15 నెలల్లో 4.7 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాం: సీఎం చంద్రబాబు
పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతులు, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలపై అసంబ్లీలో సీఎం ప్రసంగం - ఉద్యోగాల కల్పనపై అసెంబ్లీలో సీఎం ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:55 PM IST
CM Chandrababu on Investments in AP Assembly: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం పలు రంగాలలో దూసుకెళ్తోందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతులు, ఉపాధి, రవాణా, పరిశ్రమల రంగాల్లో రాష్ట్రం వేగంగా ముందుకు వెళ్తోందని వివరించారు.
రవాణా, లాజిస్టిక్స్లో విస్తరణ: ప్రస్తుతం రాష్ట్ర రవాణాలో 41 శాతం రోడ్ల ద్వారా జరుగుతోందని, జలరవాణా మరింత చౌకగా ఉండటంతో దానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. వెయ్యి కిలోమీటర్ల సముద్ర తీరం ఉండటం ఆంధ్రప్రదేశ్కు గొప్ప అవకాశం అని పేర్కొన్నారు. రోడ్లు, రైళ్లు, విమానాలు, జలమార్గాలు, పైప్లైన్ల ద్వారా రవాణాను అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. పైప్లైన్ రవాణా ద్వారా కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
హైవేల్లో దేశంలో రెండోస్థానంలో ఉన్నామని, రూ.లక్షన్నర కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారి పనులు జరుగుతున్నాయని సీఎం వివరించారు. రైల్వే డబుల్ లైన్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించామని, హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై మధ్య హైస్పీడ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్లపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. మేం వచ్చిన వెంటనే విశాఖ రైల్వే జోన్ను ప్రారంభించామని గుర్తు చేశారు.
పోర్టులు, హార్బర్లు, విమానాశ్రయాలు: లాజిస్టిక్స్ రంగంలో రూ.2.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం ఉందని, కొత్తగా వస్తున్న నాలుగు పోర్టులు కార్గో రవాణాను గణనీయంగా పెంచుతాయని సీఎం వెల్లడించారు. పోర్టుల నిర్మాణానికి లక్ష్యాలు పెట్టుకుని వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయని, ఫిషింగ్ హార్బర్లు, ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్లను కూడా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. 2026 ఆగస్టు నాటికి విశాఖ విమానాశ్రయాన్ని పూర్తి చేస్తామని, డిమాండ్ మేరకు టెర్మినళ్లు, రన్వేలు విస్తరిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి లాజిస్టిక్స్ను ఏపీకి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని, లాజిస్టిక్స్ రంగంలో ప్రస్తుతం 3 లక్షల మంది పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు లాజిస్టిక్స్ యూనివర్సిటీ స్థాపనపై ఆలోచిస్తున్నట్టు వివరించారు.
పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రూ.6.23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించామని సీఎం చంద్రబాబు గర్వంగా ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు 125 కంపెనీలు వచ్చి, లక్షల ఉద్యోగాలు సృష్టించాయని చెప్పారు. సత్సంబంధాల వల్లే పరిశ్రమలు వస్తాయని, బెదిరిస్తే ఎవరూ పెట్టుబడులు పెట్టరని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో పెట్టుబడిదారులు భయపడి రాష్ట్రాన్ని వదిలారని ఆరోపించారు.
విశాఖను త్వరలోనే ఐటీ హబ్గా మారుస్తామని, గూగుల్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్ వంటి ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలు వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. కియా కంపెనీ కోసం 8 నెలల్లో రిజర్వాయర్ను పూర్తి చేసినట్లు, పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్లే అనేక కంపెనీలను ఏపీకి తెచ్చామని గుర్తు చేశారు.
పర్యాటక అభివృద్ధి: పర్యాటక రంగానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, టెంపుల్ టూరిజాన్ని 8 శాతం నుంచి 20 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యమని సీఎం తెలిపారు. పర్యాటక రంగంలో మరో 50 వేల గదులు నిర్మించాల్సి ఉందని చెప్పారు. దసరా ఉత్సవాల జాబితాలో విజయవాడను కోల్కతా, మైసూర్తో సమానంగా చేర్చామని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21 ఆలయాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని వివరించారు. త్వరలో ప్రధాని మోదీ శ్రీశైలం దేవాలయాన్ని సందర్శించనున్నారని తెలిపారు.
పునరుత్పాదక ఇంధనం, గ్రీన్ ఎనర్జీ: 2030 నాటికి 120 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలన్నది లక్ష్యమని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 500 ఈవీ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం చెప్పారు.
ఉద్యోగ కల్పనలో కొత్త రికార్డు:
- 15 నెలల పాలనలో మొత్తం 4,71,574 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించామని సీఎం చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.
- మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 15,941 మందికి ఉద్యోగాలు
- వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో 9,093 ఉద్యోగాలు
- పోలీసు శాఖలో 6,100 పోస్టులు
- వివిధ జాబ్ మేళాల ద్వారా 92,149 ఉద్యోగాలు
- వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ద్వారా 5,500 ఉద్యోగాలు
- ప్రైవేట్ రంగంలో 3,48,891 ఉద్యోగాలు
ఇలా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో కలిపి సుమారు 4.7 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించామని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవకాశాలు సృష్టించేందుకు కృషి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ - నిరుద్యోగులు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యం - ప్రతి జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ: సీఎం చంద్రబాబు