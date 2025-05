ETV Bharat / state

చంద్రబాబు పిలుపు - 16 కుటుంబాలను దత్తత తీసుకున్న మార్గదర్శులు - CM INTERACTS WITH VILLAGERS

CM_Interacts_with_Villagers ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 8:54 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 9:56 PM IST 2 Min Read

CM Chandrababu Interacts with Villagers at Prajavedika: సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనతో 16 బంగారు కుటుంబాలకు భవిష్యత్తు కల్పించడానికి మార్గదర్శులు ముందుకొచ్చారు. అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం ఛాయాపురంలో హంద్రీనీవా పనుల పురోగతిని సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఛాయాపురం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదికలో గ్రామస్తులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. గ్రామంలో పీ4 కార్యక్రమంలో 96 బంగారు కుటుంబాలు ఉన్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ సీఎం చంద్రబాబుకు చెప్పారు. 15 కుటుంబాలు దత్తత : ఈ గ్రామంలో బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకోడానికి మార్గదర్శులు ముందుకు రావాలని చంద్రబాబు కోరడంతో సుజలాం పవన విద్యుత్ సంస్థ ప్రతినిధులు ముందుకు వచ్చి 15 కుటుంబాలను దత్తత తీసుకుంటామని చెప్పారు. బంగారు కుటుంబాల్లోని ఒకరు వేదిక మీదకు రావాలని సీఎం పిలవడంతో పార్వతి అనే మహిళ వేదికపైకి వచ్చారు. మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఎలాంటి సహాయం కావాలని ఆ మహిళను సీఎం చంద్రబాబు అడగగా తనకు నలుగురు పిల్లలని, భర్త బాలుకు విద్యుదాఘాతంతో మిద్దెపైనుంచి కిందపడి ఛాతీ ఎముకలు విరగడంతో బరువు పనులు చేయవద్దని వైద్యులు చెప్పారని ఆమె సీఎంకు చెప్పారు. పిల్లలతో పాటు, భర్తను పోషిస్తున్న భార్యకు ఆసరా: తమకు భూమి లేదని, రైతుల వద్దకు కూలీకి వెళ్లి నలుగురు పిల్లలతో పాటు, భర్తను పోషిస్తున్నానని పార్వతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన సీఎం ఈ కుటుంబాన్ని ఎవరు దత్తత తీసుకుంటారని అడగ్గా, సిప్లాన్ సంస్థ యజమాని అనంతయ్య ముందుకు వచ్చారు. పార్వతి భర్తకు తన కంపెనీలో సెక్యూరిటీ గార్డు ఉద్యోగంతో పాటు, నలుగురు పిల్లలు ఎంతవరకు చదివితే అంతవరకు చిదివిస్తానని, వారి పెళ్లిళ్ల బాధ్యత కూడా తీసుకుంటానని మార్గదర్శి అనంతయ్య చెప్పారు. సీఎం పిలుపుతో 16 కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా ఆసరా లభించినట్లైంది. సుజలాన్, సిప్లా సంస్థల ప్రతినిధులను సీఎం చంద్రబాబు శాలువతో సత్కరించి అభినందించారు.

