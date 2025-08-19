CM Chandrababu Launches P4 Implementation Program: ఆర్థిక సంస్కరణల వల్ల సంపద సృష్టించడం చాలా సులభమైందని కానీ సమాజంలో పేదలు ఇంకా అలానే ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అలాంటి వారిని ఆర్థికంగా అందరితో సమానంగా పైకి తీసుకొచ్చేందుకే పీ4 కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామని తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లాలోని మంగళగిరిలో నిర్వహించిన పీ4 ప్రారంభ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.
ముందుగా బంగారు కుటుంబాలు, వారిని దత్తత తీసుకున్న మార్గదర్శులతో చంద్రబాబు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. విదేశాల్లో ఉన్న వారితో జూమ్ ద్వారా ముఖాముఖి నిర్వహించారు. బంగారు కుటుంబాల దత్తతకు సౌదీ అరేబియాకు చెందిన పలువురు తెలుగువాళ్లు ముందుకొచ్చారు. అలాగే కుప్పం నియోజకవర్గానికి చెందిన 250 కుటుంబాలను చంద్రబాబు దత్తత తీసుకున్నారు. దత్తత సంకేతంగా అడాప్ట్ ట్రీని బంగారు కుటుంబాలకు అందించారు.
భూమి మీద ఎవరూ శాశ్వతం కాదు: ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ మార్గదర్శులు డబ్బులివ్వడమే కాదు, ఇబ్బందులు తొలగించేలా భరోసా ఇవ్వగలగాలని స్పష్టంచేశారు. ఓ అజ్ఞాత భక్తుడు తాను పెట్టిన కంపెనీ ద్వారా వచ్చిన సంపాదన నుంచి రూ.140 కోట్ల విలువైన 121 కేజీల బంగారాన్ని వెంకన్నకు ఇస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. భూమి మీద ఎవరూ శాశ్వతం కాదని వెళ్లేటప్పుడు ఏం తీసుకెళ్లలేరు ఉన్నప్పుడు మనుషులుగా బతకాలి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనల్ని గుర్తు పెట్టుకునే పనులు చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. మానవత్వంతో మంచి సమాజం కోసం పని చేయాలని కోరుతున్నానని అన్నారు.
మార్గదర్శులు ఇచ్చే చేయూతను బంగారు కుటుంబాలు అందిపుచ్చుకోని అభివృద్ధి చెందాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. మార్గదర్శులు ఇచ్చిన చేయూతను బంగారు కుటుంబాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సమాజం ఇచ్చిన సహకారంతో ఎదిగిన వారు సమాజానికి తిరిగివ్వాలని మార్గదర్శులు కూడా ఆలోచించాలని తెలిపారు. చాలా మంది ఉపాధి గురించి, ఆరోగ్యాన్ని చక్కదిద్దాలని కోరుతున్నారని సీఎం వెల్లడించారు.
ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు కొత్త పథకం: ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు సంజీవని పేరిట కొత్త పథకం తీసుకొస్తున్నట్లు సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఉత్తమ ఆరోగ్య విధానంగా సంజీవిని అమలవుతుందని అన్నారు. బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కలిసి ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ చేపడతామని ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే సంజీవనిలానే ఈ పథకం అమలవుతుందని వెల్లడంచారు.
అభివృద్ధి వైకుంఠపాళి కాకూడదు: సంపద సృష్టించి ఆ సంపదను పేదలకు ఇచ్చే ప్రభుత్వం తమది అని చంద్రబాబు అన్నారు. అభివృద్ధి వైకుంఠపాళి కాకూడదని ప్రభుత్వం కంటిన్యూగా ఉంటే అభివృద్ధి సాధ్యమని అన్నారు. ఆడబిడ్డలకు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం వచ్చేలా చేశామని వెల్లడించారు. ఆడబిడ్డలతోసహా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదోక పని చేయాలని, ఇదే లక్ష్యమని అన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణలతో సంపద వచ్చిందని, ఇప్పుడు సమాజంలో అసమానతలు తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సంక్షేమం అందిస్తున్నమని అన్నారు. ఈ నెలలో అనేక కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టామని సీఎం వెల్లడించారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ రూపొందించామని అన్నారు.
