Cloud Kitchen BY A House Wife : మారుతున్న జీవనశైలి అనారోగ్య సమస్యల నేపథ్యంలో చాలామంది ఇంటి భోజనానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే చదువు, ఉద్యోగ, వృత్తి, వ్యాపార వ్యాపకాల్లో బిజీగా ఉంటున్న నగర వాసులు స్విగ్గీ, జొమాటోలలో భోజనాన్నిఆర్డర్ పెట్టుకుని హోటల్ భోజనాన్ని తెప్పించుకోక తప్పని పరిస్థితి. ఈ కష్టాలను తప్పించేలా హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ గృహిణి తన ఇంట్లోనే క్లౌడ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేసి, ఇంటి భోజనం మరిపించేలా రుచికరమైన వెజ్, నాన్ వెజ్ వంటకాలు, రకరకాల స్నాక్స్, పచ్చళ్లు తయారుచేసి ఆన్లైన్ ద్వారా కస్టమర్లకు అందిస్తోంది.
ఇంటి భోజనాన్ని మరిపించేలా : ఇటీవలి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఆరోగ్యంపై స్పృహ గణనీయంగా పెరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకించి నగరాల్లో నాణ్యమైన ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ పెరిగిపోతోంది. ప్రజల అభిరుచిని అందిపుచ్చుకుంటూ నాణ్యత, మన్నికతో సరసమైన ధరల్లో రుచికరమైన భోజనం ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఇంటికే సకాలంలో పంపించేందుకు అంకుర కేంద్రాలు, సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. చక్కటి ఆసక్తి, అభిరుచి గల గృహిణులు, యువతీ యువకులు సైతం క్లౌడ్ కిచెన్ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించి ఇంటి భోజనాన్ని మరిపించేలా ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరి వారి పాలెంకు చెందిన మాధవి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్థానికంగా చదువుకున్నారు. తర్వాత చెరుకూరుకు చెందిన నరేష్తో వివాహం తర్వాత హైదరాబాద్కు వలస వచ్చారు. దూర విద్య ద్వారా బీకాం పూర్తి చేసి కొన్ని కోర్సులు నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసినా ఎక్కడా అవకాశం రాలేదు. దీంతో 2017లో బొటిక్స్ను నెలకొల్పింది.
మన ఇంటి భోజనం పేరిట : ఆరంభంలో కాస్త బాగానే నడిచినప్పటికీ కొవిడ్ కారణంగా దాన్నీ మూసేయాల్సి వచ్చింది. అయినా నిరుత్సాహం చెందకుండా క్లౌడ్కిచెన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంట్లోనే నాణ్యతతో కూడిన రుచికరమైన భోజనం తయారుచేసి కస్టమర్లకు అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని బోడుప్పల్లో నివాసం ఉంటున్న మాధవి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండకుండా సొంతంగా క్లౌడ్ కిచెన్ సేవలకు శ్రీకారం చుట్టారు. "మన ఇంటి భోజనం" పేరిట ప్రారంభించిన క్లౌడ్ కిచెన్ అనతి కాలంలోనే గాడిలో పడింది. మాధవి భిన్న రకాల వంటలను నేర్చుకుని ప్రణాళిక బద్ధంగా చేసుకుంటుండటం వల్ల మంచి ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా వంటలకు ప్రాచుర్యం, కస్టమర్ల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుండటంతో చేతినిండా పని దొరికింది.
"ఈ క్లౌడ్ భవిష్యత్లో మరో పదిమందికి ఉపాధి కల్పించాలనేదే నా లక్ష్యం. ఏదైనా ప్రారంభించాలనుకునేటప్పుడు మొదలు పెట్టండి. మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి. నిరాశపడకుండా ఆరంగంలో విజేతల సూచనలు పాటించి ప్రయత్నిస్తే తప్పకుండా విజయం వరిస్తుంది." -మాధవి, మన ఇంటి భోజనం క్లౌడ్ కిచెన్ వ్యవస్థాపకురాలు
రోజూ రూ.3 వేల ఆర్డర్లు : తమ్ముడు ఇచ్చిన ఐడియా, భర్త సపోర్ట్తో 'క్లౌడ్ కిచెన్' ప్రారంభించారు మాధవి. గూగుల్లో వంటల తయారీ, బ్రాండింగ్, లోగో, లేబులింగ్, ప్యాకింగ్, క్యారీ బ్యాగులు, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్, శుచి, శుభ్రత, మార్కెటింగ్ అంశాలపై విస్తృతంగా శోధించి అధ్యయనం చేశారు. అలాగే రైతుల నుంచి సేకరించిన ఎండు మిర్చి, కారం పొడి, పసుపుతో పాటు స్వయంగా ఇంట్లోనే తయారు చేసిన మసాలాలు, ఇతర పదార్థాలతో వంటలు తయారు చేసి ఆన్లైన్ ఆర్డర్ల ద్వారా కస్టమర్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
పెద్దగా పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఇంట్లోనే క్లౌడ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేసుకుని తక్కువ కాలంలోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మాధవి వెజ్, నాన్వెజ్ వంటలు, బిర్యానీలు, వివిధ రకాల పచ్చళ్లు, స్టార్టర్స్, స్నాక్స్ మన ఇంటి భోజనం ప్రత్యేకతలు అంటున్నారు. ఈ వంటకాలను ఇంట్లోనే తయారుచేసిన పొడులు, మసాలాలతో రుచికరంగా వండి కస్టమర్లకు తాజాగా అందిస్తున్నారు. దీంతో రోజూ 3 వేల రూపాయల ఆర్డర్లు, ఆదివారం అయితే 8 వేల రూపాయల ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యం : హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఇటీవల కాలంలో ఇంటి భోజనం సంస్కృతి విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో క్లౌడ్ కిచెన్కు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. అభిరుచి, కష్టపడే తత్వం ఉంటే చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో క్లౌడ్ కిచెన్ ద్వారా స్వయంగా ఉపాధి పొందడంతోపాటు ఎంతో మందికి రుచికరమైన భోజనం అందివ్వవచ్చని అంటున్నారు మాధవి. ఆరంభంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందడుగు వేస్తే విజయం వరిస్తుందని చెబుతున్నారు. వ్యాపారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసి తన లాంటి మరో పది మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. క్లౌడ్ కిచెన్ వ్యాపారం జోష్ చూసి యువత సైతం ఆ దిశగా దృష్టి సారిస్తోంది. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తాము త్వరలో విజయవాడలో క్లౌడ్కిచెన్ తెరిచేందుకు మన ఇంటి భోజనం క్లౌడ్ కిచెన్ చూసి సలహాల స్వీకరణ కోసం వచ్చామని ఇద్దరు యువకులు తెలిపారు.
YUVA : 'సీత' మీ ఫోన్లో ఉంటే ఇటు ఉద్యోగం - అటు వ్యాపారం రెండూ హిట్టే!
ఆ ఒక్క ఐడియా యువతి జీవితాన్నే మార్చేసింది - ఏడాదికి రూ.కోటి ఆదాయం తెచ్చిపెట్టేలా చేసింది