గ్రామాలన్నీ కలిస్తేనే మహానగరం అవుతుంది - అలానే అమరావతిని చేస్తాం: సీఎం
మంగళగిరిలో ప్రైవేట్ మీడియా నిర్వహించిన కాంక్లేవ్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - రూ.50 వేల కోట్లతో చేపట్టిన పనులన్నీ 3 ఏళ్లలో పూర్తిచేస్తామని వెళ్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 8:44 AM IST
CM Gives Clarity on Amaravati Land Pooling: రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిని 33000 ఎకరాలకే పరిమితం చేస్తే అదో ఉత్తమ మున్సిపాలిటీగానే మిగులుతుంది కాని మహానగరం కావాలంటే ఇంకా విస్తరించాలని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తనపై నమ్మకంతో ముందు భూములు ఇచ్చిన రైతులకు ఇబ్బంది రానివ్వమని వారి భూముల విలువ తగ్గనీయబోమని స్పష్టం చేశారు. మౌలిక వసతులు కల్పించకపోతే అభివృద్ధి జరగదని ఎప్పటికప్పుడు రైతులతో మాట్లాడి విస్తరించుకుంటూ వెళ్తామని అన్నారు. వారికి బంగారు భవిష్యత్తు ఇచ్చే బాధ్యత నాదే అని చెప్పారు. మంగళగిరిలో వే2న్యూస్ సంస్థ శుక్రవారం నిర్వహించిన కాంక్లేవ్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు సీనియర్ పాత్రికేయుడు కందుల రమేశ్ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. రాజధాని 2వ దశ విస్తరణపైనా వివరించారు.
గ్రామాలన్నీ కలిస్తేనే మహానగరం తయారు: హైదరాబాద్ మహానగరం ఎలాగైంది హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, పక్కన 9 మున్సిపాలిటీలు కలుపుతూ ఔటర్ రింగ్రోడ్డు నిర్మించి సైబరాబాద్గా చేయబట్టే కదా అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అలానే అమరావతిలోనూ గుంటూరు, విజయవాడ, తెనాలి సహా పక్కన గ్రామాలన్నీ కలిస్తేనే మహానగరంగా తయారవుతుందని పేర్కొన్నారు. అమరావతిలో మౌలిక సౌకర్యాల పనులన్నీ 3 ఏళ్లలో పూర్తవుతాయని అప్పుడు ప్రధాని మోదీ వచ్చి ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు.
హైదరాబాద్లో హైటెక్సిటీ కట్టక ముందు అక్కడ ఎకరా రూ.లక్ష కూడా లేదని కాని ఇప్పుడు రూ.100 కోట్లు ఉందని వివరించారు. ఒక పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థ, రోడ్లు, ఇతర సౌకర్యాలు వస్తే భూమి విలువ పెరుగుతుందని అన్నారు. మొదట 2026 జనవరికి అమరావతిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ పెట్టాలనుకున్నామని కానీ ఇప్పుడక్కడ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ పరికరాలు తయారుచేసే సత్తా వస్తోందని చెప్పారు. ప్రపంచానికే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు ఉత్పత్తి చేసేందుకు కంపెనీలు వస్తున్నాయని సీఎం అన్నారు.
జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నలు, సీఎం సమాధానాలు:
రమేశ్: రూ.80,000 కోట్లతో బనకచర్ల ప్రాజెక్టు అవసరమా? ఆలోచన సాగుతోందా?
సీఎం చంద్రబాబు: దేశంలోనే అతితక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే జిల్లా అనంతపురం. ఎడారిగా మారిపోతుంది. అలాంటిది ఇప్పుడు జీఎస్డీపీలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఉద్యాన పంటల సాగుతో పాటు నీరు అందించడమే కారణం. సముద్రంలోకి వృథాగా పోయే నీరు ఎవరు వాడుకున్నా నష్టం లేదు. బనకచర్ల అనేది గేమ్ఛేంజర్ ప్రాజెక్ట్. రాయలసీమలో ప్రతి ఎకరాకూ నీరిస్తే దేశంలోనే నంబర్వన్ ప్రాంతంగా ఉంటుంది.
రమేశ్: డబ్బులు ఎక్కడ నుంచి వస్తాయి?
సీఎం చంద్రబాబు: సంపద సృష్టించాలంటే పెట్టుబడి పెట్టాలి. పారిశ్రామికవేత్తలు సొంత డబ్బు పెడుతున్నారా? పెట్టుబడులు తీసుకుంటున్నారు. బ్యాంకుల్లో తెస్తున్నారు. ఆదాయం సంపాదించి తిరిగి చెల్లిస్తున్నారు. సంపద సృష్టిస్తున్నారు. రేపు మనమైనా అంతే. చిన్న విషయాలు ఆలోచిస్తే అక్కడే ఉంటారు.
రమేశ్: మీరు ఎప్పుడు సీఎం అయినా 5 ఏళ్లలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్, ఏరోస్పేస్ అంటున్నారు. వాటిని ఓ కొలిక్కి తేవడానికి కనీసం 10 ఏళ్లు కావాలి. గతంలో దెబ్బలు తగిలినా ఎందుకు వదలడం లేదు? ఒకేసారి అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అవసరమా?
సీఎం చంద్రబాబు: మీరు భోజనంలో ఏం తింటారు? అన్నం ఒక్కటేనా? శరీరానికి అన్ని రకాల పోషకాలూ కావాలి. అప్పుడే సరిగా పనిచేస్తుంది. సమాజంలో వేర్వేరు నైపుణ్యాలు కలిగిన వారు ఉన్నారు. అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటేనే ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, సేవారంగాలను అనుసంధానించాలి. హైదరాబాద్లో అలా చేయబట్టే ప్రజలు ఇప్పుడు ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నారు. మేం పాలసీలు తెచ్చినప్పుడు వాటిని అందిపుచ్చుకున్నవారు ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతున్నారు.
ఎక్కడా నీటి ఎద్దడి ఉండొద్దు - ఇబ్బంది రాకుండా నిర్వహణ చేపట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం - జాతీయ సగటు కంటే అధిక వృద్ధి సాధన