మోగిన సైరన్లు - హైదరాబాద్‌లో 4 ప్రాంతాల్లో సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్ - CIVIL MOCK DRILL BEGINS IN HYD

Civil Mock Drill Begins in Hyderabad ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 7, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:58 PM IST 2 Min Read

Civil Mock Drill Begins in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో సైరన్లు మోగాయి. 'ఆపరేషన్‌ అభ్యాస్‌' పేరుతో హైదరాబాద్‌లో సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్ ప్రారంభమైంది. సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్‌లో వివిధ విభాగాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వ్యవహరించాల్సిన విధానంపై అవగాహనకు మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహించారు. ప్రజలు, సహాయక సిబ్బంది వ్యవహరించాల్సిన విధానంపై అవగాహన కల్పించారు. హైదరాబాద్​లోని ప్రధాన కూడళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్ల వద్ద సైరన్లు మోగాయి. హైదరాబాద్‌లో 4 ప్రాంతాల్లో సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహించారు. నానల్‌నగర్‌, కంచన్‌బాగ్‌, సికింద్రాబాద్‌, ఈసీఐఎల్‌ ఎన్‌ఎఫ్‌సీ ప్రాంతాల్లో మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహించారు. సివిల్‌ మాక్‌డ్రిల్‌లో పాల్గొన్న ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, రక్షణశాఖ, అగ్నిమాపకశాఖ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నుంచి ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించారు. ప్రజలు ఫేక్ వార్తలను నమ్మి భయపడొద్దు : కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు ఆపరేషన్‌ అభ్యాస్‌ నిర్వహించామని సీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. 2 నిమిషాలు పాటు సైరన్‌ మోగించి అప్రమత్తం చేశామని, 4 ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు జరిగినట్లు మాక్‌డ్రిల్ చేశామని అన్నారు. దాడులు జరిగిన తరువాత తీసుకునే సహాయక చర్యలు చేసి చూపించామని, క్షతగాత్రులను తరలించే విధానంపై మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహించామని, అగ్నిమాపక, వైద్య సిబ్బంది చేపట్టే చర్యలపై మాక్‌డ్రిల్ నిర్వహించామని పేర్కొన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారుల పనితీరు, స్పందన ఎలా ఉందో ఇవాళ మాక్ డ్రిల్స్ ద్వారా గుర్తించామని అన్నారు. ఎన్డీఆర్​ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, రెవెన్యూ, జీహెచ్ఎంసీ, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పోలీసు, ఫైర్, విద్యుత్తు ఇతర శాఖల వారంతా ఆయా ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపట్టారని తెలిపారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించడం, మంటలను ఆర్పడం వంటి అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని, రాకపోకలకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారని, వైద్య సిబ్బందితో ఫస్ట్ ఎయిడ్ అందించామని, క్షతగాత్రులను కాపాడేందుకు హాస్పిటల్​కు తరలించామని అన్నారు. ఇదంతా ప్రజల్లో అప్రమత్తత పెంచేందుకు సన్నాహక చర్య అని తెలియజేశారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వ శాఖలు ఏ విధంగా భాగస్వామ్యం అవుతాయో మాక్ డ్రిల్ ద్వారా చేశామని వివరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ప్రజలు భయపడొద్దని సీవీ ఆనంద్ సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ మాక్‌డ్రిల్ అని జరిగిన లోపాలను సమీక్షించుకుని మరింత మెరుగ్గా చేస్తామని తెలిపారు. ప్రజలు ఫేక్ వార్తలను నమ్మి భయపడొద్దని సూచించారు. "కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు ఆపరేషన్‌ అభ్యాస్‌ నిర్వహించాం. 2 నిమిషాలు పాటు సైరన్‌ మోగించి అప్రమత్తం చేశాం. 4 ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు జరిగినట్లు మాక్‌డ్రిల్ చేశాం. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ప్రజలు భయపడొద్దు. అత్యవసర పరిస్థితులపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ మాక్‌డ్రిల్. జరిగిన లోపాలను సమీక్షించుకుని మరింత మెరుగ్గా చేస్తాం. ప్రజలు ఫేక్ వార్తలను నమ్మి భయపడొద్దు."- సీవీ ఆనంద్‌, హైదరాబాద్ సీపీ LIVE UPDATES : ఆపరేషన్ అభ్యాస్ - డిఫెన్స్ మాక్ డ్రిల్ ప్రారంభం

Last Updated : May 7, 2025 at 4:58 PM IST