అభివృద్ధిపై చర్చకు సిద్ధమా? - వైఎస్సార్సీపీకి చంద్రబాబు సవాల్​

అన్నమయ్య జిల్లాలోని మునక్కాయలవారిపల్లెలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు - పింఛన్లు పంపిణీ అనంతరం బోయనపల్లి ప్రజావేదిక సభలో ప్రజలతో ముఖాముఖి

Published : September 1, 2025 at 4:46 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 6:24 PM IST

CM Distributed Pensions in Munakkayalawaripalle: రాజకీయ జీవితంలో తాను ఏనాడూ విశ్రాంతి తీసుకోలేదని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పిల్లలకు బంగారు భవిష్యత్తు అందించాలనేదే తన ఆశయమని తెలిపారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేట మండలం మునక్కాయలవారిపల్లెలో పర్యటించిన సీఎం పింఛన్లు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా దివ్యాంగురాలైన సుమిత్రమ్మకు సీఎం స్వయంగా పింఛన్‌ నగదు అందజేశారు. అనంతరం బోయినపల్లిలోని దోబీ ఘాట్​లో రజకులను పలకరించి ప్రభుత్వం నెలా నెలా అందిస్తున్న పథకాలపై ఆరా తీశారు. ఆ తర్వాత వారిని ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అడగగా షెడ్లు కావాలని, అలానే దుస్తులు ఆరేసుకునేలా సౌకర్యాలు కల్పించాలని రజకులు కోరారు. వెంటనే అక్కడ షెడ్లు నిర్మించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

అభివృద్ధిపై చర్చకు సిద్ధమా? - వైఎస్సార్సీపీకి చంద్రబాబు సవాల్​ (ETV)

ఈ కార్యక్రమం అనంతరం బోయనపల్లి ప్రజావేదిక సభలో సీఎం పాల్గొని ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ ఎవరైనా పింఛను తీసుకోకున్నా వచ్చే నెల అందిస్తున్నామని పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు రావాలనేదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు చేస్తేనే మార్పులు వస్తాయని అభివృద్ధి జరుగుతుందని తెలిపారు. రాయలసీమ ఇకనుంచి రాళ్ల సీమ కాదని రతనాల సీమ అంటూ చెప్పారు. అప్పులు చేసిన ఏ కుటుంబం కూడా బాగుపడదని, ఆదాయం పెంచుకున్నప్పుడే జీవితాల్లో మార్పు వస్తుందని సీఎం అన్నారు.

అదే మీకు చివరిరోజు: రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మనకు అనేక కష్టాలు వచ్చాయని కానీ 2014-19 మధ్య దేశంలో ఎక్కడా జరగని అభివృద్ధిని చేసి చూపించామని సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రజలకు మళ్లీ స్వేచ్ఛ వచ్చిందని అన్నారు. దేశాభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ అనేక సంస్కరణలు తెస్తున్నారని, అలానే దేశాభివృద్ధిలో మన రాష్ట్రం కీలకపాత్ర పోషించాలని సూచించారు. గత పాలకులు అధికారాన్ని స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వాడుకున్నారని కానీ తమ పార్టీ ఎప్పుడూ ప్రజల కోసమే అధికారం ఉపయోగిస్తోందని వివరించారు. ఆడవాళ్లపై అఘాయిత్యాలు చేస్తే అదే మీకు చివరిరోజు జాగ్రత్త అని సీఎం హెచ్చరించారు.

వైఎస్సార్సీపీ నా సవాల్​కి సిద్ధమా: వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మొన్నటివరకు సిద్ధం సిద్ధం అని ఎగిరిపడ్డారు కానీ అసెంబ్లీకి వచ్చేందుకు సిద్ధమా? అభివృద్ధిపై చర్చకు సిద్ధమా? అంటూ సీఎం సవాల్ విసిరారు. మొన్న జరిగిన పులివెందుల, ఒంటిమిట్ట ఎన్నికలపై చర్చకు సిద్ధమని, అలానే వివేకా హత్య, కోడికత్తి డ్రామా, గులకరాయి నాటకాలపైనా చర్చకు సిద్ధమని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అనర్హులు కూడా దివ్యాంగుల పింఛను తీసుకున్నారని కానీ నిజమైన దివ్యాంగులకు మేం న్యాయం చేస్తున్నామని తెలిపారు. గత పాలకులు రాయలసీమలో రక్తం పారించారని కానీ కూటమి వచ్చాక రాయలసీమలో సాగునీరు పారిస్తున్నామని చంద్రబాబు అన్నారు.

