ETV Bharat / state

కుప్పానికి రెండేళ్ల ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు - CM CHANDRABABU COMMENTS

కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రతి చెరువుకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తనదని వెల్లడి

CM Chandrababu
CM Chandrababu (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 4:39 PM IST

3 Min Read

CM CHANDRABABU COMMENTS IN KUPPAM CONSTITUENCY: కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజలకు ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తన జల సంకల్పాన్ని దెబ్బతీయలేరని స్పష్టం చేశారు. హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ద్వారా కుప్పంలోని పరమసముద్రం చెరువుకు కృష్ణా జలాలు చేరుకున్న సందర్భంగా జలహారతి ఇచ్చారు. అనంతరం నిర్వహించిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

దేశానికే అన్నదాతగా కృష్ణా, గోదావరి రైతులు తయారయ్యారని, గోదావరి జిల్లాల్లో ఎక్కడికెళ్లినా కాటన్‌దొర విగ్రహాలుంటాయని చెప్పారు. కాటన్‌దొరను ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే ఆయన చేసిన సేవనే కారణమని అన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మిగులు జలాలు రాయలసీమకు తరలించాలని సంకల్పించారని, రాయలసీమలో కరవు వస్తే పశువుల కోసం రైలులో నీళ్లు తెప్పించి కాపాడుకున్నామని గుర్తు చేశారు. సంపద సృష్టించడం తెలిసిన పార్టీ ఎన్డీయే అని, సూపర్‌ సిక్స్‌ను సూపర్‌ హిట్‌ చేసిన పార్టీ ఎన్డీయే అని తెలిపారు.

కుప్పానికి రెండేళ్ల ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

వెంకన్నపై భారం వేసి బుల్లెట్‌లా దూసుకెళ్తా: తల్లికి వందనం కింద ఎంతమంది పిల్లలుంటే అందరికీ ఇస్తున్నామని, మెగా డీఎస్సీ ద్వారా యువతకు ఉద్యోగాలిచ్చి మాట నిలబెట్టుకుంటున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వం అందరి ప్రభుత్వమన్న సీఎం, ప్రతిఒక్కరికి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కుప్పం నియోజకవర్గానికి భారీగా పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయని, వేలమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తామని మాటిచ్చారు. తాను ఏ పని చేయాలన్నా వెంకన్నపై భారం వేసి బుల్లెట్‌లా దూసుకెళ్తానన్న సీఎం, పవిత్రమైన సంకల్పం ఉంటే జయప్రదమవుతుందని చెప్పారు.

రాయలసీమను రతనాలసీమగా చేసే బాధ్యత తనదని ముందే చెప్పానని, 2014-2019లో రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.12,500 కోట్లు ఖర్చుపెట్టామని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కేవలం రూ.2 వేల కోట్లు ఖర్చుపెట్టారని, గేట్లతో సెట్టింగ్‌లు వేసి నీళ్లు కూడా బయటనుంచి తీసుకొచ్చి నాటకాలాడిన ఘటనలు చూశామని ఎద్దేవా చేశారు. విమానం ఎక్కేలోపే నీళ్లన్నీ ఇంకిపోయిన పరిస్థితులను చూశామని, అసత్యాలు చెప్పడంలో వైఎస్సార్సీపీ దిట్ట అని మండిపడ్డారు. అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయడం ఎన్డీయే పని అని, నీళ్లు వచ్చేసరికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారమని ధ్వజమెత్తారు.

నీటి విలువ తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం: ప్రతి చెరువుకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తనదని, పలమనేరు, కుప్పం నియోజకవర్గాల్లో 110 చెరువులకు నీళ్లిచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. కుప్పంలో 520 చెరువులు ఉన్నాయని, గొలుసుకట్టు చెరువులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. చెక్‌డ్యామ్‌ల ద్వారా నీళ్లిచ్చే అవకాశం ఉందన్న చంద్రబాబు, నీటి విలువ తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని, చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమని అన్నారు. కృష్ణా జలాలు 730 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చిన ఘనత టీడీపీది అని, ముఠా రాజకీయాలు లేకుండా చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని పేర్కొన్నారు.

హంద్రీనీవా ఫేజ్‌-1, ఫేజ్‌-2 వల్ల 6 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు వస్తుందని, 33 లక్షలమందికి తాగునీరు అందుబాటులో ఉంటుందని చంద్రబాబు తెలిపారు. పరిశ్రమలకు కూడా నీళ్లొస్తాయని, ఫేజ్‌-1 కింద 2 లక్షల ఎకరాలకు, ఫేజ్‌-2 కింద 4 లక్షల ఎకరాలకు నీరందుతోందన్నారు. కర్నూలులో కృష్ణగిరి, పత్తికొండ రిజర్వాయర్లకు, అనంతపురంలో జీడిపల్లి రిజర్వాయర్‌కు, పెన్నాఅహోబిలం బ్యాలెన్సింగ్‌ రిజర్వాయర్‌కు నీళ్లు నింపామని గుర్తు చేశారు. ఇవాళ కుప్పానికి నీళ్లొచ్చాయన్న సీఎం, రాబోయే ఏడాదికి హంద్రీనీవా ద్వారా చిత్తూరుకు కూడా నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తనదని హామీ ఇచ్చారు.

