ఎరువులపై తప్పుడు ప్రచారం - ప్రతి రైతుకు సకాలంలో యూరియా: సీఎం చంద్రబాబు - CM COMMENTS ON FERTILIZERS

సచివాలయంలో ఎరువుల లభ్యతపై మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు - రాష్ట్రంలో 6.65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉంచామని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:53 PM IST

CM Chandrababu Comments on Availability of Fertilizers: నేరాలను నమ్ముకున్న ఫేక్ పార్టీ విష ప్రచారం వ్యాప్తి చేయటమే పనిగా పెట్టుకుందని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. ప్రతీ రైతుకు సకాలంలో యూరియా సరఫరా చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేసారు. కొందరు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎరువులు మళ్లించి దుష్ప్రచారం చేస్తారో వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కొన్ని చోట్ల ఫేక్ మనుషుల్ని పంపించి గొడవలు సృష్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. కృష్ణా జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ మనుషులు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎరువులు హైజాక్ చేసి గొడవకు పాల్పడ్డారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈ రోజు వరకూ 94,892 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉందని, వచ్చే 10 రోజుల్లో 44,508 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులోకి రానుందని సీఎం తెలిపారు.

గందరగోళం సృష్టిస్తే సంగతి తెలుస్తా : రైతుల ముసుగులో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు గందరగోళం సృష్టిస్తే వారి సంగతి తెలుస్తామని సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. పశువుల కంటే హీనంగా ప్రవర్తిస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోవాలా అని ప్రశ్నించారు. ఇష్టానుసారంగా రాసే అబద్ధపు వార్తల్ని ఫేక్ అని ఖండనలు ఇచ్చుకోవటమే తమ పనా అన్నారు. గుడ్డ కాల్చి ముఖాన పడేసి తుడుచుకోండి అనే పిచ్చి పిచ్చి ఆటలు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆడొద్దని హెచ్చరించారు. గత 10 రోజుల్లో 28000 మెట్రిక్ టన్నుల సరఫరా జరిగిందని తెలిపారు. 2 లక్షల 71 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. విజిలెన్సు తనిఖీలు చేసి కేసులు నమోదు చేశామని ఇంకా 1284 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా కూడా సీజ్ చేశామని సీఎం తెలిపారు.

ఈ ఖరీఫ్​లో బఫర్ స్టాక్​తో కలిపి 6.65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను అందుబాటులో ఉంచామని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. గత సీజన్​తో పోల్చుకుంటే ఈ రోజు నాటికి 97000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియాను అధికంగా సరఫరా చేశామని ప్రస్తుతం 4900 రైతు సేవా కేంద్రాలు, 1890 పీఎసీఎస్​లు, 8150 ప్రైవేటు డీలర్లు వద్ద ప్రస్తుతం 70000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా నిల్వ ఉందని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో రైతులు ఆందోళన చెందవద్దని సూచించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు కూడా అవసరమైన సరఫరా చేస్తామని ఇంకా వచ్చే రబీ సీజన్ నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి 9.38 లక్షల టన్నులు కేటాయింపులు ఇప్పటికే చేసుకున్నామని సీఎం తెలిపారు.

జగన్​కు జనం ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వలేదు : ప్రతిపక్ష హోదా ఇస్తేనే అసెంబ్లీకి వస్తామని అడగటానికి జగన్​కి బుద్ధి ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. ప్రతిపక్ష హోదా తానివ్వాలా లేక ప్రజలు ఇస్తారా అని అన్నారు. తనకు ముఖ్యమంత్రి హోదా ప్రజలిచ్చారని వెల్లడించారు. 19 సీట్లు ఉంటే కానీ సాధ్యం కాని ప్రతిపక్ష హోదా జగన్​కు ప్రజలు ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. గతంలో ఓసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతిపక్ష హోదా దక్కలేదని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.

త్వరలోనే రైతులతో సమావేశం: ప్రజారోగ్యం కోసం సంజీవని ప్రాజెక్టును ఇప్పటికే పైలట్​గా అమలు చేస్తున్నామని సీఎం వెల్లడించారు. రియల్ టైమ్​లో ప్రజారోగ్యాన్ని మానిటరింగ్ చేసేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నామన్నారు. రెచ్చగొట్టేవాళ్లు రైతుల్ని రోడ్డున పడేస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. త్వరలోనే రైతులతో సమావేశం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. తాము ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి గురించి ఆలోచించి రైతులకు ఏది బాగుంటుందన్న నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. సన్నబియ్యం వినియోగం క్రేజ్ పెరిగిందని పాఠశాలల్లో ఇప్పుడు అవే ఇస్తున్నామన్నారు. గత పాలకులు ఎండీయూల ద్వారా బియ్యం రీసైక్లింగ్ చేసి పోర్టుల నుంచి విదేశాలకు తరలించారని మండిపడ్డారు. ప్రజలు తినే ధాన్యాన్నే సాగు చేయాలని రైతులను కోరామని ఇప్పుడదే పంట వస్తోందని అలానే రైతులకు గిట్టుబాటు రావాలన్నదే తమ ప్రయత్నమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం: రాష్ట్రంలో బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లిందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. రైతులు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు కాబట్టే రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యలు తగ్గాయన్నారు. జగన్, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఊహాగానాల్లో జీవించే వింత జీవులని ఎద్దేవా చేసారు. హెరిటేజ్ ఔట్లెట్స్ అంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్న జగన్ అసలు ఔట్ లెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పాలని నిలదీశారు. ఎవరైనా స్వార్ధ పరులు, ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి స్మగ్లింగ్ చేసినా, డైవర్ట్ చేస్తే వారిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని తెలిపారు. ప్రస్తుతం రైతులు ఎక్కడ ఎంత యూరియాను వినియోగిస్తున్నారో కూడా లెక్కలు తీసి మీడియాకు అందిస్తామని అన్నారు. కుప్పంలో నీళ్లు పారించినా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

సోషల్ మీడియా ఉంది కదా అని తప్పుడు వార్తలు రాస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. స్టీల్ ప్లాంట్​కు రూ.12 వేల కోట్లు కేంద్రం నిధులు ఇచ్చి రివైవ్ చేస్తుంటే కొందరు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఎక్కువ యూరియా వాడితే ప్రజల ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రమాదమని పురుగుమందులు, రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గితే మంచిది దానికి అనుగుణంగా రాయితీలు కూడా ఇచ్చేలా ప్రణాళికలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. కాఫీ పంటకు బెర్రి బోరర్ తెగులు వచ్చింది రైతులకు పరిహారం ఇచ్చి ఆ పంటను తీసేయమని చెప్పామన్నారు. 10 లక్షల పరిహారం కింద ఇస్తున్నామని ట్రాప్​లు కూడా పెట్టి అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించామన్నారు. మొన్నటి వరకూ మహిళల పైనా, నిన్న రాజధాని పైనా, ఇప్పుడు రైతులను తప్పు దోవ పట్టించేలా ప్రచారాలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. విలువల్లేని వ్యక్తులు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయన్నారు.

