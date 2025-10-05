ETV Bharat / state

'డిమాండ్‌ ఉన్న పంటలనే సాగు చేయండి' - వ్యవసాయ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉన్న పంటలను సాగు చేయాలన్న సీఎం చంద్రబాబు - పూర్వోదయ పథకాన్ని అర్హూలైన రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న సీఎం

Chandrababu Review on Agriculture Sector
Chandrababu Review on Agriculture sector (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 5:39 PM IST

CM Chandrababu Review on Agriculture and Related Sectors : జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉన్న ఉత్పత్తులపై అధ్యయనం చేసి, ఎగుమతులకు అనుగుణంగా ఉన్న పంటలనే సాగు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. పంటల డిమాండును ముందే అంచనా వేసి అందుకు అనుగుణంగా సాగుచేసేలా రైతులను ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు సూచించారు.

ప్రధానంగా కేంద్రం ప్రారంభించిన పూర్వోదయ పథకాన్ని అర్హూలైన రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఉండవల్లి నివాసంలో ఉద్యాన పంటలు, మైక్రో ఇరిగేషన్, ఫిషరీస్, ఆక్వా, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ రంగాల్లో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులతో చంద్రబాబు శనివారం చర్చించారు. పూర్వోదయ మిషన్‌లో భాగంగా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో రూపొందించాల్సిన ప్రణాళికలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

‘‘ఉత్పత్తులకు విలువ జోడించడం ద్వారా మార్కెట్‌ పరిధిని విస్తరించాలి. ప్రధాన పంటలతో పాటు అంతరపంటల ద్వారా కూడా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేయొచ్చు. మన వాతావరణంలో పండించగలిగే పంటల్ని అధ్యయనం చేసి, వాటిపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి’’ అని పేర్కొన్నారు.

అంతేకాకుండా ప్రతి రైతునూ పరిశ్రమలకు అనుసంధానం చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని వివరించారు. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే ఏ విధమైన పంటనష్టం వాటిల్లదని చంద్రబాబు అధికారులకు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఫార్మర్‌ ప్రొడ్యూసర్స్‌ ఆర్గనైజేషన్లను ప్రోత్సహించాలని అన్నారు. వీటికి కేంద్రం ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తోందన్నారు. ఉద్యానరంగ రైతులు, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమలు ఇలా అందరికీ కలిసొచ్చేలా ఓ వర్క్‌షాప్‌ నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు. అన్ని రకాలైన ఉత్పత్తులకు సర్టిఫికేషన్, ట్రేసబులిటీ వచ్చేలా చూడాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

ఏపీలో ఆక్వా కల్చర్ వర్శిటీ: రాష్ట్రంలో ఆక్వాకల్చర్‌ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుకు ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఆక్వా ఉత్పత్తుల సాగు అంతకు రెట్టింపయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వివరించారు. రైతు సేవాకేంద్రాల పరిధిలో ఏయే పంటలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని విశ్లేషించి, రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా కేంద్రాల్లోని సిబ్బందిని సన్నద్ధం చేయాలన్నారు. క్లస్టర్‌ ఆధారంగా పశువులకు సామూహిక షెడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

అయితే వీటి నిర్వహణను మాత్రం డ్వాక్రా సంఘాలకు అప్పగించాలని అన్నారు. వీటికి అనుబంధంగా పాల ఉత్పత్తి యూనిట్లు, చిల్లింగ్‌ యూనిట్లు, దాణా బ్యాంకులు, బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్లు ఏర్పాటుచేయాలని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ జోన్లు ఉండేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ సమీక్షలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

CHANDRABABU ADVICE TO FARMERSCBN REVIEW ON AGRICULTURE SECTORCHANDRABABU ON FARMERS ISSUECM CHANDRABABU ON DEMAND CROPSCHANDRABABU REVIEW ON AGRICULTURE

