ఏటా పింఛన్లకు రూ.32,143 కోట్లు - ఊపిరి ఉన్నంత కాలం పేదల కోసమే: చంద్రబాబు
సూపర్-6 పథకాలు, మేనిఫెస్టో హామీల అమలుపై శాసనసభలో ప్రసంగించారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు - దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రంలో ఇవ్వనన్ని పింఛన్లను ఏపీలో ఇస్తున్నామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 8:50 PM IST
CM Chandrababu Explain Manifesto Promises in Assembly : సూపర్-6 పథకాలు, మేనిఫెస్టో హామీల అమలుపై శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా కార్యక్రమం కింద పెద్ద ఎత్తున పింఛన్లు ఇస్తున్నామని తెలిపారు. దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రంలో ఇవ్వనన్ని పింఛన్లను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తోందని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు పింఛన్లను ఇవ్వకుండా వృద్ధులను ఇబ్బంది పెట్టిందని ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్న సచివాలయ సిబ్బందితోనే పోటీ పడి తొలిరోజునే 97 శాతం పింఛన్ల పంపిణీని పూర్తి చేస్తున్నామని తెలిపారు.
నెలకు రూ. 2,745 కోట్లను పింఛన్లకు ఖర్చు చేస్తున్నామన్నారు. మొత్తంగా 63.50 లక్షల మందికి పింఛన్లను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. పింఛన్లు అందుకుంటున్న వారిలో 59 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారని, పింఛన్లు ఇవ్వడమే కాకుండా పంపిణీ ఎలా జరుగుతుందన్న అంశం మీద లబ్దిదారుల నుంచి అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఏడాదికి రూ.32,143 కోట్లు పెన్షన్ల నిమిత్తం కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందన్న చంద్రబాబు, ఆంధ్ర తర్వాత తెలంగాణ, కేరళ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
తెలంగాణలో ఏడాదికి రూ.8,179 కోట్లు, కేరళ రూ.7,295 కోట్లు పెన్షన్లు కింద ఖర్చు పెడుతున్నాయన్నారు. పెన్షన్ల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టే దాంట్లో పావు వంతు ఖర్చు పెడుతున్నాయని వివరించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు మహిళలు రూ.8.86 కోట్ల ఉచిత ప్రయాణాలు చేశారని వెల్లడించారు. స్త్రీ శక్తి వల్ల ఆర్టీసీ ఆక్యుపెన్సీ పెరిగిందని గుర్తు చేశారు. ఉచిత బస్సు స్కీంకు ఏడాదికి రూ.2,963 కోట్లను ప్రభుత్వం ఆనందంగా ఖర్చు పెడుతుందని తెలిపారు.
స్త్రీ శక్తి పథకం తనకు చాలా సంతృప్తినిచ్చిన పథకమని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నారని కొనియడారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 97 శాతం మందికి స్త్రీ శక్తి పథకం గురించి తెలుసునని, 85 శాతం మంది స్త్రీ శక్తి పథకం అమలుపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారన్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలుతో సోషల్ గేదరింగ్ పెరిగిందని అభిప్రాయపడ్డారు. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణాల వల్ల డబ్బు కూడా ఆదా అయిందని, ఆడబిడ్డల ఆర్థిక ఎదుగుదలకు స్త్రీ శక్తి పథకం తోడ్పడిందన్నారు.
సమర్ధవంతంగా తల్లికి వందనం పథకం : తల్లికి వందనం పథకాన్ని సమర్ధవంతంగా అమలు చేశామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రూ. 10 వేల కోట్లను తల్లికి వందనం పథకానికి ఖర్చు పెట్టామన్నారు. ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటే, అంత మంది పిల్లలకు తల్లికి వందనం అమలు చేశామని వెల్లడించారు. ఇప్పటికీ తల్లికి వందనం పథకం ఎరికైనా అందని వారుంటే దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నామని తెలిపారు. కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న 2,79,720 మందికి రూ.363.64 కోట్లు అందచేస్తున్నామని వివరించారు.
