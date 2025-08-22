ETV Bharat / state

దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​తో భేటీ - CM CHANDRABABU DELHI TOUR

రాష్ట్రంలో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆర్థికసాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి - ఎన్డీయే ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను కలిసిన సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu Delhi Tour
CM Chandrababu Delhi Tour (EENADU)
Published : August 22, 2025 at 11:11 PM IST

CM Chandrababu Delhi Tour : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​తో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆర్థికసాయం అందించాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. సాస్కి, పూర్వోదయ పథకం తరహాలో రాష్ట్రానికి నిధులు కేటాయించాలని చంద్రబాబు కోరినట్లు సమాచారం. ఆర్థిక సంఘం ఛైర్మన్‌ అరవింద్‌ పనగడియాతోనూ సీఎం సమావేశమయ్యారు. చంద్రబాబుతో పాటు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌, టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఉన్నారు.

CM Chandrababu Delhi Tour
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు పుష్పగుచ్ఛం అందజేస్తున్న చంద్రబాబు (EENADU)

ప్రతిపక్ష అభ్యర్థికి ఎలా మద్దతు ఇస్తాం? : అనంతరం ఎన్డీయే ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సీపీ రాధాకృష్ణన్​ను సీఎం చంద్రబాబు కలిశారు. దేశం గౌరవించదగిన వ్యక్తి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ అని కొనియాడారు. తరువాత మీడియాతో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ‘‘ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేశాయి. ఆయనకు మా మద్దతు ఉంటుందని చెబుతూ అభినందనలు తెలిపాను. దేశానికి, ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ గౌరవం తీసుకొస్తారు. ఎన్నికల ముందు నుంచి ఎన్డీయేలో టీడీపీ ఉంది. ఆ అభ్యర్థికే మా మద్దతు ఉంటుంది. తెలుగువాడు అన్నప్పుడు గెలిచే అవకాశం ఉంటేనే అభ్యర్థిని పెట్టాలి. గెలిచే అవకాశం లేకపోయినా అభ్యర్థిని పెట్టి ఇండియా కూటమి రాజకీయం చేస్తోంది. ఎన్డీయేలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష అభ్యర్థికి ఎలా మద్దతు ఇస్తాం?’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

CM Chandrababu Delhi Tour
కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ కుమారుడిని ముద్దాడుతున్న సీఎం చంద్రబాబు (EENADU)

చిన్నారిని ముద్దాడిన సీఎం : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడి నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల రామ్మోహన్‌ దంపతులకు జన్మించిన బాబుకు సీఎం దీవెనలు అందించారు. చిన్నారిని ఎత్తుకుని ముద్దాడారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి దంపతులు, కుటుంబసభ్యులతో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. దివంగత కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎర్రన్నాయుడితో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా సీఎం గుర్తుచేసుకున్నారు.

గ్యాస్‌ లీక్‌ ఘటనపైనా చంద్రబాబు ఆరా : కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వరద ప్రవాహాలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన వీడియోకాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సీఎస్‌, డీజీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. ఎరువుల లభ్యత, సరఫరా, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను సమీక్షించారు. కాకినాడ సమీపంలో గ్యాస్‌ లీక్‌ ఘటనపైనా చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. గోదావరి వరదల కారణంగా లంక గ్రామాల ప్రజలకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

CM Chandrababu Delhi Tour
సీపీ రాధాకృష్ణన్‌కు పుష్పగుచ్ఛం అందజేస్తున్న చంద్రబాబు (EENADU)

CM Chandrababu Delhi Tour
కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ కుమారుడిని ముద్దాడుతున్న సీఎం చంద్రబాబు (EENADU)

