వ్యవస్థలను బాగు చేస్తున్నాం - మెరుగైన పాలనతో ప్రజలకు ప్రయోజనం: సీఎం చంద్రబాబు
విజయనగరం జిల్లా దత్తి గ్రామంలో పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - పింఛన్తో మాత్రమే సరిపెట్టకుండా సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేశామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 4:07 PM IST
CM Chandrababu Distributed Pensions in Datti Village: ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విజయనగరం జిల్లా దత్తి గ్రామంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. లబ్ధిదారులకు పింఛన్లు పంపిణీ చేసిన అనంతరం ప్రజావేదికలో గ్రామస్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. మానవత్వంతో ఆలోచించి పింఛన్ అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రతి నెలా ఒక గ్రామానికి వచ్చి నేరుగా పర్యవేక్షిస్తున్నానని, అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఈ గ్రామానికి వచ్చానని సీఎం అన్నారు.
దేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయని ఉత్తరప్రదేశ్లో కేవలం రూ.500 మాత్రమే పింఛను ఇస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. వందలో 13 మందికి పింఛను ఇస్తున్నామని అందులో 59 శాతం మహిళలకే అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఒక్క పింఛన్తో మాత్రమే సరిపెట్టకుండా సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ హిట్ చేశామని అన్ని పథకాలు అమలు చేశామని వివరించారు. ఆడబిడ్డలు కష్టపడకూడదని ఆనాడు దీపం పథకం ద్వారా గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇచ్చామని అలానే ఈనాడు ఉచితంగా ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తున్నామని వెల్లడించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఆదాయాన్ని పెంచడం ఆలోచన: రాష్ట్రంలో ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేయవచ్చని అలానే ఈ పథకం ప్రారంభించిన 45 రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 కోట్ల మంది మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణం చేశారని సీఎం వివరించారు. డ్వాక్రా సంఘాలను తీసుకొచ్చింది టీడీపీ ప్రభుత్వమేనని గుర్తు చేశారు. డ్వాక్రా రుణాలు తీసుకున్న ఆడ బిడ్డలు తిరిగి కడుతున్నారని కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్లు తీసుకున్న రుణాలు కట్టడం లేదు. ఆదాయాన్ని పెంచడం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోందని రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
''విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ కాపాడి రూ.11,400 కోట్లు ఇప్పించాం. విశాఖ ఐటీ హబ్గా మారబోతోంది. ప్రపంచస్థాయి కంపెనీలు విశాఖకు తరలివస్తాయి. చివరివరకు పేదవాళ్ల కోసమే పనిచేస్తాను అలానే కష్టాలు లేని సుపరిపాలన అందిస్తాం. ఆడబిడ్డలు ఆర్థికంగా ఎదగాలన్నదే మా ఉద్దేశం. మెప్మా కింద 22 లక్షల మంది ఉన్నారు. రూ.10 వేల కోట్లు పొదుపు ఉంది. పేదవాళ్ల కోసం అన్న క్యాంటీన్లు ఇంకా పెంచుతాం. ఉత్తరాంధ్రలో రూ.2 వేల కోట్లు ఖర్చుపెట్టి వందశాతం అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేస్తున్నాం.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
ఇప్పటికే రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు: రైతు ఆదాయం పెరగాలని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. ఒకప్పుడు రైతును పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదని అన్నారు. అలానే ప్రజల ఆహారపు అలవాటలు మారాలని సూచించారు. విజయనగరం జిల్లా పేదరికంలో ఉందని తగినంత సాగునీరు లేదు కానీ కూటమి ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకుంటుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే రైతు భరోసా ఒక్కో రైతుకు రూ.6 వేలు వేశామని ఇంకా రూ.14 వేలు వేస్తామని వెల్లడించారు.
యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని ఏడాదిలోనే మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించామని అన్నారు. యువతకు అండగా ఉంటూ ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత నాదని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ఈ 15 నెలల్లో 4,71,574 మందికి ఉద్యోగాలిచ్చామని ఇప్పటికే రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని తద్వారా 9 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