నీళ్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : రాష్ట్రంలో ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లివ్వగలిగితే నా జన్మ సార్థకమవుతుందని, పోలవరం - బనకచర్ల పూర్తయి వంశధార నుంచి పెన్నా నది వరకు అనుసంధానం చేయగలిగితే కరవనేదే ఉండదని పేర్కొన్నారు. నదుల అనుసంధానం ఉపయోగాన్ని తెలంగాణ నేతలు తెలుసుకోవాలన్న సీఎం, నీళ్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ నేతలకు సూచిస్తున్నానని చెప్పారు. నీళ్లు ఉన్నప్పుడు తెలియదని, అవి లేనప్పుడే వాటి విలువ తెలుస్తుందని అన్నారు. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వ ఎంత ముఖ్యమో, భూమినే జలాశయంగా తయారు చేసుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యమని వెల్లడించారు.

పరమసముద్రం నిండు సముద్రంగా కనిపిస్తోంది: ఒక యజ్ఞం ద్వారా అభివృద్ధి కోసం ముందుకెళ్తున్నామన్న చంద్రబాబు, అభివృద్ధి యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేయడానికి అన్నివిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారని, మీకు చేతనైతే అభివృద్ధి, సంక్షేమంలో పోటీపడండని సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ ఒక విషవృక్షంగా తయారైందన్న చంద్రబాబు, మనం ఏ మంచి పని చేస్తున్నా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పరమసముద్రం నిండు సముద్రంగా కనిపిస్తోందని, ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తన సంకల్పాన్ని దెబ్బతీయలేరని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

రాయలసీమ అభివృద్ధికి బ్లూప్లింట్‌ తయారు చేసుకున్నామని, హంద్రీనీవా, గాలేరు-నగరి పూర్తి చేసి అన్ని రిజర్వాయర్లకు నీళ్లిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ప్రశాంతమైన కుప్పంలో రప్పారప్పా రాజకీయాలు చేయాలని చూశారన్న చంద్రబాబు, ఇలాంటి రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని హెచ్చరించారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ఏమైందో అందరూ చూశారని, రాజకీయం అంటే సేవాభావం ఉండాలని, రౌడీయిజం కాదని హితవు పలికారు.

కుప్పం నియోజకవర్గానికి కృష్ణా జలాలు - హారతిచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు

CM CHANDRABABU COMMENTS IN KUPPAM CONSTITUENCY: కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజలకు ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తన జల సంకల్పాన్ని దెబ్బతీయలేరని స్పష్టం చేశారు. హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ద్వారా కుప్పంలోని పరమసముద్రం చెరువుకు కృష్ణా జలాలు చేరుకున్న సందర్భంగా జలహారతి ఇచ్చారు. అనంతరం నిర్వహించిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

దేశానికే అన్నదాతగా కృష్ణా, గోదావరి రైతులు తయారయ్యారని, గోదావరి జిల్లాల్లో ఎక్కడికెళ్లినా కాటన్‌దొర విగ్రహాలుంటాయని చెప్పారు. కాటన్‌దొరను ఇప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటారంటే ఆయన చేసిన సేవనే కారణమని అన్నారు. ఎన్టీఆర్‌ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు మిగులు జలాలు రాయలసీమకు తరలించాలని సంకల్పించారని, రాయలసీమలో కరవు వస్తే పశువుల కోసం రైలులో నీళ్లు తెప్పించి కాపాడుకున్నామని గుర్తు చేశారు. సంపద సృష్టించడం తెలిసిన పార్టీ ఎన్డీయే అని, సూపర్‌ సిక్స్‌ను సూపర్‌ హిట్‌ చేసిన పార్టీ ఎన్డీయే అని తెలిపారు.

కుప్పానికి రెండేళ్ల ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

వెంకన్నపై భారం వేసి బుల్లెట్‌లా దూసుకెళ్తా: తల్లికి వందనం కింద ఎంతమంది పిల్లలుంటే అందరికీ ఇస్తున్నామని, మెగా డీఎస్సీ ద్వారా యువతకు ఉద్యోగాలిచ్చి మాట నిలబెట్టుకుంటున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ప్రభుత్వం అందరి ప్రభుత్వమన్న సీఎం, ప్రతిఒక్కరికి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కుప్పం నియోజకవర్గానికి భారీగా పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయని, వేలమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేస్తామని మాటిచ్చారు. తాను ఏ పని చేయాలన్నా వెంకన్నపై భారం వేసి బుల్లెట్‌లా దూసుకెళ్తానన్న సీఎం, పవిత్రమైన సంకల్పం ఉంటే జయప్రదమవుతుందని చెప్పారు.

