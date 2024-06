Clash Between Kolkata and Anantapur Fashion Designers in AP : వారు జీవనోపాధి కోసం రాష్ట్రాలు దాటి ఆంధ్రాకు వచ్చారు. ఇక్కడే పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. తమకు తెలిసినా మగ్గం వర్క్, ఫ్యాషన్ డిజైన్ పనులు చేసుకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే నాణ్యంగా పనులు చేస్తుండటంతో వారికి ఆర్డర్​లు పెరిగాయి. దీంతో స్థానిక మహిళా డిజైనర్లకు గిరాకీ తగ్గిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే స్థానిక మహిళా డిజైనర్లు, స్థానికేతరులైన కోల్​కతా డిజైనర్ల షాపులపై దాడులు చేసి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేశారు. ఈ సంఘటన అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది.

తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన పనులు : ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కోల్​కతాలో జీవనోపాధి లేక 20 కుటుంబాలు రెండు దశాబ్దాల క్రితం పొట్ట చేతపట్టుకొని అనంతపురానికి వచ్చారు. ఇక్కడ మగ్గం వర్క్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరంతా పట్టణంలోని రహమత్​నగర్​లో దుకాణాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వీరు నాణ్యమైన ఫ్యాషన్ డిజైన్లు, మగ్గం వర్క్ డిజైన్లను చాలా చౌకగా చేసి మహిళలకు ఇస్తున్నారు.

శుభకార్యాల్లో మహిళలు ధరించే బ్లౌజ్​లను చాలా మంది మగ్గం డిజైన్ వర్క్ చేయించుకుంటారు. వీటికి కోల్​కతా చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి నుంచే మగ్గం వర్క్ డిజైనింగ్ బ్లౌజ్​లు, చీరలు దేశవ్యాప్తంగా ఎగుమతి అవుతుంటాయి. దీంతో వీరి చేతిపనికి విపరీతమైన ఆదరణ పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే వారు తమ ప్రాంతం నుంచి మరికొందరు కూలీలను పిలిపించుకొని అనంతపురంలో పెద్దఎత్తున డిజైనింగ్ వర్క్స్ చేయిస్తున్నారు.