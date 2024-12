ETV Bharat / state

'రాష్ట్రమే ఫస్ట్.. ప్రజలే ఫైనల్' - ఆరు నెలల పాలనపై చంద్రబాబు, లోకేశ్ ఏమన్నారంటే!

CM Chandrababu on Six Months of Rule in AP ( ETV Bharat )