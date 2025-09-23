ఎంపీ సీఎం రమేష్ vs ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి - తారాస్థాయికి వర్గపోరు
జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే, అనకాపల్లి ఎంపీ మధ్య ఆధిపత్య పోరు - తొలి నుంచి ఉప్పూ నిప్పుగానే ఉన్న ఆదినారాయణరెడ్డి, సీఎం రమేష్ - గండికోటలో సాస్కి పథకం కింద వివిధ అభివృద్ధి పనులు
Class War Between MLA Adinarayana Reddy and MP CM Ramesh: వైఎస్సార్ జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గానికి చెందిన ఇద్దరు బీజేపీ నేతల మధ్య ఆధిపత్యపోరు కొనసాగుతోంది. అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్, జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి మధ్య వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరింది. గండికోటలో సాస్కి పథకం కింద చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులను 2 వారాల్లో 3 సారి అడ్డుకున్నారు. సోమవారం ఏకంగా ఎంపీ రమేష్కు చెందిన రిత్విక్ కంపెనీ సిబ్బందిపై జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే అనుచరులు దాడి చేయడం కలకలం రేపుతోంది. అటు ఇద్దరు నేతలకు చెప్పలేక పోలీసుశాఖ నలిగిపోతోంది.
వైఎస్సార్ జిల్లా జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి, ఇదే నియోజకవర్గం పోట్లదుర్తి గ్రామానికి చెందిన అనకాపల్లి లోక్సభ సభ్యుడు సీఎం రమేష్ మధ్య వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరింది. వీరిద్ధరి మధ్య దశాబ్దం నుంచి అంతర్గత పోరు కొనసాగుతోంది. సీఎం రమేష్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఆదినారాయణరెడ్డి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో ఇరువురి మధ్య అంతర్గత పోరు కొనసాగుతూ వచ్చింది. 2014లో ఆదినారాయణరెడ్డి టీడీపీలోకి వచ్చినా ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత అంతంత మాత్రమే. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇరువురూ ఉన్నా ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్న చందంగా ఇద్దరు నేతలు కలుసుకున్న పరిస్థితి లేదు. వీరిద్ధరి మధ్య ఆధిపత్యపోరు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీవ్రమైంది.
కార్యాలయం, కంప్యూటర్లు ధ్వంసం: ఇటీవల జమ్మలమడుగు మండలం గండికోట పర్యాటక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సాస్కీ పథకం కింద రూ.79 కోట్లు మంజూరు చేసింది. వీటిలో రూ.50 కోట్ల పనులకు అనకాపల్లి బీజేపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్కు చెందిన రిత్విక్ కంపెనీ టెండర్ దక్కించుకుంది. ఇందులో భాగంగా గండికోటలో 2 భవనాలు, రహదారుల విస్తరణ పనులు చేపట్టారు. ఈ పనులు చేయకుండా ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి అనుచరులు అడ్డుకున్నారు. 2 వారాల కిందట వరసగా రెండుమార్లు పనులు అడ్డుకున్న కార్యకర్తలు సోమవారం ఏకంగా దాదాపు 50 మంది వరకు వాహనాల్లో గండికోటకు వెళ్లి రిత్విక్ కంపెనీ సిబ్బందిపై దాడి చేశారు.
వారి సెల్ఫోన్లను పగలగొట్టారు. కార్యాలయం అద్దాలు, కంప్యూటర్లు ధ్వంసం చేశారు. ఒకరిద్దరు కానిస్టేబుళ్లు సంఘటనా స్థలంలో ఉన్నా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయారు. దాడి చేసి అనుచరులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత పదుల సంఖ్యలో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బాధితులను పిలిచి విచారించారు. వారి నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ సంఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కలెక్టర్, ఎస్పీకి సీఎం రమేష్ లేఖ: ఏడాది కిందట కొండాపురం మండలంలో అదానీ సంస్థకు దక్కిన పంప్డ్ స్టోరేజీ పవర్ ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం రమేష్కు చెందిన రిత్విక్ కంపెనీ సబ్ కాంట్రాక్టు తీసుకుంది. 300 కోట్ల రూపాయలతో 1000 మెగావాట్లతో నిర్మిస్తున్న ప్లాంట్ పనులను 2024 నవంబర్లో ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి అనుచరులు అడ్డుకున్నారు. ప్రాజెక్టు కార్యాలయం, షెడ్లపై రాళ్లదాడి చేయగా పలువురిపై కొండాపురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇది జరిగిన తర్వాత యర్రగుంట్ల మండలం సీఎం రమేష్ స్వగ్రామం పోట్లదుర్తిలో గ్రామదేవత గుడిని ఎంపీ నిధులతో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రహరీగోడ, పార్కు, జిమ్ము నిర్మించేందుకు సీఎం రమేష్ సోదరులు పనులు చేస్తుండగా గ్రామస్థులు అడ్డుకున్నారు.
వరస పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్న సీఎం రమేష్ 8 నెలల కిందట ఏకంగా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్, ఎస్పీ అశోక్కుమార్కు లేఖ రాశారు. జమ్మలమడుగులో రిపబ్లిక్ క్లబ్ పేరుతో విచ్చలవిడిగా జూదం, గ్యాంబ్లింగ్ నిర్వహిస్తూ రోజుకు లక్షల్లో జూదం జరుగుతోందని లేఖ రాశారు. ఇదంతా దేవగుడి నాగేశ్వర్రెడ్డి ఆద్వర్యంలో కొనసాగుతోందని బహిరంగ లేఖ రాశారు. సీఎం రమేష్ లేఖతో జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ బృందం వెళ్లి క్లబ్ను మూసి వేయించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో తరచూ ఇద్దరు బీజేపీ అగ్రనేతల మధ్య ఆధిపత్యం కోసం తరచూ జిల్లాలో గొడవలు జరుగుతుండటం పార్టీకి తీవ్ర నష్టం కల్గించే అంశంగా నేతలు చెబుతున్నారు. ఇద్దరి నేతల మధ్య సయోధ్య కుదర్చడానికి పార్టీ అధిష్ఠానం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
