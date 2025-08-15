CM Chandrababu Launch Stree Shakti Scheme Today : మహిళా ప్రయాణికులారా దయచేసి వినండి.! మీరు వెళ్లాలనుకుంటున్న ఉచిత ప్రయాణ బస్సులు రాష్ట్రంలోని అన్ని బస్టాండ్ల నుంచి బయలుదేరుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రైట్ రైట్ చెప్పడమే తరువాయి! బస్సెక్కండి.! గుర్తింపు కార్డు చూపించి 5 రకాల బస్సుల్లో రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా ఉచితంగా వెళ్లి రండి ! కూటమి సర్కార్ ‘సూపర్ సిక్స్’హామీల్లో మరో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన "స్త్రీ శక్తి" పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ మధ్యాహ్నమే లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
ఎన్నికల హామీల్లో కీలకమైన మహిళలకు ఉచిత ఆర్టీసీ ప్రయాణ హామీ నేటి నుంచి అమలు కానుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల మధ్య గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి గుహల వద్ద ఈ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. నిత్యం ఉద్యోగాలు, ఉపాధి నిమిత్తం బస్సుల్లో రాకపోకలు సాగించే మహిళలకు ఛార్జీల భారం నుంచి ఉపశమనం కల్పించనున్నారు. ఇంటర్ మొదలుకుని ఉన్నత విద్య వరకూ చదువుకునే విద్యార్థినులు ఇకపై బస్ పాస్లు కొనాల్సిన అవసరం లేకుండానే కళాశాలకు వెళ్లిరావొచ్చు. మహిళా రైతులు, వ్యాపారులు, కూలీ చేసుకునేవారు తమ గ్రామాల నుంచి దగ్గరలోని పట్టణాలకు ఉచితంగా ప్రయాణించడం ద్వారా ఛార్జీలు ఆదాకానున్నాయి.
తక్కువ ఖర్చుతో ఆలయాలకు : తిరుపతి, అన్నవరం, శ్రీశైలం, సింహాచలం, ద్వారకాతిరుమల, శ్రీకాళహస్తి. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ వంటి ప్రధాన ఆలయాలకు వెళ్లాలనుకున్నా బస్ఛార్జీల భారం కారణంగా వెళ్లలేనివారే అధికం. ఇకపై ఇటువంటి కుటుంబాల్లో మహిళలకు బస్ఛార్జీల భారం లేకపోవడంతో తక్కువ ఖర్చుతో ఆలయాలకు వెళ్లి వచ్చేందుకు అవకాశం కలగనుంది. మహిళలకు పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్ ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ వంటి 5 రకాల బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం చేసే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
తొలుత కేవలం సిటీ, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు బస్సుల్లో మాత్రమే స్త్త్రీ శక్తి పథకాన్ని అమలు చేయాలనే ప్రతిపాదనలు వచ్చినా సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా ఉచితంగా ప్రయాణించే వెలుసులుబాటు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. పేద, మధ్య తరగతి, సామాన్య మహిళకు దూర ప్రయాణా ఖర్చులు తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఎక్స్ ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సుల్లోనూ అమలుకు పచ్చజెండా ఊపారు.
4వేల వరకూ ఆదా : ఆర్టీసీ పరిధిలో మొత్తంగా 11,449 బస్సులు ఉంటే అందులో 74 శాతం అంటే 8,458 బస్సుల్లో మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ పథకాన్ని ట్రాన్స్ జెండర్లకు కూడా వర్తింపజేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ అంచనా ప్రకారం మహిళలు వివిధ బస్సుల్లో వారానికి 4 సార్లు సరాసరిన ప్రయాణిస్తారు. రోజూ కార్యాలయాలకు వెళ్లొచ్చే మహిళా ఉద్యోగులకైతే నెలకు ఒక్కో మహిళకు బస్సుల్లో ప్రయాణానికి దాదాపు వెయ్యి నుంచి 3వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. సరాసరిన ఒక్కో కుటుంబానికి 4వేల వరకూ రవాణా ఖర్చులుంటాయి.
'ఈ పథకం కోసం దాదాపుగా 1942 కోట్ల భారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పడనుంది. ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తుంది. స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే ప్రయాణికులు రాష్ట్ర వాసులై ఉండాలి. ఓటర్ ఐడీ, ఆధార్, రేషన్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి గుర్తింపు కార్డులను కండక్టర్లకు చూపి బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం చెయ్యొచ్చు. నాన్స్టాప్లు, సూపర్ లగ్జరీలు, ఏసీ బస్సులు, ఘాట్ రూట్లలో తిరిగే సర్వీసుల్లో ఉచిత ప్రయాణం వర్తించదు.' -కొలుసు పార్థసారథి, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి
ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం - మార్గదర్శకాలు ఇవే
ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేందుకు, బడుగు బలహీన వర్గాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు వేల కోట్ల నిధులు ఖర్చు చేస్తోందని నేతలు తెలిపారు. 5 రకాల బస్సుల్లో సాయంత్రం నుంచి స్త్రీశక్తి పథకం అమల్లోకి వస్తుంది. బస్సుల్లో మహిళలకు జీరో ఫేర్ టికెట్లు జారీచేస్తారు. మహిళలకు ఇచ్చే టికెట్లపై స్త్రీశక్తి పథకం అని ఉంటుంది.
ఏపీలో 'స్త్రీ శక్తి' అమలుకు ఏర్పాట్లు - మహిళలకు 8458 బస్సులు కేటాయింపు