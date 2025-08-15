ETV Bharat / state

బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించొద్దు - ఇది అన్నగా మీకు నేనిచ్చే వరం: సీఎం - CM CBN LAUNCHED STREE SHAKTI SCHEME

మహిళల ఉచిత ప్రయాణానికి జీరో ఫేర్ టికెట్ జారీ ప్రారంభించిన సీఎం - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్, మంత్రి లోకేశ్

CM Chandrababu Launched Stree Shakti Scheme
CM Chandrababu Launched Stree Shakti Scheme (Telugu Desam Party X Account)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read

CM Chandrababu Launched Stree Shakti Scheme: సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలు సూపర్‌ హిట్ అయ్యాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ‘సూపర్‌ సిక్స్‌’ హామీల్లో భాగంగా శుక్రవారం మరో పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే 'స్త్రీ శక్తి' పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. విజయవాడ సిటీ టెర్మినల్‌ బస్టాండ్‌ వద్ద పథకం ప్రారంభోత్సవ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​, మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు.

ఉచిత బస్సు వల్ల 2.62 కోట్ల మంది మహిళలకు లబ్ధి కలుగుతుందని, ఆడబిడ్డలకు మహర్దశ వచ్చేవరకు అండగా ఉంటామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు స్త్రీ శక్తి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టామన్న సీఎం, మహిళలకు మేలు చేస్తున్నామన్న తృప్తి కలుగుతోందని పేర్కొన్నారు. బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించవద్దని, ఇది అన్నగా తానిచ్చే వరమని సీఎం అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడినుంచి ఎక్కడికైనా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నామని వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ప్రజలు ఐదేళ్లపాటు నవ్వడమే మరిచిపోయారని, ఇంటా, బయటా ప్రజలకు ఆనందం లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు.

బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించవద్దు - ఇది అన్నగా నేనిచ్చే వరం: సీఎం (ETV)

మహిళా సాధికారత కోసమే డ్వాక్రా, మెప్మా సంఘాలు ఏర్పాటు చేశామని, ఆర్టీసీ కండక్టర్లుగా తొలుత మహిళలను తీసుకున్నది తామేనని గుర్తు చేశారు. మహిళలు త్వరలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్లుగా కూడా రావాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో 64 లక్షల మందికి పింఛను ఇస్తున్నామని, ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. రాజకీయాల్లో ప్రజాచైతన్యం చాలా అవసరమన్న సీఎం, రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మా అమ్మ కష్టం చూసే దీపం పథకం ప్రారంభించానన్న సీఎం, ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.

పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శించుకోవచ్చు: మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని నిరూపించామన్న సీఎం, ఐదు రకాల బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చని చెప్పారు. శ్రీకాకుళం నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఉచితంగా తిరగవచ్చని, మహిళలు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శించుకోవచ్చని తెలిపారు. ఉచిత బస్సుతో చిరువ్యాపారులు, నరేగా కూలీలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని, ప్రజల ఆశీస్సులు ఉన్నంతకాలం కొండనైనా ఢీకొంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థినులు, ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ పథకం చాలా ఉపయోగమని, బస్సులన్నీ కండిషన్‌లో ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు.

ఆర్టీసీకి ఆదాయ మార్గాలు పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఇకనుంచి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులే కొంటామని, అవి కూడా ఏసీ బస్సులే అని స్పష్టం చేశారు. ఆటో డ్రైవర్ల విషయంలో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కమిటీ వేశామన్న సీఎం, వారికి కూడా న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆడబిడ్డలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారుచేస్తున్నామని, డ్వాక్రా, మెప్మా సంఘాల మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. మహిళల జోలికివస్తే అదే వారికి చివరిరోజు అవుతుందని, మహిళలను కించపరిచే వారిని వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న సీఎం, ఆడబిడ్డల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చట్టం తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.

డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను గౌరవించాలి: ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను మనం గౌరవించాలని, ఏం చేసినా వెనక్కి లాగేందుకు చాలామంది చూస్తున్నారని విమర్శించారు. అమరావతిని ఎడారి అన్నారుని, శ్మశానం అన్నారని మండిపడ్డారు. అమరావతిని గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు, త్వరలోనే పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ను కాపాడేందుకు కేంద్రం రూ.12,500 కోట్లు ఇచ్చిందన్న సీఎం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు పూర్తిగా సహకరించిన బాధ్యత మీదేనని అన్నారు. పులివెందులలో 30 ఏళ్ల తర్వాత ఓటేశానని ఒకరు కాగితం రాశారని, పులివెందుల ప్రజలకు నిజమైన స్వాతంత్య్రం వచ్చిందన్నారు. ఆడబిడ్డలకు ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించామన్న తృప్తి ఉందన్న సీఎం, వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అన్ని సేవలూ అందుబాటులోకి వచ్చాయని తెలిపారు.

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాం: మహిళలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ అన్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకానికి 8,450 బస్సులు సిద్ధం చేశామన్న పవన్, సూపర్ సిక్స్ పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఐదు రకాల బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని, స్త్రీ శక్తి ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం, స్వేచ్ఛ వస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

మహిళలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు: ఉచిత బస్సు పథకంపై మహిళలంతా సంతోషంగా ఉన్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఉచిత బస్సు వల్ల ఒక్కో మహిళకు నెలకు రూ.1,500 ఆదా అవుతుందని, తల్లిని, చెల్లిని పట్టించుకోని వ్యక్తి, ఇతర మహిళలకు న్యాయం చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ కొనసాగింపు చాలా అవసరమని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

'స్త్రీ శక్తి' పథకానికి శ్రీకారం - ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్‌

CM Chandrababu Launched Stree Shakti Scheme: సూపర్‌ సిక్స్‌ పథకాలు సూపర్‌ హిట్ అయ్యాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ‘సూపర్‌ సిక్స్‌’ హామీల్లో భాగంగా శుక్రవారం మరో పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే 'స్త్రీ శక్తి' పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. విజయవాడ సిటీ టెర్మినల్‌ బస్టాండ్‌ వద్ద పథకం ప్రారంభోత్సవ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​, మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు.

