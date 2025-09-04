CM Chandrababu Discusses Political Issues With Leaders : ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలపై ఎలాంటి విమర్శలు వచ్చినా గట్టిగా తిప్పికొట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహచరులకు సూచించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం రాజకీయ అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ప్రధాని మోదీ తల్లిపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలను సకాలంలో తిప్పికొట్టాల్సి ఉందన్నారు. కూటమి పార్టీలుగా పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ఎవరిపై ఎలాంటి విమర్శ వచ్చినా సమర్థంగా తిప్పికొడదామని తెలిపారు. కిలేడీ అరుణ వ్యవహారంలో అధికారులు సరైన రీతిలో స్పందించకపోవడం వల్లే నేతలు నిందలు పడాల్సి వస్తోందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వ్యాఖ్యానించారు. అరుణ రౌడీషీటర్ శ్రీకాంత్కు పెరోల్ ఇప్పించిన ఘటనలో అధికారులు కూడా స్పందించి ఉండాల్సిందన్నారు. సుగాలి ప్రీతి అంశంలోనూ గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంపై అధికారులు మాట్లాడితే బాగుండేదని మనోహర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
దుష్ప్రచారాలకు అడ్డుకట్ట తప్పనిసరి : సుగాలి ప్రీతి అనుమానాస్పద మృతి కేసు సీబీఐకి అప్పగించిన విషయాన్ని మంత్రులతో ప్రస్తావించారు. సుగాలి ప్రీతి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని స్పష్టం చేశారు. కుటుంబానికి అండగా నిలిచినందుకు రాజకీయంగా తనని టార్గెట్ చేస్తున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యూరియా నిల్వలపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారం గురించి చర్చించారు. రాష్ట్రంలో ఎరువులకు ఇబ్బందులు లేకండా చేసినప్పటికీ కొందరు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. తప్పుడు ప్రచారాలన్నింటికీ దీటుగా సమాధానం చెప్పాలని మంత్రులకు సూచించారు. శాఖల మధ్య సమన్వయంతో ఇకపై ఇలాంటి దుష్ప్రచారాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టే పోస్టులకు ఆధార్ అకౌంటబిలిటీ లాంటిది ఉండేలా చట్టం ఉండాలనే అంశంపై చర్చ జరిగింది.
అవసరమైతే 15 రోజులకు ఒకసారి కూడా సమీక్షా సమావేశాలు : అక్రమ నిర్మాణాలు క్రమబద్ధీకరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఇకపై ఇలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకోకుండా అధికారులు కఠినంగా ఉండాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇన్ఛార్ఙ్ మంత్రుల సమయాలకు అనుగుణంగా డీఆర్సీ సమావేశం కలెక్టర్లకు స్పష్టం చేయాలని సీఎస్కు ఆదేశించారు. అవసరమైతే 15 రోజులకు ఒకసారి కూడా సమీక్షా సమావేశాలు పెట్టుకోవచ్చు అని కలెక్టర్లకు స్పష్టత ఇవ్వాలని సీఎస్తో అన్నారు.
రూ.25 లక్షల వరకూ ఉచిత చికిత్స - యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం
నారా లోకేశ్ను అభినందించిన కేబినెట్ : డీఎస్సీ సమర్థంగా నిర్వహించారంటూ కేబినెట్ సమావేశంలో మంత్రులు నారా లోకేశ్కు అభినందనలు తెలిపారు. డీఎస్సీ అడ్డుకునేందుకు 72 కేసులు వేసినా ప్రతి సవాల్ను దీటుగా ఎదుర్కొని మెగా డీఎస్సీ నిర్వహణ విజయవంతం చేశారని ప్రశంసించారు. డీఎస్సీకి ఎంపికైన పోలీసులు ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంచుకుంటే పోలీసుశాఖలో ఏర్పడే ఖాళీలను త్వరగా భర్తీ చేయాలనే అంశంపై చర్చించారు. దాదాపు 400 మంది వరకూ పోలీసులు డీఎస్సీకి ఎంపికయ్యారని మంత్రులు అంచనా వేశారు. డీఎస్సీకి వెళ్లిన వారితో ఏర్పడే పోలీసు ఖాళీలు త్వరితగతిన భర్తీకి ఎదురయ్యే లీగల్ సమస్యలను పరిష్కరించుకుందామని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
పర్యాటకుల భద్రత ముఖ్యం -హోమ్ స్టేలు, టెంట్ సిటీలు ఏర్పాటు : సీఎం చంద్రబాబు