ETV Bharat / state

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ - నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్‌ అవుతూ ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు నియామక పత్రాలు అందించిన సీఎం చంద్రబాబు - వెలగపూడిలోని సచివాలయం సమీపంలో అట్టహాసంగా జరిగిన కార్యక్రమం

CM Chandrababu On Every Year DSC Notification
CM Chandrababu On Every Year DSC Notification (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu On Every Year DSC Notification : 'ఇకపై ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది. నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి' అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. తొలి సంతకం మెగా డీఎస్సీ ఫైల్ పైనే పెట్టానని గుర్తు చేశారు. వెలగపూడిలోని సచివాలయం సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై 15,941 మంది మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. టీచర్లుగా నియామక పత్రాలు తీసుకున్న అందరిని సీఎం అభినందించారు. అవినీతి లేకుండా పారదర్శకంగా డీఎస్సీ ప్రక్రియ చేపట్టి టీచర్ల నియామకం చేపట్టామని వెల్లడించారు. 'బాబు ష్యూరిటీ - జాబు గ్యారెంటీ' అని చెప్పి దాన్ని నిజం చేస్తున్నామని అన్నారు. రూ. 10 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులకు ఎంఓయూలు కుదుర్చుకున్నామని త్వరలో 10 లక్షల ఉద్యోగాలు రాబోతున్నాయని తెలిపారు.

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ - నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్‌ అవుతూ ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

14 సార్లు డీఎస్సీ - 1,96,619 ఉద్యోగాలు : 15 ఏళ్లల్లో 14 సార్లు డీఎస్సీని పెట్టి 1,96,619 ఉద్యోగాలిచ్చామని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. 'ఏపీలో ఓ చేతకాని పక్షం ఉంది మంచి చేయరు, మంచి జరుగుతుంటే ఓర్వలేరు' అని మండిపడ్డారు. డీఎస్సీని అడ్డుకునేందుకు 106 కేసులు వేశారని కానీ ఇబ్బందులను అధిగమించి లోకేశ్ డీఎస్సీని నిర్వహించారని అభినందించారు. మహిళలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెచ్చామని, సూపర్ సిక్స్ సూపర్ హిట్ అయ్యిందని వెల్లడించారు. ప్రధాని సూపర్ జీఎస్టీ తెచ్చి ధరలు తగ్గించారని అన్నారు. పోస్టింగుల కోసం పైరవీలు చేసే పరిస్థితి గతంలో ఉండేది కానీ టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడూ ప్రతిభ ఆధారంగానే పోస్టింగులు ఇచ్చామని తెలిపారు.

టీచర్ల బదిలీలు పారదర్శకంగా : విద్యా రంగంలో సంస్కరణలు తెస్తున్నామని, సన్న బియ్యంతో రుచికరమైన మధ్యాహ్నాభోజనం అందిస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. పేరెంట్ టీచర్లు మీటింగులు నిర్వహిస్తున్నాం, మన బడి-మన భవిష్యత్ పేరుతో మౌళిక సదుపాయాల కల్పన చేపడుతున్నామని తెలిపారు. టీచర్ల బదిలీల చట్టంతో పారదర్శకంగా ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా లేకుండా బదిలీలు పూర్తి చేశామని గుర్తు చేశారు. తల్లికి వందనం కింద ఎంత మంది పిల్లలున్నా ప్రతి ఒక్కరికి రూ.15 వేలు చొప్పున ఇచ్చామని వెల్లడించారు.

ఆ బాధ్యత టీచర్లు తీసుకోవాలి : నారా లోకేశ్ నో బ్యాగ్ డే విధానం తెచ్చారని ఇది వినూత్నంగా ఉందన్నారు. ఈసారి స్కూళ్లు తెరిచేలోగా స్కూల్ కిట్లు, పుస్తకాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. అభివృద్ధితో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది, సంక్షేమం సజావుగా సాగించవచ్చని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించేలా టీచర్లంతా పని చేయాలని సూచించారు. పిల్లల్లో నైతిక విలువలను పెంచేలా టీచర్లు పాఠాలు చెప్పాలన్నారు. పిల్లల్లో నైపుణ్యాలు పెంచే బాధ్యత టీచర్లు తీసుకోవాలని కోరారు.

పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టీచర్లు అప్డేట్ : భవిష్యత్తులో విద్యా రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయోననేది టీచర్లు ఊహించగలగాలని తెలిపారు. మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టీచర్లు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలన్నారు. తాను నిత్య విద్యార్థినన్న చంద్రబాబు ఎప్పుడు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయనుకుంటే వాటిని అమలు చేస్తానన్నారు. 2019-24 మధ్య కాలం విద్యా వ్యవస్థకు ఓ శాపం అన్నారు. 10 లక్షల మంది పిల్లలు ప్రభుత్వ స్కూళ్ల నుంచి ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు వెళ్లిపోయారని తెలిపారు. ఏపీ విద్యా రంగాన్ని 19వ స్థానానికి దిగజార్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

లోకేశ్ ఛాలెంజ్​గా తీసుకున్నారు : ఇంగ్లిష్ మీడియం పేరుతో ప్రాథమిక విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేశారని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాకే విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. నో అడ్మిషన్లు బోర్డులు పెట్టే స్థాయికి ప్రభుత్వ పాఠశాలలను తెచ్చారన్నారు. ఇది మరింతగా పెరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు. విద్యా శాఖ కఠినంగా ఉంటుందని చెప్పానని అయినా లోకేశ్ ఛాలెంజ్​గా తీసుకున్నారని గుర్తు చేశారు. ప్రాథమిక విద్య బాగుంటే ఉన్నత చదువులు అద్భుతంగా ఉంటాయన్నారు. దీంతో రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తుందని తెలిపారు.

నవంబర్‌లో టెట్ - వచ్చే ఏడాది మరో డీఎస్సీ: నారా లోకేశ్​

ఒకే ‘గూటి’ గురువులు - కసితో చదివి ఉద్యోగాలు సాధించిన సోదరులు

For All Latest Updates

TAGGED:

CM ON EVERY YEAR DSCAPPOINTMENT LETTERS TO DSC WINNERSCM CHANDRABABU ON DSC NOTIFICATIONMEGA DSC 2025 WINNERSCM CHANDRABABU ON EVERY YEAR DSC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.