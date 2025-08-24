Hero Nandamuri Balakrishna Listed World Book of Records : ప్రముఖ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ (గోల్డ్ ఎడిషన్)లో ఆయన పేరు చేరింది. భారతీయ సినిమాలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న హీరోగా నందమూరి బాలకృష్ణను గుర్తిస్తూ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, యూకే గోల్డ్ ఎడిషన్లో ఆయన పేరును ప్రచురించారు. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైన తొలి నటుడిగా బాలకృష్ట నిలిచారు. బాలకృష్ణ ఐదు దశాబ్దాల సినిమా సేవలను మిలియన్ల మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీఇఓ సంతోష్ శుక్లా ప్రశంసించారు. భారతీయ సినిమాలో హీరోగా అసాధారణ సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ అవార్డును సంతోష్ శుక్లా ఆగస్టు 30న హైదరాబాదులో స్వయంగా అందజేయనున్నారు.
పురస్కారానికి ఎంపికైన తొలి నటుడిగా గుర్తింపు : లండన్లో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ (WBR) సంస్థ యూకే, యుఎస్ఏ, కెనడా, స్విట్జర్లాండ్, ఇండియా, యుఏఈ ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. వారి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గౌరవాలలో ఒకదాన్ని నందమూరి బాలకృష్ణకు ప్రదానం చేయనున్నారు. బాలకృష్ణ సినిమా జైత్రయాత్రకి అత్యంత గౌరవప్రదమైన ఈ గుర్తింపు నిలుస్తుంది. తన కెరీర్ అంతటా, తండ్రి నందమూరి తారక రామారావు (NTR) శాశ్వత వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవడమే కాకుండా, టాలీవుడ్లో తన ఆల్ రౌండర్ ప్రతిభతో, శక్తివంతమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, తన కళపట్ల అవిరామమైన నిబద్ధతతో తనదైన గుర్తింపును సాధించుకున్నారు.
ఆయన ప్రయాణం ఉత్సాహం, క్రమశిక్షణ, శాశ్వత కళాత్మకతకు సాక్ష్యం, ఇది అన్నితరాల సినిమా ప్రేమికులను వారికి అభిమాన పాత్రులను చేసింది. అందరు కళాకారులలాగానే, బాలకృష్ణ మార్గంలో అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. స్థిరత్వం, ధైర్యం, విభిన్న పాత్రలతో నిరంతర ప్రయోగాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న పరిశ్రమలో ఆయనను విజేతగా నిలిపాయి.
అత్యున్నత పద్మ భూషణ్ పురస్కారంతో గుర్తింపు : సినిమా, సమాజానికి చేసిన సేవలకు భారతదేశం అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలలో ఒకటైన పద్మ భూషణ్ ఇప్పటికే బాలకృష్ణను వరించింది. ఇటీవల ఆయన నటించిన భగవంత్ కేసరి ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ అవార్డును గెలుచుకుంది. 1974లో 'తాతమ్మ కల'తో బాలకృష్ణ సినీ జీవితం ఆరంభమయ్యింది. 'మంగమ్మగారి మనవడు', 'సీతారామకల్యాణం', 'సమరసింహారెడ్డి', 'నరసింహనాయుడు', 'సింహా' సినిమాలతో అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించి విజయాలు అందుకున్నారు. 1000కి పైగా రోజులు ప్రదర్శితమై 'లెజెండ్' సినిమా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా హ్యాట్రిక్ విజయం : పౌరాణికం, జానపదం, సాంఘికం, సైన్స్ ఫిక్షన్, బయోపిక్ ఇలా అన్ని జానర్లలో బాలకృష్ణ సినిమాలు చేసి అలరించారు. హిందూపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు. హిందూపుర్ను ఆదర్శ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దుతూ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో బెంచ్మార్క్గా నిలిపారు. నటుడిగానే కాకుండా తరాలను కలిపే సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కూడా బాలకృష్ణ ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని అధికారిక ప్రశంసలో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీఇఓ సంతోష్ శుక్లా ప్రశంసించారు. గత 15 సంవత్సరాలుగా, బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ & రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్గానూ సేవలు అందిస్తున్నారు.
బాలకృష్ణను ప్రశంసించిన సీఎం చంద్రబాబు : నందమూరి బాలకృష్ణ 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక స్వర్ణ అధ్యాయమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రశంసించారు. తరతరాలుగా ప్రజలచే ఆరాధించబడిన సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం మక్కువకు ప్రసిద్ధి చెందిన వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, UK ద్వారా గుర్తింపు పొందడం ఆయన అసాధారణ ప్రయాణానికి నిదర్శనమన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయి సొంతం చేసుకున్న ప్రియమైన బాలయ్యకు అభినందనలు తెలియజేశారు.
బాలకృష్ణకు లోకేశ్, మంత్రులు అభినందనలు : సినీ రంగంలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న బాలకృష్ణకు మంత్రి లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు. లండన్లోని వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గోల్డెన్ ఎడిషన్లో ఆయన స్థానం సంపాదించడం తమ కుటుంబానికి, తెలుగు సినిమాకు గర్వకారణమన్నారు. ఆయన అభిరుచి, క్రమశిక్షణ, కళ పట్ల ప్రేమ మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసించారు. వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, యూకే గోల్డ్ ఎడిషన్లో పేరు సాధించిన నందమూరి బాలకృష్ణకు మంత్రులు గొట్టిపాటి రవి, డోలా బాలవీరాంజనేయ స్వామి, కొల్లు రవీంద్ర, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, అనగాని సత్యప్రసాద్లు అభినందనలు తెలిపారు. యావత్ తెలుగు జాతికి గర్వకారణంగా అభివర్ణించారు. బాలకృష్ణ 50 ఏళ్లుగా సినిమాల్లో నటిస్తూ విలక్షణ పాత్రలతో కోట్లాది మంది అభిమానుల మనసులు గెలుసుకున్నారని ప్రశంసించారు.
హార్షం వ్యక్తం చేసిన బ్రాహ్మణి, తదితరులు : బాలకృష్ణ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకోవడం పట్ల ఆయన కుమార్తె నారా బ్రాహ్మణి హార్షం వ్యక్తం చేశారు. నాన్నే తమ హీరో, గర్వమని బ్రాహ్మణి తెలిపారు. ఆయన నిజమైన ప్రకృతి శక్తి, తెరపై ఒక ఐకాన్ అని ప్రశంసించారు. వెండితెరపై తిరుగులేని నాయకుడుగా అభివర్ణించారు. అద్భుతమైన ప్రయాణానికి ఈ ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు లభించినందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని కొనియడారు. అలాగే నటుడు నారా రోహిత్ తదితరులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
