ETV Bharat / state

20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించి అవినీతిరహిత పరిపాలన ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు - CM INAUGURATES MSME PARKS

CM_inaugurates_MSME_parks ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read

CM Chandrababu Inaugurates MSME Parks: రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంటే సహించలేనివారు ఉన్నారని సీఎం చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో పింఛన్లు పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పొల్గొన్నారు. స్థానిక ఎస్టీ కాలనీలో పలువురు లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి వారితో మాట్లాడి బాగోగులు తెలుసుకున్నారు. 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించి అవినీతిరహిత పరిపాలన ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat) 175 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులు ఏర్పాటు: అనంతరం మేడే సందర్భంగా రాష్ట్రంలో తొలిదశలో పూర్తిచేసిన 11 ఎంఎస్‌ఎఈ పార్కులను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. నారంపేటలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వర్చువల్‌గా ప్రారంభోత్సవం చేశారు. రూ.216 కోట్లతో ఈ 11 పార్కులను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది. దీంతో పాటు మరో 39 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులను రూ.376 కోట్లతో అభివృద్ధి చేస్తోంది. పూర్తయిన పార్కులు అనకాపల్లి, పీలేరు, రాజానగరం, బద్వేల్, గన్నవరం, పాణ్యం, డోన్, ఆత్మకూరు (నారంపేట), దర్శి, పుట్టపర్తి నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు రాంబిల్లిలోని ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్‌నూ (ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ) సీఎం ప్రారంభించారు. 2028 నాటికి రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒకటి చొప్పున 175 ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Last Updated : May 1, 2025 at 5:13 PM IST