జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు కట్టకుండా కట్టేశామని చెబుతున్నారు: సీఎం చంద్రబాబు
మెడికల్ కాలేజీల గురించి వైఎస్ జగన్పై సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలు - తాము ప్రైవేట్ వారికి అప్పజెప్పడం లేదని పీపీపీ పద్దతినే చేపడుతున్నామని స్పష్టం
Published : September 12, 2025 at 8:45 PM IST
CM Chandrababu on Jagan about Medical Colleges: జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు కట్టకుండా కట్టేశామని చెబుతున్నారని సీఎం చంద్రబాబు ఎద్దేవా చేశారు. తాము ప్రైవేట్ వారికి అప్పజెప్పడం లేదని పీపీపీ పద్దతినే చేపడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఏ ఒక్కరికీ అన్యాయం జరగదని నిర్వహణ ప్రభుత్వానిదే అని తేల్చి చెప్పారు. వైద్య విద్యార్థులకు, వైద్య సేవలకు ఇబ్బంది రాకుండా చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వానిదని అన్నారు. ఏదో బెదిరింపులు చేస్తే బెదిరిపోయే పరిస్థితి లేదని తెలిపారు. ఒకప్పుడు రాయలసీమలో 10 ఏళ్లల్లో 8 ఏళ్లు కరవు ఉండేదని వెల్లడించారు. దేశంలో ఇప్పటికీ అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న జిల్లా అనంతపురం కానీ నీళ్లను ఇవ్వడంతో అక్కడ పరిస్థితి మారిందని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు.
గోదావరి జిల్లాల కంటే అనంతపురం జిల్లానే జీఎస్డీపీలో అగ్రస్థానంలో ఉందని అన్నారు. హర్టీకల్చర్ సాగు వల్లే ఇది సాధ్యమైందని గుర్తు చేసారు. నీళ్లు లేకపోయినా ఫర్వాలేదు రోడ్లు లేకపోయినా ఫర్వాలేదంటే మనం ఇక్కడే ఉంటామని అన్నారు. వృధా జలాలను మాత్రమే బనకచర్లకు వినియోగించుకుంటామని చెప్పారు. ఎంతో కష్టపడి రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తెస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం కూడా అదే తరహాలో ప్రాజెక్టులు చేపడుతోందని అన్నారు. చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఆలోచనలతోనే ఆపేస్తే ఇక్కడితోనే ఆగిపోతామని తెలిపారు.
భావితరాల కోసం ఆలోచించాలి: సుస్థిరతకు, నాయకత్వానికి మారు పేరు భారతదేశమని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. విశాఖ, అమరావతి, విజయవాడ, తిరుపతి వంటి నగరాల అభివృద్ధిపై ఫోకస్ పెడుతున్నామని అన్నారు. సేవల రంగం ద్వారా ఎక్కువ గ్రోత్ సాధించేలా చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. అమరావతిలో ప్రారంభించిన ప్రతి పని రాబోయే 3 ఏళ్లలో పూర్తి అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. రూ.50 వేల కోట్ల విలువైన మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని పూర్తి అయిన ఆ ప్రాజెక్టులను ప్రధాని ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు. సీఎంగా భావితరాల కోసం ఆలోచన చేయాలని అన్నారు. 4వ సారి కూడా కేంద్రంలో మోదీనే వస్తారని రాష్ట్రంలో కూడా కూటమి ప్రభుత్వమే వస్తుందని ఎలాంటి అనుమానాలు అక్కర్లేదని చెప్పారు.
అమరాతిని అభివృద్ధి అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. అభివృద్ధిని కొంత మేరకే పరిమితం చేస్తే అమరావతి ఓ చిన్న మున్సిపాలిటీగా మిగిలిపోతుందని అన్నారు. హైదరాబాద్ తరహాలో అమరావతి కూడా మహానగరంగా మారుతుందని స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు - విజయవాడ - తెనాలి కలిస్తేనే మహానగరంగా మారుతుందని అన్నారు. భూములిచ్చిన వారిని ఆదుకుంటామని విస్తరణ విషయంలోనూ ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా అభివృద్ధి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఉండే భూమి ఇప్పటికే సరిపోతుందని అవసరమైన మేరకు రైతులతో మాట్లాడి అమరావతిని అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
