నేను నిత్య విద్యార్థిని - ప్రతిరోజూ ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటా: సీఎం చంద్రబాబు

విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్లో గురుపూజోత్సవ కార్యక్రమంలో పొల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్ - గురుపూజోత్సవం చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమమని వ్యాఖ్య
Published : September 5, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 8:52 PM IST
Teachers Day program at Vijayawada: పిల్లల్లో విజ్ఞాన జ్యోతులు వెలిగిస్తున్న వారందరికీ సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్లో గురుపూజోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేశ్, సత్యకుమార్ యాదవ్లతోపాటు ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. విద్యాశాఖ ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విధానాలను సీఎం పరిశీలించారు. పోటీ పరీక్షలకు విద్యార్థులను సిద్ధం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్కు సీఎం సూచించారు. విద్యార్థులు జాతీయ విద్యాసంస్థల్లో అడ్మిషన్లు సాధించేలా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో ఆంధ్ర వర్శిటీకి 4వ ర్యాంకు రావడం శుభపరిణామమని, ఇలాంటి ర్యాంకులు మరిన్ని రావాలని ఆకాంక్షించారు. అలానే మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ సందర్భంగా నెలకొల్పిన గిన్నిస్ రికార్డు సర్టిఫికెట్ను నిర్వాహకులు ముఖ్యమంత్రికి అందించారు.
గురుపూజోత్సవం చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమమని సీఎం చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. తల్లిదండ్రుల తర్వాత మనం గుర్తు పెట్టుకునేది ఉపాధ్యాయులనే అని, అలాంటి వారిని జీవితంలో ఎప్పుడూ మరిచిపోలేమని అన్నారు. విద్యార్థి దశలో పిల్లల్లో స్ఫూర్తిని కలిగించేది, అలానే మనలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని గుర్తించి బయటకు తీసేది గురువేనని తెలిపారు. భక్తవత్సలం అనే ఉపాధ్యాయుడు నా జీవితంలో స్ఫూర్తి నింపారని, నేను నిత్య విద్యార్థిని ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటానని సీఎం వివరించారు. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జీవితం మనకు ఆదర్శప్రాయమని చెప్పారు. రాధాకృష్ణన్ రేణిగుంట పాఠశాలలో టీచర్గా, ఏయూలో ఆచార్యుడిగా పని చేశారని అన్నారు.
గత ఏడాది బుడమేరు వరదల కారణంగా గురుపూజోత్సవం జరుపుకోలేక పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. 175 మంది ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చిన సూచన, సలహాలతో వారి ఫొటోలతో పుస్తకాన్ని ముద్రిస్తామని వెల్లడించారు. సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు చదువుకోరు కాని మా ఇంట్లో లోకేశ్ చదువు గురించి నా భార్య భువనేశ్వరి చూసేవారని ఈ విషయంలో ఆ క్రెడిట్ ఆవిడదేనని సీఎం అన్నారు.
విద్యను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచాం: గురువులు చూపించిన దారిలో నడవడం వల్లే తాను స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకోగలిగానని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. పిల్లల జీవితాలను తీర్చిదిద్దేది ఉపాధ్యాయులేనని, విద్యాశాఖలో ఏడాదిలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని తెలిపారు. అందరం కలిసి కట్టుగా ఆంధ్రా మోడల్ విద్యా వ్యవస్థను ప్రపంచానికి చాటుదామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. చదువు ఒక వ్యక్తిని పేదరికం నుండి బయటకి తీసుకొస్తుందనటానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అని తెలిపారు. గురువులే చూపించిన దారే నన్ను ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. మంత్రి నారాయణ తనకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ నేర్పించిన తీరు తన జీవితాన్ని మార్చేసిందని తెలిపారు. చదువు కోసం ఇంటి నుండి బయట ఉన్నప్పుడు సమాజం గురించి తెలిసిందన్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నో అడ్మిషన్ బోర్డ్ పెట్టామని, ఇది ఉపాధ్యాయులతోనే సాధ్యమైందని స్పష్టం చేశారు. విద్యా శాఖను ఛాలెంజ్గా తీసుకొని అందరి సహకారంతో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొని వచ్చానన్నారు. ప్రభుత్వ విద్యలో రాజకీయాలను దూరం పెట్టాలని సూచించారు. లీప్ మోడల్ను అందరం కచ్చితంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. అలానే మెగా పేరెంట్-టీచర్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశామని ఇంకా పిల్లలను యోగా, క్రీడలు, ఎన్సీసీ వైపు ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్యను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచామని పుస్తకాల సంచులపై ప్రముఖుల ఫొటోలు ముద్రించామని వివరించారు. అలానే కొన్ని పథకాలకి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, డొక్కా సీతమ్మ పేర్లు పెట్టామని తెలిపారు.
