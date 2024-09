ETV Bharat / state

ఆపత్కాలంలో ఆపన్న హస్తం - నిండు గర్భిణికి సీఎం చేయూత - cbn Help to Pregnant

CBN HELP TO PREGNANT ( ETV Bharat )

CM Chandrababu Help to Pregnant in Flood Area in Vijayawada : విజయవాడ కండ్రిక వాంబే కాలనీకి చెందిన 31 ఏళ్ల లక్ష్మి. నిండు గర్భిణి. తక్షణమే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.. చూస్తే చుట్టూ నడుంలోతు వరద నీరు. అంబులెన్స్‌ వచ్చే వీలు లేదు. ఇంటి నుంచి కదల్లేని పరిస్థితి. చుట్టుపక్కల వారూ ఎవరి కష్టాల్లో వారున్నారు. లక్ష్మితోపాటు కుటుంబ సభ్యులందరిలోనూ ఒకటే ఆందోళన. ఏం చేయాలో, ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక తల్లడిల్లారు. అప్పుడే ఆపద్బాంధవుడిలా అటొచ్చిన చంద్రబాబు వెంటనే ట్రాక్టర్‌ పిలిపించి వరద నీటిని దాటించి అక్కడి నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించారు.