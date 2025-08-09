Essay Contest 2025

అవకాశాలు కల్పిస్తే గిరిజనులు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు: సీఎం చంద్రబాబు - CHANDRABABU VISIT ALLURI DISTRICT

అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - వంజంగిలో వనదేవతల ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న ముఖ్యమంత్రి

Chandrababu on Tribal Welfare
Chandrababu on Tribal Welfare (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 6:43 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read

Chandrababu on Tribal Welfare : అవకాశాలు కల్పిస్తే గిరిజనులు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం తొలుత పాడేరు మండలం వంజంగిలో వనదేవతల ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. గిరిజన సంప్రదాయ వేడుకల్లోనూ పాల్గొన్నారు. అక్కడే సమీపంలోని కాఫీ తోటలను పరిశీలించి వారితో ముచ్చటించారు. అనంతరం లగిశపల్లిలో నిర్వహించిన ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమలకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.

అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు అరకు కాఫీని సేవించారు. గిరిజన సహకార సంఘం-జీసీసీ నూతన ఉత్పత్తులను పరిశీలించారు. అదేవిధంగా జీసీసీ వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభించారు. ఏజెన్సీలో డ్రగ్స్‌, గంజాయి నివారణ చర్యలపైనా ఆరా తీశారు. ఈగల్‌ బృందం పనితీరును ముఖ్యమంత్రికి ఈగల్‌ ఐజీ ఆకే రవికృష్ణ, అల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ వివరించారు. ఏజెన్సీ అంటే దేవుడు సృష్టించిన అద్భుతమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. మళ్లీ జన్మ ఉంటే తాను ఇక్కడ పుట్టాలని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. స్వచ్ఛమైన, అందమైన కొండలు ఇక్కడ దర్శనమిచ్చాయని తెలిపారు. మంచి మనసు ఉండే ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారని వివరించారు.

'ఆదివాసీలంటే గుర్తొచ్చేది సహజ నైపుణ్యం, సామర్థ్యం. విత్తన పండగ నుంచి సంక్రాంతి వరకు పండుగలు చేసుకుంటున్నారు. గిరిజనులు అభివృద్ధి చెందితేనే రాష్ట్రాభివృద్ధి సాధ్యం. సంపద సృష్టించేందుకు అన్ని వసతులు ఉన్నాయి. పాలకులు సరిగా చేయలేక గిరిజనులకు ఇబ్బందులు. నేను సీఎంగా ఉన్నప్పుడు చైతన్యం కార్యక్రమం తీసుకొచ్చామని' చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

"గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధిని మొదట ఆలోచించింది ఎన్టీఆర్‌. ఇక్కడి ఉద్యోగాలకే మీకే రిజర్వేషన్‌ చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్‌. జీఓ నంబర్‌ 3 కూడా తీసుకొచ్చింది నేనే. రెండుసార్లు జీఓలు పోగొట్టింది కాంగ్రెస్‌, వైఎస్సార్సీపీనే. హక్కులు కాపాడుతూ ముందుకెళ్తేనే మీ జీవితాల్లో వెలుగులు సాధ్యం. గిరిజనుల సంక్షేమం, గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధే లక్ష్యం. ఈ ప్రాంతాల్లో ఐటీడీఏలో ఐఏఎస్‌లను నియమించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాం. ఏడు ఐటీడీఏలు సమర్థంగా పనిచేయాలనే ఐఏఎస్‌లను ఉంచాం. పింఛన్లు పెంచుతానని ముందే చెప్పాను. ఏప్రిల్‌ నుంచే అమలు చేశాను. 4,82,000ల కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల కరెంట్‌ ఉచితం పథకాన్ని నేనే ప్రారంభించాను." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

Chandrababu Visit Alluri District : అవకాశాలు కల్పిస్తే గిరిజనులు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారన్న చంద్రబాబు సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. పర్యాటకం, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌కు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. పాఠశాలలకు భవనాల కోసం నిధులు విడుదల చేస్తున్నామని వివరించారు. ఆదివాసీ ప్రాంతాలకు వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. డోలీ మోతలు లేని గిరిజన గ్రామాలుగా మారుస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు.

అదేవిధంగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేద్దామని పర్యాటక హబ్‌గా మారుద్దామని చంద్రబాబు తెలిపారు. గిరిజనుల కోసం విశాఖ, విజయవాడ, తిరుపతిలో ఏపీ స్టడీ సర్కిళ్లు పెట్టినట్లు వివరించారు. రూ.150 కోట్లతో రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్లకు భవన నిర్మాణాలు మంజూరు చేశామని గుర్తుచేశారు. సీతంపేట, పార్వతీపురం, రంపచోడవరం, శ్రీశైలం ఐటీడీఏలలో మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను నిర్మించేందుకు ఒక్కొక్క దానికి రూ.50 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

"పాడేరులోని గిరిజనుల దైవం మోదకొండమ్మ ఆలయ అభివృద్ధికి రూ.2 కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నాం. అభివృద్ధి, సంక్షేమం నాకు రెండు కళ్లు. అభివృద్ధి లేకపోతే సంపద రాదు. సంక్షేమం లేకపోతే మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు రావు. అరకు, లంబసింగి, మారేడుమిల్లి ప్రాంతాలు టూరిజం క్లస్టర్లుగా మారతాయి. పర్యాటకానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. ఎంతైనా ఖర్చు చేస్తాం. గిరిజనుల హక్కుల విషయంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ రాజీపడబోదు. జీఓ నంబర్‌ 3 పునరుద్ధరణ విషయంలో త్వరలోనే మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

మహిళా శిశు సంక్షేమం కింద 96 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. గ్రామీణ ఆవాస్‌ యోజన కింద 54,000ల ఇళ్లు కట్టించే బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఏడు అన్న క్యాంటీన్లకు డబ్బులు కూడా మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు వివేకా హత్యను గుండెపోటుగా చిత్రీకరించి ఏమార్చినట్లే ఇప్పుడు కూడా రాజకీయ ముసుగులో నేరాలకు పాల్పడిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇప్పుడు సర్కార్‌ కళ్లుగప్పాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇప్పుడూ అలానే చేద్దామంటే కుదరదని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే పీ-4 పథకం ద్వారా కొందరు బంగారు కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు మార్గదర్శులు ముందుకొచ్చారు. వారిని చంద్రబాబు అభినందించారు.

