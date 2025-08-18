Chandrababu on YSRCP False News : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ నిత్యం విషం చిమ్మడం, తప్పుడు ప్రచారం చేయడమే పనిగా పెట్టుకుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. సోషల్మీడియా, సొంత టీవీ, పత్రికల్లో, అనుబంధ మీడియాతో అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు, కో-ఆర్డినేటర్లు, జోనల్ కో-ఆర్డినేటర్లు, గ్రామ, మండల స్థాయి కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సుపరిపాలనలో తొలిఅడుగు కార్యక్రమం నిర్వహణ, పార్టీ కమిటీల నియామకం అంశాలపై చర్చించారు.
రాజధాని అమరావతి మునిగిపోయిందని, ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోతున్నాయని, ఊళ్లు మునుగుతాయని వైఎస్సార్సీపీ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుందని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. రాజధాని కోసం పొన్నూరును ముంచారని ఒకసారి, కొండవీటి వాగు ఎత్తిపోతల పంపులు పని చేయడం లేదని మరోసారి, ప్రకాశం బ్యారేజ్ ప్రమాదంలో పడిందని ఇంకోసారి వార్తలు వేశారని విమర్శించారు.
తప్పుడు ప్రచారంతో ప్రజలను గందరగోళ పరచాలనే సిద్ధాంతంతోనే వైఎస్సార్సీపీ రోజూ పనిచేస్తోందని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. ఆ పార్టీ చేస్తున్న ఏ ప్రచారాన్ని పరిశీలించినా వాళ్ల కుట్ర ఏంటో అర్ధమవుతుందన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలను ఎప్పటికప్పుడు ఖండించాలని టీడీపీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మంత్రులు, పార్టీ నాయకులు ఈ విషయంలో మరింత చొరవ చూపాలని సూచించారు. లేకపోతే ప్రజలు ఆ తప్పుడు ప్రచారాలనే నిజమని నమ్మే స్థాయికి వైఎస్సార్సీపీ వారు తీసుకెళ్తారని చెప్పారు. మంచి గురించి మాట్లాడడమే కాకుండా చెడు చేసేవారి గురించి కూడా ప్రజలను చైతన్య పరచాలని నేతలకు తెలిపారు.
Chandrababu Teleconference TDP Leaders : రాజకీయ ముసుగులో ఉండే రౌడీలను కట్టడి చేసే విషయంలో కఠినంగా ఉంటామని చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లేందుకు నాయకులు ఎప్పుడూ ప్రజల్లో ఉండాలని స్పష్టంచేశారు. మనపై చేసే అసత్య ప్రచారాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఇంఛార్జ్లు, కార్యకర్తలు మరింత క్రమశిక్షణతో ఉండాలన్నారు.
ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, నేతల మాటలు, వారి చర్యలు పార్టీకి గానీ ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చేలా ఉండకూడదని చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. వివాదాలకు ఏ ఒక్కరూ ఆస్కారం ఇవ్వకూడదని సూచించారు. టీడీపీ కోసం కష్టపడ్డ కార్యకర్తలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నామినేటెడ్ పదవులు భర్తీ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఇతర పదవుల భర్తీ కూడా చేపడతామన్నారు. పార్టీ కమిటీలను సాధ్యమైనంతవరకు ఈ నెల చివరికి పూర్తి చేయాలని చంద్రబాబు నేతలను ఆదేశించారు.
పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట జడ్పీటీసీ ఉపఎన్నికల్లో పార్టీ విజయానికి కృషి చేసిన కార్యకర్తలు, నేతలకు చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఎన్నిక వచ్చినా కూటమి అభ్యర్థులు గెలవాలన్నారు. ప్రజలతో మమేకమై, వారి అవసరాలు తీర్చి, సమస్యలు పరిష్కరిస్తే ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ సునాయాసంగా గెలుస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
