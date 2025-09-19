ETV Bharat / state

2027కి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

సమర్థ నీటి నిర్వహణ అంశంపై అసెంబ్లీలో లఘు చర్చ - భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందిని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:09 PM IST

CM Chandrababu Comments on Irrigation Projects: రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ నీటి భద్రత కల్పించినప్పుడు అభివృద్ధి దానంతట అదే సాధ్యం అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అందుకే కూటమి ప్రభుత్వం నదుల అనుసంధానానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఒక ప్రాంతంలో వరద వస్తే ఆ నీటిని మళ్లించి కరవుతో ఉన్న ప్రాంతం వాడుకునే పరిస్థితి తీసుకొస్తామని స్పష్టం చేశారు. విద్వేషాలకు తావివ్వకుండా దీనికి కలసి రావాలని పొరుగు రాష్ట్రాన్ని సీఎం కోరారు. అలాగే దేశంలో గంగా, కావేరీ నదులతోపాటు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న నదులన్నింటిని అనుసంధానం చేసిన రోజున భారత్‌ ప్రపంచానికే ఆహార ఉత్పత్తుల్ని ఎగుమతి చేసే పరిస్థితి వస్తుందని అన్నారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో సమర్థ నీటి నిర్వహణ అంశంపై లఘు చర్చ నిర్వహించారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు చర్చను ప్రారంభించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వారసత్వంగా ఇచ్చిన అప్పులు తీరుస్తూ పెండింగ్‌ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అన్ని ప్రాజెక్టులను ఆయా ప్రాధాన్యతలను బట్టి పూర్తి చేస్తామన్న నిమ్మల అందుకు నిర్దిష్ట ప్రణాళిక పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు. చర్చలో పాల్గొన్న పలువురు ఎమ్మెల్యేలు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పూర్తికి ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

2027కి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తాము: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

10 ప్రణాళికల్లో నీరు ఒకటి: తర్వాత చర్చకు సమాధానమిచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు తమ ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకున్న మొదటి 10 ప్రణాళికల్లో నీరు ఒకటని స్పష్టం చేశారు. అందుకే నీటి నిర్వహణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. రాష్ట్రంలోని జలాశయాల్లో 94 శాతం నీటి నిల్వ ఉందన్న ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికీ చాలా నీరు సముద్రంలోకి వృధాగా పోతుందని అన్నారు. అందుకే తాము నదుల అనుసంధానాన్ని చేపట్టినట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై అంతులేని నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించినట్లు పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ద్వారా వివరించిన సీఎం ఆయా ప్రాజెక్టుల్ని నిర్దిష్ట గడువుతో ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు.

2027 డిసెంబర్‌లోగా పోలవరాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తామని రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులను సైతం చెప్పిన మాట ప్రకారం పూర్తి చేస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టిసీమతో పాటు పోలవరం, వెలిగొండ, హంద్రీనీవాపై గతంలో జగన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రదర్శించారు. అదే సమయంలో తమ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా చేపట్టిన పనులతో పాటు ప్రస్తుతం సాగుతున్న పోలవరం పనులు, సుదీర్ఘ తీరం ప్రయాణించి చిత్తూరు జిల్లా పరమసముద్రం చేరిన కృష్ణా జలాలు, వాటికి ఇస్తున్న జల హారతిని సైతం ప్రదర్శించారు.

నదులు అనుసంధానం చేస్తేనే నాకు సంతోషం: కుప్పానికి కృష్ణా జలాల్ని తీసుకెళ్లడం తన పూర్వ జన్మ సుకృతమని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. తాను ఎన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసినా ప్రాజెక్టులు కట్టి నదుల అనుసంధానం చేస్తేనే తనకు అత్యంత సంతోషాన్ని ఇస్తుందని చెప్పారు. ఆల్మట్టి జలాశయం ఎత్తు పెంచడం ద్వారా కర్ణాటక 150 టీఎంసీలు, 16 పథకాల ద్వారా తెలంగాణ 130 టీఎంసీలు తీసుకెళ్లాలని ప్రణాళికలు వేస్తున్నాయన్న సోమిరెడ్డి ఈ వినియోగం పట్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు.

