ఎరువుల బ్లాక్ మార్కెట్​పై చంద్రబాబు సీరియస్ - కేసుల నమోదు చేయాలని ఆదేశం - CHANDRABABU ON FERTILIZER SUPPLY

ఎరువుల లభ్యత, సరఫరాపై సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ - విజిలెన్స్ తనిఖీలు ముమ్మరంగా చేపట్టాలని ఆదేశం

Chandrababu on Fertilizer Misuse
Chandrababu on Fertilizer Misuse (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read

CM Chandrababu on Fertilizer Misuse : ప్రైవేట్ డీలర్లకు ఎరువుల కేటాయింపు తగ్గించి మార్క్‌ఫెడ్ ద్వారానే ఎక్కువగా సరఫరా జరిగేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఎరువుల లభ్యత సరఫరాలో తేడా రాకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఇవి బ్లాక్ మార్కెట్​కు పోకుండా నిఘా పెట్టాలని ఆదేశాలిచ్చారు. ఆకస్మిక తనిఖీలు చేయాలని పక్కదారి పట్టిస్తే డీలర్ల లైసెన్సులు రద్దు చేయాలని సూచించారు.

ఎరువుల బ్లాక్ మార్కెట్​పై చంద్రబాబు సీరియస్ (ETV)

వ్యవసాయేతర అవసరాలకు యూరియా తరలిపోకుండా కట్టడి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. బ్లాక్ మార్కెట్‌కు తరలిస్తే కేసులు నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు. ఎరువుల లభ్యత, సరఫరాపై టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన సీఎస్, డీజీపీ, వ్యవసాయ శాఖ, విజిలెన్స్ అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాల వారీగా ఎరువుల సరఫరాపై సీఎం ఆరా తీశారు. అవసరానికి తగినంత యూరియా అందుబాటులో ఉందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

Urea Crisis in AP : విజిలెన్స్ తనిఖీలు ముమ్మరంగా చేపట్టి యూరియా, ఎరువుల స్టాక్ చెకింగ్ చేపట్టాలని చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. అదేవిధంగా వాటిని పక్కదారి పట్టకుండా చూడాలన్నారు. యూరియా కోసం అన్నదాతలు ఇబ్బంది పడకూడదని చెప్పారు. మార్క్​ఫెడ్ ద్వారా దాదాపు 70 శాతం మేర ఎరువులు రైతులకు సరఫరా అవ్వాలని తెలిపారు. ఫెర్టిలైజర్స్​ సక్రమ వినియోగంపై కర్షకుల్లో అవగాహన పెంచాలని సూచించారు.

ఎరువులు, యూరియా లభ్యత విషయంలో రైతులకు పూర్తిస్థాయి సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వీటిపై వస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఫేక్ ప్రచారాలు చేస్తే గట్టిగా బదులివ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రవాణా, పరిశ్రమలు, విజిలెన్స్, పోలీస్ , వ్యవసాయ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లు సమన్వయంతో రోజువారీ పరిశీలన బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ఎక్కడైనా సమస్య వస్తే స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని చెప్పారు.

Fertilizer Black Marketing in AP : ఎరువులను బ్లాక్ మార్కెట్​కు తరలిస్తే కేసుల నమోదుకు వెనుకాడొద్దని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. ఫెర్టిలైజర్స్ ధరలు పెంచి అమ్మిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారిపైనా కేసులు నమోదు చేయాలన్నారు. అదేవిధంగా వీటిని పక్కదారి పట్టించారని నిర్ధారణయితే డీలర్ల లైసెన్సులు రద్దు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఐఎంఎఫ్​ఎస్​ పోర్టల్లో సమాచారం, రియల్ టైమ్ ప్రాతిపదికన సమాచారం అప్డేట్ కావడం లేదని తన దృష్టికి వచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. వెంటనే దానిని సరిదిద్దాలని తెలిపారు.

అత్యధికంగా ఎరువులు అమ్ముతున్న రిటైలర్లు, కొనుగోలు చేస్తున్న వారిని వెంటనే గుర్తించి దర్యాప్తు చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. రైతు సేవా కేంద్రాలు, సహకార సంఘాల వద్ద సరిపడా నిల్వలు ఉండేలా చూసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. బయట ప్రైవేట్ డీలర్ల కంటే ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల ద్వారా ఎరువుల సరఫరా ఎక్కువగా జరిగేలా చూడాలన్నారు. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు (పీఏసీఎస్‌), రైతు సేవా కేంద్రాల (ఆర్‌ఎస్‌కే) వద్ద కానీ యూరియా, ఎరువుల కోసం రైతులు పడిగాపులు పడే పరిస్థితి రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.

