ఆర్టీసీ బస్సులో డ్రైవర్ల ఫైట్- ఇంజిన్​ ఆన్​లో ఉండడంతో ప్రయాణికుల ఆందోళన - RTC DRIVERS FIGHT

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CLASH BETWEEN TWO RTC DRIVERS ( ETV Bharat )

Clash Between Two RTC Drivers at Vijayawada Pandit Nehru Bus Stand : విజయవాడ పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్​లో ఇద్దరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు బాహాబాహీకి దిగారు. ప్లాట్ ఫాం పైకి బస్సులను చేర్చే విషయమై డ్రైవర్ల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నెల 6న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో బస్సులో ఉన్న డ్రైవర్​పై మరో డ్రైవర్ దాడి చేశారు. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులకు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఆందోళన చెందారు.

