సకల హంగులతో సీఆర్డీఏ కార్యాలయ నిర్మాణం పూర్తి - 13న ప్రారంభించనున్న సీఎం
అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయ ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఖరారు - ఈ నెల 13న ఉదయం 9.54 గంటలకు ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 8:37 PM IST
CM Chandrababu Inaugurate CRDA Building on 13th: రాజధాని అమరావతిలో నూతనంగా నిర్మించిన సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. ఈ నెల 13వ తేదీన ఉదయం 9:54కు కార్యాలయాన్ని సీఎం చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. జీ ప్లస్ 7 అంతస్తుల్లో 3,70,326 చదరపు అడుగుల్లో రాయపూడి వద్ద సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం నిర్మాణం పూర్తయింది. దాదాపు 257.20 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నూతన భవనం త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది.
అడుగడుగునా ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, ఆకట్టుకునే ఇంటీరియర్స్, సిబ్బంది కోసం వర్క్ స్టేషన్లు ఇలా సకల సౌకర్యాలతో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం సిద్ధం అయింది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో ఈ భవనం ఎట్టకేలకు ప్రారంభానికి ముస్తాబయింది. తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న ఈ భవనం ఎన్నో ప్రత్యేకతలు మూటగట్టుకుంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభించనున్న తొలి పూర్తిస్థాయి భవనం ఇదే కావడం విశేషం. ఇతరై రాజధాని ప్రాంత ప్రాధికార సంస్థ (సీఆర్డీఏ) కార్యకలాపాలు ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారనున్నాయి.
ఏయే అంతస్తులో ఏయే విభాగం:
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్: సమీకృత కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం, కాల్ సెంటర్, క్యాంటీన్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్
మొదటి అంతస్తు: సమావేశ మందిరాలు
2, 3, 5 అంతస్తులు: సీఆర్డీఏ
4వ అంతస్తు: సీడీఎంఏ (పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్)
6వ అంతస్తు: ఏడీసీఎల్ (అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్)
7వ అంతస్తు: పురపాలక శాఖ మంత్రి పేషీ, పురపాలక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, ప్రజారోగ్య శాఖ ఈఎన్సీ, సీడీఈ, ఎస్డీఈ కార్యాలయాలు
అక్కడి నుంచి అమరావతిని చూడొచ్చు: రాజధాని నగరంలోని కీలకమైన ప్రాంతాలు, భవనాలకు సంబంధించి సూక్ష్మ నమూనాలను ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లో ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. అమరావతి బృహత్ ప్రణాళికను ఈ కేంద్రంలోని నమూనాల ద్వారా చూడొచ్చు. సచివాలయం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, రాజ్భవన్, సీఎం నివాసం, ఉద్యానాలు, రహదారుల నెట్వర్క్, ఏపీ ఎన్ఆర్టీ భవనం, క్వాంటమ్ వ్యాలీ తదితర వాటి డిజైన్లు వీక్షించవచ్చు.
ప్రధాన కార్యాలయాన్ని మార్పు: ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విజయవాడ నుంచి రాజధానికి మార్చనున్నారు. ఇప్పుడున్న జీ ప్లస్ 2 భవనం ఖాళీ అవుతుంది. దీనిని ప్రాంతీయ కార్యాలయంగా ఉపయోగించనున్నట్లు తెలిసింది. భవనాల ప్రణాళికలు, 2 జిల్లాల్లోని మౌలిక వసతుల కల్పనకు సంబంధించిన విభాగాలు ఇక్కడి నుంచే పని చేయనున్నాయి.
నూతన కార్యాలయంతో మెరుగైన సేవలు : సీఆర్డీఏ కార్యకలాపాలు ప్రస్తుతం విజయవాడలోని పూర్వ వీజీటీఎం ఉడా కార్యాలయం నుంచి సాగుతున్నాయి. ఇది మరీ ఇరుకుగా ఉండడంతో రోజు వారీ కార్యకలాపాలకూ కష్టంగా ఉంటోంది. పాత కార్యాలయంలో ప్రపంచ బ్యాంకు, అంతర్జాతీయ బృందాలు వచ్చినప్పుడు సమావేశాల నిర్వహణ సమస్యగా మారుతోంది. కొత్త ప్రాంగణం ప్రారంభంతో ఇక్కట్లు తొలగుతాయి.
