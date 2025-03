ETV Bharat / state

పార్లమెంట్‌లో కాఫీ స్టాళ్ల ఏర్పాటు మన గిరిజన రైతులకు గర్వకారణం: సీఎం చంద్రబాబు - CBN ON COFFEE STALLS IN PARLIAMENT

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Chandrababu on setting up Araku coffee stalls in Parliament: పార్లమెంటు ప్రాంగణంలో అరకు కాఫీ స్టాళ్ల ఏర్పాటుపై సీఎం చంద్రబాబు​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మన్‌కీ బాత్‌లో అరకు కాఫీని ప్రోత్సహించినందుకు ప్రధాని మోదీకి, పార్లమెంట్​లో స్టాల్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతిచ్చిన లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు సీఎం చంద్రబాబు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ మైలురాయిని నిజం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఇది మనందరికీ, ముఖ్యంగా మన గిరిజన రైతులకు గర్వకారణమని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. వారి అంకితభావం, కృషి అరకు కాఫీని జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకువచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ప్రతి కప్పును ఆస్వాదిస్తున్నప్పుడు, వారి స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణాన్ని కూడా గుర్తుంచుకుందామని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. పార్లమెంట్​లో మన అరకు కాఫీ స్టాళ్లను ప్రారంభించడానికి ప్రోత్సహించిన సీఎం చంద్రబాబుకు విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. లోక్​సభ, రాజ్యసభలలో 2 కాఫీ స్టాల్స్ కేంద్రమంత్రులు ప్రారంభించారు.