ఉచిత బస్సు వల్ల 2.62 కోట్ల మంది మహిళలకు లబ్ధి కలుగుతుందని, ఆడబిడ్డలకు మహర్దశ వచ్చేవరకు అండగా ఉంటామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు స్త్రీ శక్తి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టామన్న సీఎం, మహిళలకు మేలు చేస్తున్నామన్న తృప్తి కలుగుతోందని పేర్కొన్నారు. బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించవద్దని, ఇది అన్నగా తానిచ్చే వరమని సీఎం అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడినుంచి ఎక్కడికైనా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని, రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నామని వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ప్రజలు ఐదేళ్లపాటు నవ్వడమే మరిచిపోయారని, ఇంటా, బయటా ప్రజలకు ఆనందం లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు.

బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించవద్దు - ఇది అన్నగా నేనిచ్చే వరం: సీఎం (ETV)

మహిళా సాధికారత కోసమే డ్వాక్రా, మెప్మా సంఘాలు ఏర్పాటు చేశామని, ఆర్టీసీ కండక్టర్లుగా తొలుత మహిళలను తీసుకున్నది తామేనని గుర్తు చేశారు. మహిళలు త్వరలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్లుగా కూడా రావాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో 64 లక్షల మందికి పింఛను ఇస్తున్నామని, ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం ఇస్తున్నామని తెలిపారు. రాజకీయాల్లో ప్రజాచైతన్యం చాలా అవసరమన్న సీఎం, రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మా అమ్మ కష్టం చూసే దీపం పథకం ప్రారంభించానన్న సీఎం, ఐదేళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.

పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శించుకోవచ్చు: మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని నిరూపించామన్న సీఎం, ఐదు రకాల బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చని చెప్పారు. శ్రీకాకుళం నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఉచితంగా తిరగవచ్చని, మహిళలు పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ దర్శించుకోవచ్చని తెలిపారు. ఉచిత బస్సుతో చిరువ్యాపారులు, నరేగా కూలీలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని, ప్రజల ఆశీస్సులు ఉన్నంతకాలం కొండనైనా ఢీకొంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థినులు, ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఈ పథకం చాలా ఉపయోగమని, బస్సులన్నీ కండిషన్‌లో ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు.

ఆర్టీసీకి ఆదాయ మార్గాలు పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఇకనుంచి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులే కొంటామని, అవి కూడా ఏసీ బస్సులే అని స్పష్టం చేశారు. ఆటో డ్రైవర్ల విషయంలో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కమిటీ వేశామన్న సీఎం, వారికి కూడా న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆడబిడ్డలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారుచేస్తున్నామని, డ్వాక్రా, మెప్మా సంఘాల మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. మహిళల జోలికివస్తే అదే వారికి చివరిరోజు అవుతుందని, మహిళలను కించపరిచే వారిని వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న సీఎం, ఆడబిడ్డల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చట్టం తెచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు.

డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను గౌరవించాలి: ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను మనం గౌరవించాలని, ఏం చేసినా వెనక్కి లాగేందుకు చాలామంది చూస్తున్నారని విమర్శించారు. అమరావతిని ఎడారి అన్నారుని, శ్మశానం అన్నారని మండిపడ్డారు. అమరావతిని గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు, త్వరలోనే పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ను కాపాడేందుకు కేంద్రం రూ.12,500 కోట్లు ఇచ్చిందన్న సీఎం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు పూర్తిగా సహకరించిన బాధ్యత మీదేనని అన్నారు. పులివెందులలో 30 ఏళ్ల తర్వాత ఓటేశానని ఒకరు కాగితం రాశారని, పులివెందుల ప్రజలకు నిజమైన స్వాతంత్య్రం వచ్చిందన్నారు. ఆడబిడ్డలకు ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించామన్న తృప్తి ఉందన్న సీఎం, వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా అన్ని సేవలూ అందుబాటులోకి వచ్చాయని తెలిపారు.

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాం: మహిళలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ అన్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకానికి 8,450 బస్సులు సిద్ధం చేశామన్న పవన్, సూపర్ సిక్స్ పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఐదు రకాల బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని, స్త్రీ శక్తి ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం, స్వేచ్ఛ వస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.

మహిళలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు: ఉచిత బస్సు పథకంపై మహిళలంతా సంతోషంగా ఉన్నారని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఉచిత బస్సు వల్ల ఒక్కో మహిళకు నెలకు రూ.1,500 ఆదా అవుతుందని, తల్లిని, చెల్లిని పట్టించుకోని వ్యక్తి, ఇతర మహిళలకు న్యాయం చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ కొనసాగింపు చాలా అవసరమని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.

'స్త్రీ శక్తి' పథకానికి శ్రీకారం - ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించిన సీఎం చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్‌

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRABABU SPEECH FREE BUS SCHEMESTREE SHAKTI SCHEME LAUNCHEDFREE TRAVEL FOR WOMEN IN RTC BUSESFREE TRAVEL SCHEME FOR WOMENCM CBN LAUNCHED STREE SHAKTI SCHEME

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.