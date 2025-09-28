పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు - గంటకుపైగా అనేక అంశాలపై చర్చ
వైరల్ ఫీవర్తో బాధపడుతున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - హైదరాబాద్లోని నివాసానికి వెళ్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 8:48 PM IST
CM Chandrababu Meets Pawan Kalyan: జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో అక్టోబర్ 16న కర్నూలు లో నిర్వహించే భారీ రోడ్ షోను కలిసికట్టుగా విజయవంతం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్లు నిర్ణయించారు. అక్టోబర్ 4 వ తేదీన 'ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో' పేరిట వారికి చేకూర్చే 15 వేల రూపాయల లబ్ది వివరాలకు సీఎం చంద్రబాబు పవన్తో పంచుకున్నారు. మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ఒకే సారి 15,941 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలను ఇవ్వడాన్ని పవన్ కల్యాణ్ ప్రశంసించారు. వైరల్ ఫీవర్ నుంచి పవన్ త్వరగా కోలుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో త్వరలోనే ప్రజాసేవలో పాల్గొనాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆరా తీసిన సీఎం: సీఎం చంద్రబాబు హైదరాబాద్లోని పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. గత కొద్దిరోజులుగా తీవ్రమైన వైరల్ ఫీవర్ తో పవన్ బాధపడుతున్నారు. జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ పవన్ ముఖ్యమంత్రి వాహనం వరకూ ఎదురెళ్లి స్వాగతం పలికారు. పరస్పరం పుష్పగుచ్ఛాలు ఇచ్చుకుని ఆత్మీయంగా పలకరించుకున్నారు. పవన్ పరామర్శించి త్వరగా కోలుకోవాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఓజీ సినిమా విజయవంతమై మంచి కలెక్షన్లు రాబడుతున్నందుకు సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాల పై ఇరువురి నేతలు చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
పలు అంశాలపై చర్చించిన నేతలు: ప్రస్తుతం జ్వరం తీవ్రత లేదనీ, దగ్గు ఎడతెరిపి లేకుండా వస్తోందని పవన్ కల్యాణ్ సీఎంకు తెలిపారు. పరీక్షలు చేసి క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ మూలంగా దగ్గు ఎక్కువగా వస్తోందని, ఫలితంగానే గొంతు దగ్గర నొప్పి కూడా ఉందని వైద్యులు చెప్పినట్లు వివరించారు. ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సీఎం సూచించారు. అక్టోబర్ నెలలో ప్రభుత్వం తరపున చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీన విజయవాడలో నిర్వహించనున్న 'ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో' కార్యక్రమ వివరాలను సీఎం పంచుకున్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం హామీని విజయవంతంగా అమలు చేయగలిగామని, తద్వారా మహిళలకు ఆర్థికపరమైన వెసులుబాటు కలుగుతోందని చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఈ పథకం మూలంగా ఆటో డ్రైవర్లకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఆలోచనతో వారికి 15 వేలు చొప్పున ఆర్థిక భరోసాను కల్పించే దిశగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఆటో డ్రైవర్ల కోసం ఆలోచన చేసి, చేపట్టిన ఈ పథకం కూడా కచ్చితంగా అందరి మన్ననలు పొందుతుందని పవన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 16వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్ర పర్యటనను విజయవంతం చేయడంపై చర్చించుకున్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలపై అవగాహన ల్పించేందుకు చేపడుతున్న రోడ్ షో నిర్వహణ, అందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికల ప్రస్తావన వచ్చింది.
మెగా డీఎస్సీని విజయవంతంగా నిర్వహించి ఒకేసారి 15,941 మందికి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడాన్ని పవన్ సీఎం వద్ద ప్రస్తావించారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారికి నియామకపత్రాలు అందించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి యువతలో మనోధైర్యాన్ని, స్ఫూర్తిని నింపారని చంద్రబాబుకు కృతఙ్ఞతలు తెలిపారు
ఉప్పాడ మత్స్యకారుల సమస్యల పరిష్కారానికి కమిటీ: డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్
ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్