మొత్తం తల్లికి వందనం లబ్దిదారులు 66,57,508 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని సీఎం తెలిపారు. దీపం-2.0 పథకం అమలు చేశామని, తన తల్లి వంటింట్లో పడే కష్టాలను చూసి మరే మహిళా ఆ కష్టాలు పడకూడదని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో దీపం పథకం పెట్టామని చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు దీపం-2.0 పథకం ద్వారా ఏడాదికి మూడు సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నామని వివరించారు. ఇప్పటి వరకు 2.66 కోట్ల ఉచిత సిలిండర్లు మహిళలకు అందచేశామని దీని నిమిత్తం రూ.1718 కోట్లను ప్రభుత్వం భరిస్తోందని వెల్లడించారు.
డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలు బలోపేతం : డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మహిళలను బలోపేతం చేశామని, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున డబ్బులను పొదుపు చేస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు తీసుకుని తిరిగి పూర్తి స్థాయిలో చెల్లించేస్తున్నారని కొనియడారు. డ్వాక్రా మహిళల్లో కేవలం 1 శాతం మాత్రమే ఎన్పీఏలు ఉన్నారంటే మహిళా శక్తి ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. చాలా పరిశ్రమలు, చాలా మంది అప్పులు తీసుకుని ఎన్పీఏలుగా మారుతున్నారన్న చంద్రబాబు, కానీ డ్వాక్రా సంఘాలు మాత్రం తీసుకున్న అప్పులను నిఖార్సుగా తిరిగి చెల్లిస్తున్నారని కొనియడారు.
లక్ష మంది మహిళలను పారిశ్రామిక వేత్తలుగా చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలను తయారు చేసే బాధ్యతను ఎమ్మెల్యేలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యే 1000 మంది మహిళలను గుర్తించి పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేలా కృషి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అన్నదాత సుఖీభవ పేరుతో రైతుకు సాయం అందిస్తున్నామన్నారు. రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చానన్న చంద్రబాబు, రైతును ఆదుకునే బాధ్యతను తీసుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు.
రైతుకు ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. అన్నదాత సుఖీభ కింద రూ.20 వేలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చామన్న సీఎం, గత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వాటా కింద రూ.7,500 ఇస్తే కూటమి ప్రభుత్వం రూ.14 వేలు ఇస్తోందన్నారు. మూడు విడతల్లో అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని పీఎం కిసాన్ పథకంతో జోడించి ఇస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా 46.86 శాతం మంది రైతులకు రూ. 3,174 కోట్లను అన్నదాత సుఖీభవ-పీఎం కిసాన్ పథకం అందజేశామని తెలిపారు.
ఇదే కాకుండా రైతులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తుండటంతో పాటు సలహాలు ఇస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు. ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, స్పెషల్ ప్యాకేజీలు ఇస్తున్నమన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికంటే మెరుగైన ప్యాకేజీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోందని తెలిపారు. 1.34 లక్షల మంది రైతులకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ను సబ్సీడిపై అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం మార్కెట్ ఇన్వెన్షన్ ఫండ్ పేరుతో మోసం చేసిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక హెచ్డీ బర్లీ పొగాకు, మామిడి, కోకో, టమాట, కాఫీ తోటలు, మిరప, ఉల్లి వంటి పంటలను కొనుగోలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఉల్లి రైతులను ఆదుకునేందుకు నష్టపోయిన పంటకు హెక్టారుకు రూ.50 వేలు చొప్పున చెల్లించామని, ఇందు కోసం రూ.100 కోట్లు భరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ధాన్యం కొనుగోళ్ల నిమిత్తం 12,858 కోట్లు ఖర్చు పెట్టామన్నారు. ఆక్వా రైతులకు రూ.991 కోట్లు భరించి 1.50 లకే విద్యుత్ ఇస్తున్నామన్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నామన్న చంద్రబాబు, ఇప్పటి వరకు 4,71,574 మందికి ఉద్యోగాలిచ్చామని తెలిపారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి పరిశ్రమలకు మ్యాన్ పవర్ అందించేలా చూస్తామని, ఉద్యోగాల కల్పన తమ ప్రభుత్వానికి మొదటి ప్రాధాన్యత అన్నారు.
