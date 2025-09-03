CM meet 5th Finance Commission Members: స్థానిక సంస్థల బలోపేతానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఆర్థిక సాయంతోపాటు సొంత ఆదాయ వనరుల పెంపుపైనా అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. వెనకబడిన, తలసరి ఆదాయం తక్కువ ఉన్న స్థానిక సంస్థలను కేటగిరీలుగా విభజించి వాటికి ప్రత్యేక సాయం అందించే వీలు కలుగుతుందన్నారు. స్థానిక సంస్థల వర్గీకరణ ప్రక్రియను నిర్ణీత సమయానికి పూర్తి చేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. ఇందుకు అవసరమైన చట్టసవరణ చేయాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. సచివాలయంలో 5వ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం సభ్యులు సీఎంతో సమావేశమై తమ సిఫార్సులను అందజేశారు.
స్థానిక సంస్థల బలోపేతానికి ఆర్థిక-ఆర్థికేతర అంశాలపై ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు చేసింది. పంచాయతీల అభివృద్ధికి ఏటా నరేగా సహా వివిధ రూపాల్లో సమకూరుతున్న నిధుల మొత్తాన్ని క్రోడీకరించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. పంచాయతీల నిర్వహణకు ఏ మేరకు అవసరాలు ఉన్నాయో గుర్తించి, ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే ఏ విధంగా సాయం అందించాలి, స్థానిక సంస్థల్ని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి అనే అంశాలపై విధి విధానాలు రూపొందించడానికి వీలు కలుగుతుందని తెలిపారు. ఉపాధి హామీ పథకం కింద పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం నుంచి నిధులు వస్తున్నా ఆ మేరకు ఆస్తుల కల్పన జరుగుతుందో, లేదో అనే విషయాన్ని నిరంతరం పరిశీలించుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
స్థానిక సంస్థలు స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా అధికారులు ప్రయత్నించాలన్న సీఎం, పట్టణ స్థానిక సంస్థలనూ బలోపేతం చేసి మరిన్ని ఆదాయార్జన మార్గాలను అన్వేషించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఆ బాధ్యత స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులదేనన్నారు. వనరులు తక్కువగా, వెనకబడి ఉన్న స్థానిక సంస్థల్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. ఆస్తి పన్నుల వసూళ్లు ఎంత జరిగాయి, ఇంకెంత బకాయిలు ఉన్నాయో లెక్కలు తేల్చాలని అధికారులకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు. ప్రజలు చెల్లించే పన్నుల వివరాలు ప్రతీది ఆన్లైన్ చేయాలని నిర్దేశించారు. గ్రామాల్లో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలన్నారు. గ్రామ ప్రజలకు, పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలకు ఇబ్బందిలేని విధానాన్ని తీసుకురావాలన్నారు.
పన్నుల డిమాండ్-కలెక్షన్ మధ్య వ్యత్యాసం: ఆర్థికంగా రాష్ట్రం కొన్ని సవాళ్లు ఎదుర్కొంటోందని 5వ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం వివరించింది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర సొంత ఆదాయం కన్నా జీతాలు, పింఛన్లు, వడ్డీ చెల్లింపులకు ఖర్చు పెట్టే మొత్తం 111 శాతంగా ఉందని వెల్లడించింది. రాజధాని నిర్మాణం, సూపర్ సిక్స్ సంక్షేమ పథకాల అమలు వంటి లక్ష్యాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. 2025-26 నుంచి 2029-30 వరకు పంచాయతీరాజ్ సంస్థల రిసోర్స్ గ్యాప్ రూ.7033 కోట్లు ఉంటుందని ఆర్థిక సంఘం లెక్క తేల్చింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల రిసోర్స్ గ్యాప్ రూ.2016 కోట్లుగా ఉందని, ఆస్తి పన్నుల డిమాండ్-కలెక్షన్ మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉందని తెలిపింది.
జూన్ 2024 వరకు గత ప్రభుత్వం చెల్లించకుండా వదిలేసిన గ్రామ పంచాయతీల విద్యుత్ బిల్లులు రూ.5851.58 కోట్లు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. గ్రామ పంచాయతీలకు వివిధ రూపాల్లో నిధుల సమీకరణ రూ.2617 కోట్లుగా ఉంది. అత్యధికంగా సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అందిస్తున్న గ్రాంట్స్ రూపంలోనే ఉన్నా, ఆస్తి పన్నులతో ఎక్కువ నిధులు సమకూరుతున్నాయని అధికారులు చెప్పారు. పంచాయతీరాజ్ సిబ్బందికి ఏటా జీతాల రూపంలో రూ.393.77 కోట్లు, మున్సిపల్ సిబ్బందికి రూ.1672.45 కోట్లు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందని వివరించారు.
