రాజధాని అమరావతి మునిగిపోయిందా? - క్లారిటీ ఇదే! - CLARIFICATION ON AMARAVATI

వర్షాలకు రాజధాని అమరావతి మునిగిపోయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం - అసలు నిజం ఏంటంటే?

CLARIFICATION ON AMARAVATI SUBMERGENCE
CLARIFICATION ON AMARAVATI SUBMERGENCE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 11:53 AM IST

CLARIFICATION ON AMARAVATI SUBMERGENCE: తాజాగా కురిసిన వర్షాలకు రాజధాని అమరావతి మునిగిపోయిందంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ వర్గం ప్రజలు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సైతం సర్వీసు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అమరావతిపై ఇదే తరహా ప్రచారానికి కొనసాగిస్తున్నారు. వాణిజ్య పన్నులశాఖ తిరుపతి ప్రాంతీయ ఆడిట్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ విభాగంలో అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ (FAC)గా పనిచేస్తున్న ఎస్‌.సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ అనే వ్యక్తి రాజధాని అమరావతిపై ఫేస్‌బుక్‌లో వివాదాస్పద పోస్టులు పెట్టారు.

అసలు నిజం ఏంటంటే?: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందంటే చాలు అమరావతి మునిగిపోయిందంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రచారం మొదలు పెట్టేస్తున్నారు. తాజాగా అమరావతితో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొండవీటివాగు పోటెత్తింది. అమరావతి మీదుగా వెళ్లే ఆ వాగు ప్రకాశం బ్యారేజీ ఎగువున కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. అమరావతి ‘బ్లూ-గ్రీన్‌’ సిటీ కాన్సెప్ట్‌లో భాగంగా కొండవీటి వాగుని సైతం ఆధునికీకరించనున్నారు. ప్రస్తుతం అమరావతి నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో వాగు ప్రవాహానికి అక్కడక్కడా అడ్డంకులు ఉన్నాయి. దీనివలన వాగులో నీరు వెనక్కి ఎగదన్ని పెదపరిమి-నీరుకొండ మధ్య కొన్ని పొలాలు నీట మునిగాయి.

ఇవి భూములు కాదు: కొండవీటివాగుకు ఒక్కసారిగా వరద నీరు పోటెత్తినప్పుడు తాడికొండ మండలంలో పంటపొలాలు కొంతమేర మునుగుతుండటం కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతూనే ఉంది. అనంతరం నాలుగైదు రోజుల్లో ఆ నీరు మొత్తం వెళ్లిపోయి, సాధారణ స్థితికి వచ్చేస్తుంటుంది. అయితే భవిష్యత్తులో అలాంటి పరిస్థితి కూడా లేకుండా ఉండేందుకే 2019కి ముందే ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద లిఫ్ట్‌ నిర్మించారు. అంతే కాకుండా అస్సలు ఇప్పుడు మునిగిన పొలాలు అమరావతి భూసమీకరణలో తీసుకున్న భూములు కాదు.

ఇక అమరావతిలో ఐకానిక్‌ టవర్స్‌ నిర్మాణం కోసం తవ్విన పునాదుల్లో, కేవలం 1, 2 టవర్లకు సంబంధించిన పునాదులలో కొద్దిగా నీరు చేరింది. అది కూడా పునాదులకు అడ్డుకట్ట వేయకపోవడంతోనే ఇలా జరిగింది. అంతే తప్ప అమరావతిలో ఎక్కడా నీరు అనేదే చేరలేదు. అక్కడక్కడా రోడ్డుపక్క గోతుల్లోకి చేరిన నీటిని, పొలాల్లో ఉన్న వర్షపు నీటిని చూపించి అమరావతి మునిగిపోయిందంటూ పలువురు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు.

అమరావతి మునగలేదని తెలిసినా రాజకీయ స్వార్థంతో దుష్ప్రచారం చేశారంటే, వారి నైజం అదేనని సరిపెట్టుకోవచ్చు. కానీ ప్రభుత్వ అధికారిగా ఉన్న వ్యక్తి సోషల్ మీడియాలో, అది కూడా ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల్ని, పథకాల్ని విమర్శిస్తూ బాధ్యతా రహితంగా పోస్ట్‌లు పెట్టడం సర్వీసు నిబంధనలకు విరుద్ధం.

ప్రభుత్వ అధికారి వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్: రాజధానిలో శాఖమూరు, నీరుకొండ, కృష్ణాయపాలెంలో సీఆర్‌డీఏ రిజర్వాయర్లు నిర్మించనుందంటూ వచ్చిన ఓ వార్తను ట్యాగ్‌ చేస్తూ సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ అనే అధికారి ‘అమరావతి కోసం 3 రిజర్వాయర్లెందుకు? అమరావతినే ఒక రిజర్వాయర్‌గా కడితే పోలా? అసలే ఏడాదికి 3 పంటలు పండే నేల, రిజర్వాయర్‌ నీళ్లతో పుష్కలంగా ఉండదా’ అంటూ తన ఫేస్‌బుక్‌ అకౌంట్​లో సోమవారం అత్యంత వ్యంగ్యంగా పోస్ట్‌ పెట్టారు. అంతే కాకుండా ‘ఒకే ఒక్క వర్షం, అమరావతి జలమయం’ అంటూ మరో పోస్ట్‌ పెట్టారు.

