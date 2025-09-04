CM Chandrababu Review on Tourism Department : ఆధ్యాత్మిక పట్టణాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో హోమ్ స్టేలను ప్రోత్సహించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. కోనసీమలో గ్రామీణ వాతావరణం అనుభూతి చెందేలా హోమ్ స్టేలు అభివృద్ధి చేసి, వాటిలో ప్రవాసాంధ్రులు పెట్టుబడులు పెట్టేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలన్నారు. తైడ, అరకు, గండికోట, సూర్యలంక, బ్రిడ్జిలంక, లంబసింగి వంటి ప్రాంతాల్లో టెంట్ సిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు.
సచివాలయంలో పర్యాటకశాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. విశాఖ, విజయవాడ, అమరావతి, తిరుపతి, అనంతపురం, కర్నూలు ఇలా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నిరంతరం ఏదో ఒక పర్యాటక ఉత్సవం నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో 2026 మార్చి నాటికి 10వేలు, 2029 నాటికి 50వేల గదుల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని నిర్దేశించారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో పర్యాటక ప్రాజెక్టులకు స్థలాలు గుర్తించాలని సూచించారు.
అక్కడ డిస్నీ వరల్డ్సిటీ : పోర్టులకు అనుసంధానంగా పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, టౌన్షిప్లతో పాటు పర్యాటకంగానూ అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. అనంతపురంలో డిస్నీ వరల్డ్సిటీ ఏర్పాటుకు ఆ సంస్థ ప్రతినిధుల్ని సంప్రదించాలని సూచించారు. కొండపల్లి ఖిల్లా లాంటి ప్రాజెక్టులను దత్తత తీసుకునేలా ప్రైవేటు భాగస్వాములను గుర్తించాలన్నారు. ఉండవల్లి గుహల వద్ద లైట్ అండ్ సౌండ్ షో ఏర్పాటుతో పాటు చింతపల్లిలో ఎకో టూరిజం, కుప్పంలో ఏనుగుల సఫారీ, విశాఖలో డాల్ఫిన్ షో లాంటి ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్దేశించారు.
2026 జూన్ నాటికి సిద్ధం : వివిధ పథకాల కింద రాష్ట్రంలో చేపట్టిన పర్యాటక ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సీఎం సమీక్షించారు. స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం కింద బొర్రాగుహలు, అరకు, లంబసింగిలో పనులు వేగంగా పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. రూ.97 కోట్లతో చేపట్టిన సూర్యలంక బీచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాజెక్టు పనులు 2026 జూన్ నాటికి సిద్ధం చేయాలని నిర్దేశించారు. ప్రసాద్ పథకంలో సింహాచలం, అన్నవరం దేవస్థానంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులతో పాటు గండికోట టెంట్సిటీని వేగంగా పూర్తిచేయాలని సూచించారు. సుదీర్ఘ తీరప్రాంతంలో ఆకర్షణీయమైన బీచ్ ఫ్రంట్లు గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు కింద హేవలాక్ బ్రిడ్జిని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసి అందుబాటులోకి తేవాలన్నారు. రాజమహేంద్రవరాన్ని ప్రత్యేక పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చే అంశంపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
మైసూరు తరహాలో దసరా ఉత్సవాలు : హెలి, సీప్లేన్ టూరిజానికి విజయవాడ-శ్రీశైలం, గండికోట-బెంగుళూరు, విశాఖ-అరకు లాంటి కొత్త మార్గాలు గుర్తించాలని ఆదేశించారు. కోనసీమలో కాటేజ్ లైఫ్, విలేజ్ లైఫ్ వచ్చేలా ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలన్నారు. సీక్రూజ్ ప్రాజెక్టులతో పాటు రివర్ క్రూయిజ్ను ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. ఈ నెల 22 నుంచి అక్టోబరు 2 వరకు విజయవాడలో దసరా ఉత్సవాలను మైసూరు తరహాలో నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
పట్టణాలు, నగరాల్లో పండగ శోభ : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే ఉత్సవాల సమయంలో ఆయా పట్టణాలు, నగరాల్లో పండగ శోభ వచ్చేలా విద్యుత్ దీపాలంకరణ చేయాలని నిర్దేశించారు. పర్యాటక ప్రాంతాలు, ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే ఉత్సవాల్లో అరకు కాఫీ స్టాళ్ల ఏర్పాటుతో పాటు ఎర్రచందనం బొమ్మలు, ఫర్నిచర్ లాంటి ఉత్పత్తులు ప్రదర్శించాలని సూచించారు. సంప్రదాయ నృత్య కళ కూచిపూడి, మంగళగిరి, ధర్మవరం, వెంకటగిరి చేనేత క్లస్టర్లలో ఉత్పత్తయ్యే వస్త్రాలు, సేంద్రియ ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్ వచ్చేలా చూడాలన్నారు.
పర్యాటకుల పట్ల మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి : పర్యాటకుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలని చిన్న ఘటన జరిగినా మొత్తం పర్యాటక రంగం దెబ్బతింటుందని సీఎం అన్నారు. శాంతిభద్రతలు, భద్రతతో పాటు పర్యాటకుల పట్ల మర్యాదగా ప్రవర్తించడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా సూర్యలంకలో ప్రత్యేక ఉత్సవం నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి అని సీఎం ఆదేశించారు. గోదావరి పుష్కరాలకు కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం నిర్వహించాలన్న మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సూచనకు చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారు.
