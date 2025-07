ETV Bharat / state

ప్రేమ పెళ్లి - రెండు గ్రామాల మధ్య ఘర్షణ - CLASH BETWEEN TWO VILLAGERS

Published : July 5, 2025 at 8:48 PM IST

Clash Between Two Villagers in Eluru District: ప్రేమజంట వివాహం నేపథ్యంలో ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలం చటాకాయ, నత్తగుళ్లపాడు గ్రామస్థుల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలం చటాకాయ గ్రామానికి చెందిన ఘంటసాల రోజా కుమార్ (22), నత్తగుళ్లపాడు గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీ ప్రసన్న (22) కళాశాల రోజుల నుంచి ప్రేమించుకున్నారు. పెళ్లికి ఇరువురి పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో శుక్రవారం నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అనంతరం నెల్లూరు జిల్లాలోని బుచ్చిరెడ్డిపాలెం పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

ఇరువురు పెద్దలు పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లి గ్రామాలకు తిరిగి వస్తున్న తరుణంలో, ఏలూరు గ్రామీణ మండలం శ్రీపుర్రు వద్ద యువతి తరఫు గ్రామస్థులు బయట వ్యక్తులతో కలిసి యువకుడు, అతని తరఫు పెద్దలపై సినీ ఫక్కీలో దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో యువకుడు, చటాకాయ గ్రామస్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దీంతో వీరు కైకలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.