందుకు ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మించనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి వెళ్లేందుకు ఈ వంతెన సరికొత్త ప్రవేశ మార్గంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