రాయలసీమను రతనాలసీమగా చేసే బాధ్యత తనదని ముందే చెప్పానని, 2014-2019లో రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.12,500 కోట్లు ఖర్చుపెట్టామని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కేవలం రూ.2 వేల కోట్లు ఖర్చుపెట్టారని, గేట్లతో సెట్టింగ్‌లు వేసి నీళ్లు కూడా బయటనుంచి తీసుకొచ్చి నాటకాలాడిన ఘటనలు చూశామని ఎద్దేవా చేశారు. విమానం ఎక్కేలోపే నీళ్లన్నీ ఇంకిపోయిన పరిస్థితులను చూశామని, అసత్యాలు చెప్పడంలో వైఎస్సార్సీపీ దిట్ట అని మండిపడ్డారు. అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయడం ఎన్డీయే పని అని, నీళ్లు వచ్చేసరికి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారమని ధ్వజమెత్తారు.

నీటి విలువ తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం: ప్రతి చెరువుకు నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తనదని, పలమనేరు, కుప్పం నియోజకవర్గాల్లో 110 చెరువులకు నీళ్లిచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. కుప్పంలో 520 చెరువులు ఉన్నాయని, గొలుసుకట్టు చెరువులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. చెక్‌డ్యామ్‌ల ద్వారా నీళ్లిచ్చే అవకాశం ఉందన్న చంద్రబాబు, నీటి విలువ తెలిసిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని, చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమని అన్నారు. కృష్ణా జలాలు 730 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చిన ఘనత టీడీపీది అని, ముఠా రాజకీయాలు లేకుండా చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం అని పేర్కొన్నారు.

హంద్రీనీవా ఫేజ్‌-1, ఫేజ్‌-2 వల్ల 6 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు వస్తుందని, 33 లక్షలమందికి తాగునీరు అందుబాటులో ఉంటుందని చంద్రబాబు తెలిపారు. పరిశ్రమలకు కూడా నీళ్లొస్తాయని, ఫేజ్‌-1 కింద 2 లక్షల ఎకరాలకు, ఫేజ్‌-2 కింద 4 లక్షల ఎకరాలకు నీరందుతోందన్నారు. కర్నూలులో కృష్ణగిరి, పత్తికొండ రిజర్వాయర్లకు, అనంతపురంలో జీడిపల్లి రిజర్వాయర్‌కు, పెన్నాఅహోబిలం బ్యాలెన్సింగ్‌ రిజర్వాయర్‌కు నీళ్లు నింపామని గుర్తు చేశారు. ఇవాళ కుప్పానికి నీళ్లొచ్చాయన్న సీఎం, రాబోయే ఏడాదికి హంద్రీనీవా ద్వారా చిత్తూరుకు కూడా నీళ్లిచ్చే బాధ్యత తనదని హామీ ఇచ్చారు.

నీళ్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : రాష్ట్రంలో ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లివ్వగలిగితే నా జన్మ సార్థకమవుతుందని, పోలవరం - బనకచర్ల పూర్తయి వంశధార నుంచి పెన్నా నది వరకు అనుసంధానం చేయగలిగితే కరవనేదే ఉండదని పేర్కొన్నారు. నదుల అనుసంధానం ఉపయోగాన్ని తెలంగాణ నేతలు తెలుసుకోవాలన్న సీఎం, నీళ్లు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ నేతలకు సూచిస్తున్నానని చెప్పారు. నీళ్లు ఉన్నప్పుడు తెలియదని, అవి లేనప్పుడే వాటి విలువ తెలుస్తుందని అన్నారు. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వ ఎంత ముఖ్యమో, భూమినే జలాశయంగా తయారు చేసుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యమని వెల్లడించారు.

పరమసముద్రం నిండు సముద్రంగా కనిపిస్తోంది: ఒక యజ్ఞం ద్వారా అభివృద్ధి కోసం ముందుకెళ్తున్నామన్న చంద్రబాబు, అభివృద్ధి యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేయడానికి అన్నివిధాలా ప్రయత్నిస్తున్నారని, మీకు చేతనైతే అభివృద్ధి, సంక్షేమంలో పోటీపడండని సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ ఒక విషవృక్షంగా తయారైందన్న చంద్రబాబు, మనం ఏ మంచి పని చేస్తున్నా అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పరమసముద్రం నిండు సముద్రంగా కనిపిస్తోందని, ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తన సంకల్పాన్ని దెబ్బతీయలేరని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

రాయలసీమ అభివృద్ధికి బ్లూప్లింట్‌ తయారు చేసుకున్నామని, హంద్రీనీవా, గాలేరు-నగరి పూర్తి చేసి అన్ని రిజర్వాయర్లకు నీళ్లిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ప్రశాంతమైన కుప్పంలో రప్పారప్పా రాజకీయాలు చేయాలని చూశారన్న చంద్రబాబు, ఇలాంటి రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని హెచ్చరించారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో ఏమైందో అందరూ చూశారని, రాజకీయం అంటే సేవాభావం ఉండాలని, రౌడీయిజం కాదని హితవు పలికారు.

కుప్పం నియోజకవర్గానికి కృష్ణా జలాలు - హారతిచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU KUPPAM VISITచంద్రబాబు కుప్పం పర్యటనCHANDRABABU SPEECH IN KUPPAMKRISHNA WATER REACHED KUPPAMCM CHANDRABABU COMMENTS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.