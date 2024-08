ETV Bharat / state

జగన్​ను కలవడానికి వస్తే అవమానిస్తారా- ఓడినా బుద్ధి మారలేదని కార్యకర్తలు ఆగ్రహం - Clash at YS Jagan House

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Clash at Former CM YS Jagan Residence in Tadepalli:

అధికారంలో ఉండగా ఐదేళ్ల పాటు వైఎస్సార్​సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలను, జనాన్ని తాడేపల్లి ప్యాలెస్ గేటు కూడా దాటనివ్వకుండా పక్కన పెట్టిన వైఎస్ జగన్ ఎన్నికల్లో ఘోర ఫరాభవం పాలై, అధికారం పోగానే మెట్టు దిగారు. ఐదేళ్లలో ఏనాడూ వైకాపా శ్రేణులు, ప్రజలను తాడేపల్లి ప్యాలెస్ లోకి రానివ్వని మాజీ సీఎం జగన్ ఇప్పడు వారిని ఆహ్వానిస్తూ కలిసేందుకు అవకాశమిచ్చారు. కార్యకర్తలు, జనం కోసం జగన్ బంగ్లా తలుపులు తెరవడంతో పలువురు వైకాపా శ్రేణులు, ప్రజలు జగన్​ను కలిసేందుకు క్యాంప్‌ ఆఫీస్‌కు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో జగన్ నివాసం వద్ద తోపులాట జరిగింది.

వైఎస్సార్​ససీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ని కలిసేందుకు వెళ్లిన ఆ పార్టీ కార్యకర్తలకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సమస్యలతో వచ్చిన వారిని జగన్‌ స్వయంగా కలిసి ఆర్థిక సాయం అందిస్తారని వైఎస్సార్​సీపీ నాయకులు ప్రచారం చేశారు. దీన్ని నమ్మి వివిధ జిల్లాల నుంచి కార్యకర్తలు జగన్‌ను కలవడానికి తాడేపల్లిలోని ఆయన నివాసానికి తరలివచ్చారు. గేటు బయట నుంచి 'రావాలి జగన్‌ రావాలి జగన్‌' అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో జగన్‌ వ్యక్తిగత సిబ్బంది ప్రవర్తన కార్యకర్తలకు అసహనం తెప్పించింది.

జగన్‌ సాయం చేస్తారని ఆశగా వచ్చిన ఓ కార్యకర్త సెల్‌ ఫోన్‌ని వ్యక్తిగత సిబ్బంది లాక్కుని విసిరేశారు. కార్యకర్తలను బయటకు నెట్టేశారు. ఐదేళ్లుగా ఎవరు వచ్చినా జగన్‌ని కలవనివ్వకుండా చేయడం వల్లే ఓడిపోయామంటూ కొంతమంది కార్యకర్తలు వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో వ్యక్తిగత సిబ్బంది, కార్యకర్తల మధ్య కొంత వాగ్వాదం జరిగింది. జగన్ ఇంటివద్ద తమకు ఎదురైన అనుభవంపై కార్యకర్తలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా చేయడం వల్లే ఎన్నికల్లో జగన్ ఓడిపోయారని కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు. ఒడినా బుద్ధి మారలేదని ఆగ్రహంతో భద్రతా సిబ్బందిని తిట్టారు. అవమానించారంటూ కార్యకర్తలు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి అసహనంతో వెళ్లిపోయారు.