ఊపిరి ఉన్నంత కాలం పేదల కోసమే : కూటమి ప్రభుత్వం ఓ టీం అని, ఈ టీంలో ఏ ఒక్కరు తప్పు చేసినా చాలా నష్టం జరుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు పర్సనల్ అజెండాలు పెట్టుకుని మాట్లాడితే ప్రభుత్వం అనుకున్న లక్ష్యానికి విఘాతం కలుగుతుందని తేల్చిచెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. ఎన్డీఏ సంకల్పానికి ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని పునర్ నిర్మాణం చేయడం, తెలుగు జాతిని నెంబర్-1 రాష్ట్రంగా చేయడానికి అందరూ పని చేయాలని కోరారు.
వేంకటేశ్వర స్వామి తనకు ప్రాణభిక్ష పెట్టాడన్న చంద్రబాబు, ఊపిరి ఉన్నంత కాలం పేదల కోసమే పని చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. పేదల కోసమే అనునిత్యం ఆలోచన చేస్తున్నానన్నారు. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఉంది కాబట్టే 15 నెలల కాలంలో ఇన్ని కార్యక్రమాలను చేయగలిగామని గుర్తు చేశారు. ప్రధాని మోదీ, పవన్ కల్యాణ్ సహకారంతో ప్రభుత్వం అంకిత భావంతో పని చేస్తోందని వెల్లడించారు.
ప్రజలందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ : తమిళనాడులో అమ్మ క్యాంటీన్లు పెడితే ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం దాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. 2014-19 మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలో అన్న క్యాంటీన్లు పెట్టామని, కానీ ఏపీలో దౌర్బాగ్యం అన్న క్యాంటీన్లను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అన్న క్యాంటీన్లను పునః ప్రారంభించామని వెల్లడించారు.
ఇప్పుడు 204 అన్న క్యాంటీన్లు ఉన్నాయని, త్వరలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా 70 అన్న క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు అన్న క్యాంటీన్ల ద్వారా 5.72 కోట్ల భోజనాలు పెట్టామని, రూ.104 కోట్ల మేర సబ్సిడీని అందించామని వివరించారు. ప్రతి దేవాలయంలో అన్నదానం కార్యక్రమం చేపడతామని తెలిపారు. రేషన్ షాపుల్లో బియ్యం, పంచదార పంపిణీ చేపడుతున్నామని 14వేల70 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నామని తెలిపారు. రేషన్ మాఫియాను అరికడుతు, రేషన్ డిపోలను పునః ప్రారంభించామని గుర్తు చేశారు.
యూనివర్శల్ హెల్త్ పాలసీ ద్వారా ప్రజలందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తెచ్చామని స్పష్టం చేశారు. ఈ తరహా పాలసీ మరే ఇతర రాష్ట్రంలోనూ లేదని తెలిపారు. 1.63 కోట్ల మంది పేదలకు రూ.25 లక్షల వరకు ఉచితంగా చికిత్సలు అందించేలా పాలసీ రూపొందించామని చంద్రబాబు వివరించారు. మత్స్యకారుల సేవలో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏడాదికి వేట విరామ సమయంలో రూ.20 వేలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మత్స్యకారులకు ఇబ్బందిగా మారిన జీవో నెంబర్ 217 రద్దు చేశామన్నారు. పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం కింద సోలార్ రూఫ్ టాప్లు అందిస్తున్నామన్నారు. బీసీలకు సబ్సిడీ మీద, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఉచితంగా సోలార్ రూఫ్ టాప్లు అందిస్తామని వెల్లడించారు.
