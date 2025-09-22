సంకల్పం ఉంటే మంచి పనులు ఎన్నయినా చేయవచ్చు: సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖలో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - 28వ ఈ-గవర్నెన్స్ జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 1:41 PM IST
CM Chandrababu inaugurates 28th National e-Governance Summit: విశాఖ నగరం మరోసారి సాంకేతికతకు వేదికైంది. 28వ జాతీయ ఈ-గవర్నెన్స్ సదస్సును ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ ఏపీ సంచికను ఆయన ఆవిష్కరించారు. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వశాఖ, ఏపీ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సు ఇవాళ, రేపు విశాఖ వేదికగా కొనసాగనుంది. "సివిల్ సర్వీస్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్" థీమ్తో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, పౌరసేవలు, అగ్రి-స్టాక్ వంటి విభిన్న అంశాలపై నిపుణులు చర్చించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, "సంకల్పం ఉంటే మంచి పనులు ఎన్నయినా చేయవచ్చు" అని అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ దేశానికి సరైన సమయంలో సరైన నాయకుడిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వచ్చిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ప్రజలకు మేలు జరిగే అనేక నూతన సంస్కరణలు కేంద్రం తీసుకొచ్చిందని, వాటికి అనుగుణంగా రాష్ట్రాలు కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సాంకేతికతలో ఏపీ ప్రత్యేకత: చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ నేటి కాలంలో ప్రజలకు అన్ని సేవలు ఆన్లైన్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఇది పాలనలో విప్లవాత్మక మార్పుకు నిదర్శనమని చెప్పారు. ఐటీ రంగంలో భారతీయులకు ఉన్న నైపుణ్యం, ప్రతిభ ప్రపంచానికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి తన పాలనలోనే ప్రాధాన్యం ఇచ్చినందువల్లే హైదరాబాద్ నగరం అభివృద్ధి చెందిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐటీ రంగంలో ఉన్న భారతీయుల్లో దాదాపు 30 శాతం మంది ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారేనని తెలిపారు. "ప్రపంచంలోని నలుగురు ఐటీ నిపుణుల్లో ఒకరు భారత్కు చెందినవారు, వారిలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఏపీవారు కావడం విశేషం" అని అన్నారు.
అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్: ప్రఖ్యాత ఐటీ సంస్థల సహకారంతో అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఏర్పాటు జరుగుతోందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఐబీఎం, టీసీఎస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ముందుకు వస్తున్నాయని తెలిపారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై మరింత దృష్టి పెట్టి రాష్ట్రాన్ని కొత్త దిశగా తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యమని వివరించారు.
సమగ్ర అభివృద్ధి వైపు అడుగులు: ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త రావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని రాష్ట్రం ముందుకు సాగుతోందని సీఎం అన్నారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్, స్టార్టప్లకు విస్తృత అవకాశాలు కల్పించడం, అత్యాధునిక "సంజీవని సేవలు" ద్వారా వైద్యాన్ని ఇంటి వద్దకే చేరవేయడం వంటి పథకాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆరోగ్య రంగంలోనూ విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని సీఎం గుర్తుచేశారు. ధనిక, పేద తేడా లేకుండా యూనివర్శల్ హెల్త్ పాలసీ అమలు జరుగుతోందని, దీని ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి రూ.2.50 లక్షల వరకు నగదు రహిత వైద్యసేవలు అందుతున్నాయని వివరించారు. అదేవిధంగా, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ పథకం కింద పేదవారికి రూ.25 లక్షల వరకు చికిత్స అందిస్తోందని చెప్పారు.
భవిష్యత్ దిశ: సాంకేతికత, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపురేఖలు మారుతున్నాయని చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. పోటీ ప్రపంచంలో వినూత్న నిర్ణయాలు మాత్రమే సత్ఫలితాలు ఇస్తాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో స్టార్టప్లు, ఐటీ రంగం, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, ఆరోగ్య రంగం అభివృద్ధి ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి యువకుడికి కొత్త అవకాశాలు సృష్టించడం ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు కేవలం చర్చలకే పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్ పాలనలో తీసుకోవాల్సిన కొత్త నిర్ణయాలకు మార్గదర్శకంగా ఉండనుందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
