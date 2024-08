ETV Bharat / state

రాజ్‌భవన్‌లో ఆహ్లాదకరంగా "ఎట్‌ హోం" - సీఎం దంపతులు సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరు - Governor At Home Program

Published : Aug 16, 2024, 7:13 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

At Home Program ( ETV Bharat )

రాజ్‌భవన్‌లో ఆహ్లాదకరంగా "ఎట్‌ హోం" కార్యక్రమం - సీఎం దంపతులు సహా హాజరైన పలువురు ప్రముఖులు (ETV Bharat)

At Home Program Was Held in Raj Bhavan : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం రాజ్‌భవన్‌లో "ఎట్‌ హోం" కార్యక్రమం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది. రాజ్‌భవన్‌లోని పచ్చిక బయలులో సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమం గంట పాటు సాగింది. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్, ఆయన సతీమణి సమీరా నజీర్‌ తేనీటి విందు ఇచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌ దంపతులు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, పలువురు ఎంపీలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్‌ అధికారులు, పద్మ పురస్కార గ్రహీతలు, ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​ అధికారులు, చెస్‌ క్రీడాకారిణి కోనేరు హంపి, ఇతర క్రీడాకారులు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల కుటుంబ సభ్యులు, కళాకారులు, ఇతర ప్రముఖులు ఈ విందులో పాల్గొన్నారు.

