'ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్ష యాప్'తో నకిలీ మద్యం గుర్తింపు - ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
నకిలీ మద్యం గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక యాప్ ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - సీసాపై బార్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే పూర్తి వివరాలు వెల్లడి - ‘ఎర్రర్ ఇన్వాలిడ్’ అని వస్తే అనుమానించాల్సిందే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 7:36 AM IST
CM Chandrababu Launches AP Excise Suraksha APP : ములకలచెరువు, ఇబ్రహీంపట్నంలో బయటపడిన నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు తెలుస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఇదేమీ సాధారణ వ్యవహారం కాదని మద్యం కుంభకోణాన్ని పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నంలో భాగం కావొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. విచారణ పూర్తయ్యే సమయానికి మరిన్ని సంచలనాలు వెలుగుచూడొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు.
వాస్తవాలు బయటకు తీసేందుకు నలుగురు ఐపీఎస్ అధికారులతో కూడిన సిట్ ద్వారా విచారణ చేయించనున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ మద్యం కొనుగోలు చేసినా అది నకిలీదో? నాణ్యమైనదో? గుర్తించేందుకు రూపొందించిన 'A.P. ఎక్సైజ్ సురక్ష' అనే యాప్ను సీఎం ఆవిష్కరించారు.
నకిలీ మద్యం ఘటనపై సిట్ ఏర్పాటు : రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఘటుగా స్పందించారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపేందుకు ఏలూరు రేంజ్ ఐజీపీ అశోక్కుమార్, ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ రాహుల్దేవ్ శర్మ, సీఐడీ ఎస్పీ కె.చక్రవర్తి, పోలీసు సాంకేతిక విభాగం ఎస్పీ మలికా గార్గ్ సహా ఎక్సైజ్శాఖలో అనుభవం కలిగిన అధికారితో సిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ములకలకచెరువు, ఇబ్రహీంపట్నంతోపాటు మరెక్కడ ఇలాంటి వ్యవహారం ఉన్నా వాటిపై సిట్ విచారిస్తుందని సీఎం తెలిపారు. ఆయా కుంభకోణాల్లో ఎవరున్నారు? ఎవరు మద్దతిచ్చారు? కుట్రదారులెవరనేది సిట్ తేలుస్తుందని వెల్లడించారు. మరెవరైనా ఇలాంటి నేరాలు చేయాలంటే వణికిపోయేలా చేస్తామని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
యాప్లో స్కాన్ చేస్తే చాలు : 'AP ఎక్సైజ్ సురక్ష యాప్' ద్వారా మద్యం బాటిళ్లపై ఉండే హోలోగ్రామ్ స్కాన్ చేసే విధానంపై సీఎం పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఎక్సైజ్ శాఖ సిబ్బంది డెమో ఇచ్చారు. ఫిర్యాదులు ఉంటే 14405 నెంబర్కు కాల్ చేయాలని సూచించారు. దుకాణాల్లో మద్యం అమ్మేవారు, కొనేవారు కూడా ఆ మద్యం నకిలీదా? అసలైనదా? అనేది ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని వెల్లడించారు.
ప్రతి మద్యం దుకాణంలో మద్యం సీసా అమ్మే ముందు తప్పనిసరిగా ఈ యాప్లో స్కాన్ చేస్తే విషయాలు తెలుస్తాయన్నారు. దీని వల్ల బెల్ట్ దుకాణాల్లో అమ్మడానికి అవకాశం ఉండదని ఎక్కడైతే ఆ సీసా అమ్మాలో అక్కడ జియో ట్యాగింగ్ అవుతుందని చెప్పారు. అక్కడ కాకుండా మరో చోట అమ్మితే అది నేరమని ప్రతి మద్యం సీసాకు ట్రేస్బిలిటీ, సర్టిఫికేషన్ ఉంటాయని చెప్పారు.
తప్పుడు వార్తలపై సీఎం ఆగ్రహం : నకిలీ మద్యం కేసు పేరుతో రాష్ట్రంలో అలజడి, అశాంతి సృష్టించి శవరాజకీయాలు చేయాలని కొందరు చూస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి ధ్వజమెత్తారు. తండ్రి చనిపోతే ఐదేళ్లు అలాంటి రాజకీయాలే చేశారని గుర్తు చేశారు. వివేకానందరెడ్డి హత్యకేసులోనూ అదే చేశారని మండిపడ్డారు. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడెక్కడో చనిపోయిన వారిని ట్యాగ్ చేసి నకిలీ మద్యం వల్ల మరణించారంటూ తప్పుడు వార్తలు సృష్టిస్తున్నారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఇలా ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీయాలని చూస్తే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు.
ఎక్సైజ్ ఉద్యోగులకు సీఎం హెచ్చరిక : ఎక్సైజ్ ఉద్యోగులు జాగ్రత్తగా పనిచేయకపోతే ఇబ్బందుల్లో పడతారని ముఖ్యమంత్రి తేల్చిచెప్పారు. తప్పు చేయడానికి వీలులేని వ్యవస్థ తెస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. లాలూచీ పడితే ఎవరినీ ఉపేక్షించబోమని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నకిలీ మద్యాన్ని అధికారిక ముద్రవేసి ఏరుల్లా పారించారని సీఎం దుయ్యబట్టారు. వారు సృష్టించిన అక్రమ నేర సామ్రాజ్యాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని కోణాల్లోనూ ప్రక్షాళన చేస్తోందని తేల్చి చెప్పారు.
